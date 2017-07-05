تمرد في صفوف قوات الاحتياطي المركزي

(راديو دبنقا)

اعلن الرقيب اول اسماعيل فضل المولى ومعه 115 من قوات الاحتياطى المركزى انضمامهم الى حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور امس وقال اسماعيل انه انضم لعبد الواحد بعد معركة خور طعان التى وقعت بين الحكومة وحركة العدل والمساواة الاربعاء الثالث من نوفمبر الجارى في جنوب دارفور موضحا ان ضباط القوة المشكلة من الاحتياطى المركزى والامن الوطنى والامن الايجابى قاموا قبل الاشتباك بربع ساعة بتقديمهم الى الامام بينما انسحبوا هم الى خلف القافلة التجارية وقال اسماعيل بانه وعندما بدات المعركة قام هو ومعه 115 من القوة بالانسحاب على ظهر (5 ) عربة لانكروزر وشاحنة محملة بالتعيينات متجهين الى شمال دافور وناشد اسماعيل كافة رفاقه بالاجهزة الامنية والعسكرية المختلفة بالانحياز الى اهاليهم وعدم مواجهة اخوانهم فى الحركات المسلحة .

من جهة ثانية طالب الرقيب اسماعيل الحكومة بالكشف عن موقع زميل له بحرس الحدود برتبة حكمدار يدعى يسن فضل اختفى ومعه اخرين بمنطقة كتم الاسبوع الماضى موضحا ان زميله الحكمدار ابلغه قبل اختفائه بانه واخرين تم استدعائهم الى كتم استعدادا لمواجهة حركة العدل والمساواة واوضح ان زميله ومنذ ذلك الوقت لم يسمع عنه شيئا .

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