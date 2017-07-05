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    • تحول الغرض لبيع الشاى بسبب الرسوم والجبايات الباهظة

    August 24, 2012  

    تحول الغرض لبيع الشاى بسبب الرسوم والجبايات الباهظة

    تصوير : عباس عزت – التيار

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “تحول الغرض لبيع الشاى بسبب الرسوم والجبايات الباهظة”

    1. شفت في July 5th, 2017 10:53 am

      الظروف جبارة

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