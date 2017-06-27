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الحاج آدم من متهم هارب الى نائب رئيس جمهورية !
October 26, 2011
اعاد مهتمون توزيع استدعاء وكيل النيابة الأعلى بنيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة محمد فريد للمتهم الهارب الحاج آدم (مرفق).
ويشير التحول الدرامي للحاج آدم من متهم هارب الى نائب رئيس جمهورية في مدة وجيزة، اما الى عشوائية أحكام الإنقاذ القضائية، وعدم استقرار نظامهما السياسي، او ربما الى تخريبها للحياة السياسية، ولغمها بالغواصات الأمنية !
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13 تعليق على “الحاج آدم من متهم هارب الى نائب رئيس جمهورية !”
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شنو الغريبة فى كده متهم هارب من العدالة الانقاذية اصبح نائب متهم هارب من العدالة الدولية .على اى متهم هارب التقديم لوظيفة نائب متهم هارب.
عليكم الله ده يقولوا عليهو شنو ، والله رابطة صبيان ما تعمل زي العمل ده خليك تكون دولة . وكمان شنو قالوا اسلام وتوجه حضاري … كدي اول تعرفوا الاسلام والحضارة في نفوسكم بعدين اعملوا بيها دولة .
حادجه تموخول عدييل كدا ؟؟؟
انا لم اصدق ما سمعت هل الانقاذ دي بروس للدرجه دي؟
ايي شيء جايز ما دام بلد بقودها الصاحبان عمر البشير وعبد الرحيم
الحاج ادم زول فاقد للبوصله السياسيه يسعي لاعادت نفسه للعمل السياسي بعد ما خان الشيخ حسن.
آنا اعتقد ان الحكايه كانت لعبه ومسرحيه كبيره.
كان الموضوع فبركه كي يزرعوا الحاج ادم كمخبر داخل التجمع والمعارضة الدارفوريه المسلحه في اسمرا.
وبعد ان حقق اهدافه في تشتيت التجمع وزرع الفتنه والانقسامات داخل حركات دارفور المسلحه قاموا بعمل مسرحيه اخري واعادوه الي الداخل ولكن بطريقه فنيه شويه بان يظل معارضا صوريا داخل المسرحيه الكبري والمسماه المنشيه والقصر.
الان وعشان يفوتوا علي السيسي ان يكون نائبا للريس اتوا بالحاج ادم في مسرحيه اخري.
المؤتمر الوطني ليسوا جاديين في سلام دارفور … ما الذي يمنع ان نعطي ناس دارفور نائبا للرئس من الحركات المسلحه نفسها و بطريقه جاده بدلا من ان نعين واحد من نفس الحكومه نفسها . وحتي لو انه من دارفور لا يحل المشكله ولا يعكس حسن النيه.
المهم ان الشعب صار بدرجه من الوعي وبدا كل يوم يفكر في افعال الحكومه ويحللها وقريبا سوف يكتشف الشعب السوداني كل المسرحيات والاعيب الحكومه المفروض انها كانت حكومه رساليه.
غير الفتن ماعندكم شغلة شوفوا ليكم موضوع تانى كرهتوا الناس بقصصكم الماعندها هدف ..الجديد شنو فى الموضوع الشعب السودانى كلوا عارف الحكاية دى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
القانون في زمن المشروع الحضاري هو عبارة عن كرت يتم استخدامه لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه..ولا حولا ولا قوة الا بالله
هههههههههههههههههه فاقد الشئ لا يعطيه to hell NCP
هههههه
مغذره الفكره المراد ايصالها غير واضخه غلى الاقل لشخصى فهل وقع خطا فخاء الموضوع ناقصا؟
ام هذه طر يقةللكتابه جد يد رايتم ان تجربوهامعانا؟
ولا العبد لله……!!!!!!
(اعاد مهتمون توزيع استدعاء وكيل النيابة الأعلى بنيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة محمد فريد للمتهم الهارب الحاج آدم (مرفق).
ويشير التحول الدرامي للحاج آدم من متهم هارب الى نائب رئيس جمهورية في مدة وجيزة، اما الى عشوائية أحكام الإنقاذ القضائية، وعدم استقرار نظامهما السياسي، او ربما الى تخريبها للحياة السياسية، ولغمها بالغواصات الأمنية !)
بالله يا السودانيين تعملوا شنوا تندبوا حظكم ولا تعملوا شنوا كيف واحد كان عايز يقتل ابناء الوطن
ومطلوب للعداله يبقى نائب رئيس هذا الحاقد التافهه واول قضيه اثارها الوجود الاجنبى فى السودان
انت شنو يا عفن وكيف انت يا البشير يا رعواليق تخلى واحد الشعب مششك فيهو يبقى نائب
ليك ده الكلام الحيضيركم بره من الحكم انتو والعفن نائب رئيسكم ده
بسم الله الرحمن الرحيم
مش قلت ليكم فى مداخله سابقه ان البشير قال لمطلقه اخيه-شوفى القاضى البحكم ليك عندما هددت باللجوء للقضاء لاخد حقها وحق اولادها من مطلقا-صدق المثل السودانى القاضى بالبشكولو شن عرضوا وشن طولو-واضيق وين قانونو ما عندوا قانون-القانون فى يدالمؤتمر للاوطنى-الداتى للنخاع بس عاملين مجلس ونواب ومخصصات وسكرتاريه ولجان للقوانيين التى لا تفعل ولم تنزل الى ارض الواقع مع عيوبها الكثيره-الله ينصر السودانيين الغلابه-امين-احسان ا
هو ودالبشير دا ديرنو فى لاهاى
وحاكم السودان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اكبر حرامي. بجي المانيا في السنة مرتين هو زواجاته الاتنين. والزوجة الجديدة ليس في راسها غير التسوق علي حساب الدولة بما يعادل 200.000 يورو.
يعملوها سياحه بين المدن الاوربيه.. باريس و روما.. الخ
والدلائل موجودة وحق الناس ما بروح