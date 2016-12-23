حكايات من داخل مدارس البنات ….. تحقيق صفية صديق – الميدان
تحقيق صفية صديق – الميدان
ماذا يحدث فى المدارس ؟ وماهى طبيعة المشاكل الاجتماعية التى تواجهها الطالبات فى سن المراهقة ؟ ومن المسئول ؟الاسرة ؟ المدرسة ؟ المؤسسات التربوية ؟ وهل يمكن عزل مايحدث من وقائع اجتماعية عن مايحدث على الصعيد السياسى والاجتماعى ؟ الميدان تطرح نماذج لحكايات بطلاتها طالبات بقصد فتح نقاش حول المشاكل الاجتماعية للطالبات ووضع حد لكل ما يمثل انتهاكا لحقوق الفتيات ومسئولية المنزل والمجتمع .
طلاق واشياء اخرى :
كالعادة خرجت (…) في الصباح الباكر من منزلها قاصدة المدرسة، إستغلت الترحيل الذي يقِلها للمدرسة إلا أنها لم تدخل المدرسة ، لانها ذهبت مع شخص يستغل عربة خاصة , قامت زميلاتها باخطار المعلمة وعندما عادت الفتاة فى نهاية اليوم الدراسى لترجع للمنزل بالترحيل الجماعى تحدثت معها المعلمة حول غيابها المتكرر من المدرسة وتحت ضغوط المعلمة ، اعترفت الفتاة بغيابها و تم استدعاء والدتها، واتضح من حديث الفتاة انها تقيم علاقات جنسية مع عدد من الرجال , ووسط انفعال الام التى اخذت تضربها بعنف قالت الفتاة ( انا عرفت هذه العلاقات من داخل المنزل من عامل الصيانة وابناء خالتى ولم اجد احد يوضح لى ان فى اقامة هذه العلاقات اى خطأ وقالت لوالدتها : لماذا تغضبين الان ؟ ) فكفت والدتها عن الضرب مذهولة لكنها اخذت تحكى للمعلمة قصة طلاقها من والد الفتاة واهماله لشأنها وانشغالها بالعمل لتوفير احتياجات الفتاة ..لكن المعلمة اكتفت فقط بفصل الفتاة من المدرسة !!
وحكاية اخرى :
هي قصة تعكس واقع ضحيته طالبة ثانوي في الخامسة عشر من عمرها ، كانت تخرج كل يوم مع والدها الطبيب ليوصلها للمدرسة و يعود نهاية اليوم الدراسى لترجع معه ، إلا أن ما يحدث كان عكس ذلك ، فبعد ثلاث أسابيع من الغياب المتواصل إتصلت المدرسة بالاب لتستفسره عن غياب إبنته فغضب من المعلمة لانه موقن من حضور ابنته للمدرسة يوميا لكنه وبعد متابعة لصيقة اكتشف ان ابنته تتردد على احد المنازل التى تدير شبكة دعارة وانتهت هذه الحكاية بشكل مأساوى فقدت فيه الفتاة حياتها على يد والدها !.
قالت معلمة بذات المدرسة التى كانت تدرس بها تلك الطالبة : أن قضايا الطالبات بالمدارس الثانوية كثيرة تحتاج بالفعل لمراجعة النظام التعليمي الذي أضحى غير جاذب إضافة إلى أن أغلب المعلمين غير مؤهلين للتعامل مع شريحة في سن المراهقة لذلك نجد ان المدارس الثانوية بها كثير من مشاكل الشباب فى هذه السن و للأسف نجد أن الأسرة و المدرسة تتعامل مع الطالبة و كأنها مجرمة و ألاحظ بإستمرار الاهانة و الإستفزاز للطالبات من قبل المعلمات لذلك لا غرابة في أن تحترف بعض طالبات المدارس السرقة فهن ضحايا للتفكك الأسري وتنصل الاباء من المسئولية .
خطأ مُشترك..
إحدى المعلمات (متخصصة في علم النفس) قالت للميدان يوجد خلل كبير فى بعض المدارس فيما يتعلق بالتعامل مع الطالبات وخلل فى العلاقة بين البيت والمدرسة وقالت : اذكر ان إحدى تلميذات الصف الأول حضرت أحد الأيام بمكياج كامل للمدرسة وعندما وبختها المعلمة طلبت حضور ولي أمرها جاءت الام وتشاجرت مع المعلمة لتقول لهم (دي المرحلة البتتخطب فيها البنات و لازم تعمل مكياج ولا دايرنها تبور زيكم؟ ).. وقالت : في رأيي ان المدرسة هنا لم تقوم بدورها في تقديم الوعي للطالبة كذلك والدتها هضمت حقها في أن تعيش طفولته و بالتالي يضحى الهدف من خروجها للمدرسة فقط البحث عن (عريس) و ليس التعليم .
صرامة ورِقة. .
الخبير التربوي حسين الخليفة الحسن قال : ي: أعتقد أن العامل الأساسي في هذه المشاكل يرجع للمنهج – المدرسة- المُعلِم و الأسرة حيث أن كل هذه المنظومة شريكة في تربية النشئ ولتدارك هذا الموقف علينا أولاً مُراجعة المناهج و صياغتها بطريقة تتناسب و التغيرات الإجتماعية و تتوافق مع إحتياجات الطلاب والطالبات و المجتمع معاً و من جانب آخر على المدرسة أن تقوم بالاقتراب من طلابها طوال اليوم لتعرف فيما يفكرون و ما يحتاجونه من رعاية وتوعية و أعتقد أن من أسباب تراجع المتابعة هو تكدس الفصول بالتلاميذ بطريقة يستحيل معها التعامل مع كل الطلاب والطالبات و تقديم النُصح لهم، و لابد ان يكون يجد الطلاب والطالبات القدوة الحسنة فى سلوك المعلمين والمعلمات ويقع على الأسرة العبء الأكبر في متابعة ورعاية الابناء والبنات بشكل يمزج بين الصرامة والرقة ويشمل ذلك متابعة ما يشاهدونه فى القنوات الفضائية لا نها أصبحت تشكل محور تربوي خطير على الأسرة الإنتباه له وارى ضرورة بإرجاع مادة التربية الوطنية فهي جزء أساسي في تقويم سلوك الطالبات والطلاب
الرسوم فى قائمة الاتهام
ويقول الخبير التربوي عيسى السرّاج أن العامل الإقتصادي أساسي و مُهم في هذه العملية لأن الأزمة الإقتصادية جعلت ولي الأمر يلهث وراء توفير لقمة العيش و أصبح بعيداً عن أبناءه لدرجة ان البعض لايعرف أين يدرس أبناؤهم، إضافة إلى أن الرسوم التي تفرضها المدارس الحكومية والخاصة ويتم الطرد بسببها مما يقود عدد كبير من الطلاب والطالبات لقضاء النهار فى الطرقات ويصبحوا عرضة لشتى الاغراءات اضافة لانشغال المعلمين والمعلمات وبحثهم الدائم لتحسين اوضاعم الاقتصادية اضعف ارتباطهم بالمدارس واشار عدد من الخبراء لتراجع عملية التوعية الصحية والجنسية بسبب ضعف المناهج واصبحت إدارات المدارس تتعامل مع الطالبات في حدود الزي فقط دون الإهتمام بالقضايا الحقيقية..
جوانب اخرى للقضية :
مدير مركز التأهيل الطوعي لرعاية المرأة و الطفل و إختصاصي علم النفس و الإجتماع دكتور ياسر محمد و الذي إبتدر حديثه بحكاية واقعية من دفاتر عيادة نفسية قال أن بطلتها طالبة في المستوى الثاني بمرحلة الأساس عمرها (14) عام تربت في كنف أسرة متماسكة وهى على درجة عالية من الذكاء ، أتت للعيادة النفسية بواسطة إحدى المعلمات حيث اكتشفت ادمان هذه الطفلة على تعاطى ( البنقو ) و بعض حبوب الهلوثة، نحن دائما نشير لضعف الاسرة لكن فى مثل هذه الحالة اعتقد ان الاصدقاء هم مجموعة مؤثرة جدا ولايمكن تجاهلها فى مخطط العملية التربوية اضافة للتغييرات الاجتماعية العميقة فى المجتمع السودانى التى لابد من دراستها بشكل علمى .
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13 تعليق على “حكايات من داخل مدارس البنات ….. تحقيق صفية صديق – الميدان”
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تبا تبا للحركة الماسونية الاسلاموية اهم منطلقاتها تدمير البنية التحتية للمجتمعات الانسانية
انا فى شك كبير أن هناك من يعمل وبجدية شديدة على إفساد الشعب السودانى وتحطيمه الى الابد
المهم أن المدرسة يجب أن تقوم بتحبيب المدرسة للطلاب
يجب أن تربى الطلاب فى حصص رسمية وبمنهج يقوم به متخصصون بحضور أبو الفصل ويمكن أن يكون هذا الأستاذ زائر متخصص وليس بتاع واسطه أو أدلجة
المدارس الخاصة أحيانا تكون بعيدة عن البيت جدا جدا الشيئ العام عالميا أن مدارس الأطفال تكون قرب السكن
الدراسة الكاملة لكل حالة والأشخاص المتعلقين بها حتى يفهم المجتمع من أين يأتى هذا الشر 100%
ضياع الأطفال لا يتحمل مسائل السياسة والدولة الحضارية وغيره
المؤسف إن الناس بقت تشتري دماغها، أي شئ يقول لك النظام …كما تكونوا يولى عليكم
والله المشكلة كله في التربية المتواصلة بين المدرسة والبيت التربية به عوامل شد وجزب يعني من المفروض يكون في لقاء بين الاهل والأساتذة ويجب يكون في دائرة كامله بين الام والمدرسة لإنو من احسن النظرات في معرفه كيفيه السلوك العام الي هذه الاعمار هو كيف ترا الام الطفل والمراهق يعني الناس مفروض تعمل حساب الي كل شيء من الخروج من البيت الي المدرسة والعودة الي البيت من المفروض تكون التربية متواصلة يعني ما في داعي الي اخفاء المشكلة عن الاب ممكن نرجع الي الدين التربية في البيت علي اساس ديني والواحد لازم يتحر اكل الحلال لإنو الله سبحانه وتعالي قاسم الرزق الي أي زول ما في شخص عنو اطفال يقول لإنو الزمن ما في لازم يكون في زمن الي الاطفال لازم نتوكل علي خلاق الدنيا في ايام معدودة التربية شيء جوهري من العمر الصغير يعني انت لم تتزوج قال الرسول الكريم ص تنكح المرأة للمال والجمال واظفر بزات الدين يعني تشوف وين مودي الحيوان المنوي بتاعك ماشي وين
والله من وراء القصد
المشكله كبيره وخطيره اسبابها اقتصاديه فالوضع الاقتصادي اشد واقوي من ساير الاحوال لانه يحدد ماسواه قد نجد طالبه وضع اقتصادي مريح بالرقم من ذلك تسرق وتعتدي علي الطالبات في المدرسه كل هذا نتيجه لخطاب الديني الضعيف الذي يكثر من المناداه بتطبيق الحدود فقط غير المعالجه الاجتماعيه فهو خطاب تكفيري سلطوي ينتهي بنذول الامام من المنبر ضف الا ذلك الغذو الثفافي من قنوات فضائيه غير اخلاقيه تعتمد علي جسد المرأه في الدعايه والاعلان حيث افرغتها من محتواها الانساني وغيبه عقلها بمسحه كريم وحبه فتمين المشكله شايكه الكل مسؤول عننها التاريخ لايعفي احد
التلفزيون والشارع والبيت والمدرسة ووسائل التقنية الحديثة والاقران فى كل الية منتجة لهذا الواقع المرير؟ الحل فى التغيير
اللهم عليك بهم
التعليم تنهض به الامم بس هؤلاء تعلموا واردوا ان يفقروا ويجهلوا هؤلاء لانهم هم اصبحوا صفوه فى المجتمع التافه الذى يحجمه جهلاء كعلى ونافع وقطبى وهلمجرا بالله ديل ناس فساد فى كل مكان لما كان نميرى موجود ماكان فى ذى ده الفساد اصبح رائحته عفنه لكن الله موجود حق الشعب يخلص منهم واحد تلو الاخر فى اولادهم فى زوجاتهم فى انفسهم العندوا سرطان والاولادوحتى حريمهم اصبحن فى خبر كان ان الله يمهل ولايهمل والغريق قدام
من وجهة نظري اعتقد ان المسؤلية علي عاتق الوالدين وخصوصا الام لابد ان تتابع اول باول اطفالها في المدارس وتكون قريبة جدا منهم مهما كانت درجة انشغالها حتي تفهم كيف يفكر اطفالها وتغرس بداخلهم الاخلاق والمبادئ بزلك سوف تستطيع بازن الله ان تحميهم من النيارات الخارجية القوية
انا اقول من وجهة نضري البنت واعيه تفرق بين الحلال و الحرام ولاكن المسأوليه الاكبر على الام لان البنت تقول ان هي تعلمة هاي الاشياء في المنزل و انا اقول ضرب الام لأبنتها امام المعلمات عيب و حرام مهما كان الموضوع كبير تقدر تحله فالبيت بأيشكل الا الضرب لان الضرب يأثر على نفسية البنات و الاولاد
البت حسب تربيتها من بيتهم
لو ناس البيت منتظرين المعلمين يربو ليهم يكونو غلطانين
لازم يشتركو في المهمه وتتابع تصرفات البت واعطائها بعض الثقه
ان الخطط التعليمية الجديدة وانفتاح النت على هذا المجتمع وخاصة العربي زاد من هذا الخروج على العادات وزاد بكثرة لا توصف
لذلك ان جيل الطلاب مقبل على ما هو أعظم لوصولنا الى طرق الاجانب
أكرر ما كانت طريقة التدريس في أيامنا بالعصا وهي أفضل علاج ويؤخذ المدرس دورا أقوى بزيادة صلاحياتهِ لا أن نحاسبه ونقف لمواجهتهِ وايضا لجنة لمراقبة المدرسين إن لزم الأمر لشكوى الأهالي إن كانت هناك ضرورة قسوى (إلا ماندر)