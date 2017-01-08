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    • إمعاناً فى الهجمة على المجتمع المدنى ، القصر الجمهورى يرفض استلام مذكرة المنظمات

    January 6, 2013  

    (حريات)

    رفض القصر الجمهورى استلام مذكرة كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى – تحالف يضم غالبية منظمات المجتمع المدنى المستقلة – وحملة الدفاع عن حرية النشر والتعبير ، ظهر اليوم 6 يناير .

    وكان وفد من المنظمات والحملة بقيادة الاستاذين امين مكى مدنى وكمال الجزولى توجه الى القصر الجمهورى حوالى الساعة الواحدة ظهراً لرفع مذكرة لرئيس الجمهورية ترفض الهجمة الحالية على منظمات المجتمع المدنى وعلى حرية التعبير ، وتطالب بايقاف اغلاق منظمات المجتمع المدنى وايقاف الحملة الدعائية الحكومية ضدها .ورفض موظفو القصر الجمهورى استلام المذكرة ، واعتقلت الاجهزة الامنية الاستاذ المعز عمر حضرة المحامى والذى كان ضمن الوفد ويصور تسليم المذكرة ، ثم اقتادته ومسحت الصور ثم افرجت عنه.

    وكانت الاجهزة الامنية – موظفةً وزير الثقافة ومفوضية العون الانسانى – جمدت نشاط مركز الدراسات السودانية واغلقت مركزى الخاتم عدلان وبيت الفنون .

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    13 تعليق على “إمعاناً فى الهجمة على المجتمع المدنى ، القصر الجمهورى يرفض استلام مذكرة المنظمات”

    1. عوض عبدالرحمن الامين في January 6th, 2013 1:04 pm

      وهل ترضي الشياطين بالهدي والتقوة والعمل الصالح وتترك البشريه مخاليق الله في حالها…….. كبيرهم مطلوب العدالة الدولية ماذا تنتظرون ؟

    2. إعلام الدموستنارة في January 6th, 2013 2:15 pm

      صرف سليم من قبل الفيدرالية وهو يلتزم كلية بالوسائل القانونيةهذاالنهج هو الذي يضغف النظام في جانب لاتصل اليه المعارضة السياسية وهو تجريده من سلاحه الوحيد: القوه

    3. ستو وداعه في January 6th, 2013 4:38 pm

      منقول من موقع
      ‎We r Fed Up >> Girifna >> قرفنا‎
      عاااجل:

      بعد أحداث جامعة السودان:

      – محمد نورين
      المستوى الخامس هندسة مياه
      قيادي بالوحدة الطلابية
      إصابة في الرأس وفي غيبوبة حالياً

      – صادق راشد
      المستوى الثالث هندسة مدنية
      كادر بالوحدة الطلابية
      مفقود

      وظهور أحمد هاشم حاج نور الذي كنا قد أعلنا إختفائه

      وسنوافيكم بالمزيد من الأسماء

    4. ستو وداعه في January 6th, 2013 4:50 pm

      منقول من موقع

      ‎We r Fed Up >> Girifna >> قرفنا‎
      جامعة السودان تنتفض
      ————————
      وبعد الخلاف في جمعية إتحاد طلاب جامعة السودان
      حول خطاب الدورة والميزانية
      يتحول الأمر إلى هتافات
      تطالب بحقوق الطالب في الجناح الغربي —–وبوحدة قوية طلابية ضد العسكر والفاشية، -وسقطت سقطت يا كيزان
      ومن ثم إنتقال الطلبة إلى مكتب المدير وتتعالى الهتافات
      السياسية والطلابية
      والكيزان يقيمون ركناً يتوعدون فيه الطلاب بالقمع كالعاده
      الآن كلاب الأمن تملأ المكان.

    5. ستو وداعه في January 6th, 2013 5:09 pm

      منقول من موقع

      ‎شبــاب لأجـل الـتـغيـــر·.»شـــرارة«.·‎
      قبل قليل
      طلاب جامعه السودان الغربي
      يخرجون الي الشارع
      بعد رفض المدير مقابلتهم
      والتعدي علي اعتصامهم السلمي امام مكتب المدير من قبل مليشيات الكيزان
      وكان الطلاب قد اعتصموا بسبب
      زياده الرسوم 50%
      وذلك تزامنا مع انعقاد الجمعييه العمومبه للاتحاد

      حقك تحرسو ولا بجيك
      حقك تقاوي وتقلعوا

    6. ستو وداعه في January 6th, 2013 5:20 pm

      الشاعر
      محمد الحسن سالم حميد
      من حقى اغنى لشعبى

      من حقي أغني ..
      أغني لشعبي ..
      ومن حق الشعب عليّ
      لا بي إيدك تمنع قلبي ..
      ولا قلبي كما بايديا
      علمني أغني .. الطين .. المخرطه .. والطورية
      الناس الصابرة .. سنين بالحالة ..
      الما دغرية
      القابضة الجمرة في إيدا ..
      والجمرة تلهلب حية
      لا قادرة الجمرة تقيدا ..
      لا قادرة تولع هيّ
      يا قلبي بلاش نستعجل ..
      في الدرب شوية شوية
      واصلين الما بتأجل ..
      لليوم الشمشو قوية

    7. ستو وداعه في January 6th, 2013 5:28 pm

      يا قلبي بلاش نستعجل .. في الدرب شوية شوية
      واصلين الما بتأجل .. لليوم الشمشو قوية
      علمني الشوق نترجل .. نستحمل وجع الجية
      لا القش بيهاب المنجل .. لاطب .. النار .. الكيه
      يا صقر الآه يا ريح .. لا تنفض عش قمرية
      من حقو يغني صريح .. ذرية ورا ذرية
      ومن حقي أغني العالم .. إبداع وعلم حرية
      إنساني شعوب تنسالم .. تنسالم بي حنية
      على نخب الود نتنادم .. لا جنس ولا لونية
      لا عِرق لا آه نتقادم .. سكتنا بياض النية
      مش كلنا جينا من آدم .. مش آدم ابو البشرية
      السجن إذاً يترايم .. نبنيها قلاع ثورية
      عقبال الخير يترادم .. والدنيا تمش دغرية
      مد كفك يا بني آدم .. حرية سلام حرية

    8. ستو وداعه في January 6th, 2013 5:49 pm

      منقول من موقع

      ‎We r Fed Up >> Girifna >> قرفنا‎
      ‎#sudanrevolts
      #السودان_بلدنا
      #السودان_ينتفض
      جهاز الامن يفض وقفة احتجاجية
      امام القصر الجمهوري
      نظمتها
      كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى
      – تحالف يضم غالبية منظمات المجتمع المدنى المستقلة
      – وحملة الدفاع عن حرية النشر والتعبير ، ظهر اليوم 6 يناير .

      إحتجاجاً
      على إستهداف المراكز الثقافية
      و منظمات المجتمع المدني
      واقدماالأساتذة
      -سامية الهاشمي
      -و امين مكي مدني
      -و كمال الجزولي
      بدخلون القصر لتقديم مذكرة احتجاج
      رفض القصر الجمهورى استلام مذكرة

    9. ستو وداعه في January 6th, 2013 7:37 pm

      via Amani Alagab(Remove)

      الثورة السودانية امام افتتاح سفارة البشير في الدقي 2013
      http://www.youtube.com/watch?v=sIKkBDzRmtY
      اليوم 04 يناير 2012 عشرات من المعارضين السودانيين في وقفة احتجاجية أمس، أمام المقر الجديد لسفارة السودان بحى الدقى قبيل افتتاحه على يد وزير الخارجية السودانى…

    10. Fatma hasan في January 6th, 2013 8:16 pm

      الناس دي غبية واللا بتتغابى قصر شنو ؟؟؟؟ ومذكرة شنو؟؟؟؟ ودفاع عن الحريات شنو ؟؟؟؟ تمشوا لسجانكم وجلادكم وتقولوا ليهو ارحمنا؟؟؟؟ هل انتو فاكرين انكم بتتعاملوا مع حكومة ؟؟؟؟ دي ماااااااااااااافيا اخطر من المافيا الايطالية لانها بتستخدم اسم الله . دي ماااااااافيا خنازير يا تقبلوا الحقيقة دي وتشوفوا حل حقيقي او تقعدوا تتعولقوا وتتذلوا وتتبهدلوا بالطريقة دي .

    11. ياسر دفع الله في January 6th, 2013 9:57 pm

      الاخوة الاعلامين لابد من توصيل رسالة اوضاع الحريات المتردية للاعلام الخارجي خصوصا قناة اسكاي بي الروسية الحرة الفرنسية الب بي سي
      القتوات التانية منحازة لجماعات الهوس الديني ، المهم الناس المتخصصة ماتستكين وتتحرك في هذا المجال ، لمزيد من حصار النظام خارجيا ، والشباب الموجودين في مصر وعندهم مواهب في النقد السياسي الدرامي ، مشاركة الاستاذ باسم في برنامج برنامج البرنامج في قناة cbc من امتع البرنامج المتخصصة في وصف حال الاخوان المسلمين اصدقاء الجماعة السودانية ، وذلك بعكس حال السودان وما الت اليه الامور في السودان من دمار شامل ، وتحديدا التركيز على سياسة التمكين التي من المنتظر ان يتم تطبيقها في مصر ، ولكن الحال في مصر يمكن ان يتم احتوائة وذلك لوجود منظمات مجتمع مدني وتيارات ليبرالية بالاضافة للمراكز المتخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية

    12. د/نادر في January 7th, 2013 10:48 am

      التحية للاستاذ الجسور كمال الجزولي و الاستاذ امين لكم كل الشكر و المتنان مني و باسم عائلتي و اناشد الشعب السوداني الي الوقوف الي جانبكم جانب الحق المقوف البطولي و الشجاع

    13. عبداللطيف حضره في January 7th, 2017 11:49 pm

      تحياتنا واحترامنا وتقديرنا المناضلين في منظمات المجتمع المدني الأساتذة كمال الجزولي وأمين مكي والشقيق الصديق المعز عثمان حضره وجميع الركب في مسيرة الحرية والنضال من اجل غد مشرق، هذا مجهود عظيم ومقدرة لحماية الحريات وضمان صلاحية واستمرار عمل هذه المنتديات جزاكم الله عن هذه البلاد الف خير، ونتطلع لان تستمر المطالبات بالإصلاح ومحاربة الفساد والمحسوبية وان كانت هذه الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة وازداد نهم أعضاءها للنهب والثراء السريع وتعجلوا لتصدير ما اقتاتوا من وقت الشعب للخارج لابد نسارع بالضغط عليهم من كل جانب بمثل هذه المذكرات ونوثق هذه المذكرات للحقبة القادمة من العهد الديمقراطي، فالمطالبة بالحقوق والإصلاح من مثل هذه الحكومة لا جدوى منه ولكنه استراتيجية للتمرس وتعاطي الديمقراطية في بلادنا المتسامحة غدا، ومن هنا نطالب بإطلاق سراح المعز حضره لقد تضرر كثيرا من كثرة الاعتقالات ومطالبته للحضور لمكاتب الأمن لساعات طويلة جدا

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