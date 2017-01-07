حريات تنشر صورة قصر زوجة البشير وداد بابكر
تحصلت ( حريات) على صورة قصر وداد بابكر – الزوجة الثانية للمشير عمر البشير .
وكانت وداد قد اشترت القصر من رجل الاعمال الامين الشيخ مصطفى الامين بمبلغ ( 6،5) مليون دولار .
وقد تعرض الامين لهزات مالية بسبب مديونيات البنوك ، ولم يسمح له بجدولة ديونه مثل المعسرين الآخرين ذوي العلاقات الخاصة بالمؤتمر الوطني ، وفي ظل صعوباته المالية تم الضغط عليه وسجن لفترة ، وفي السجن طرحت عليه تسوية قبول بيع منزله لوداد بابكر، وحين رفض أول الأمر مارس جهاز الأمن عليه ضغوطاً إضافية فرضخ في نهاية الأمر وباع المنزل لها بمبلغ (6.5) مليون دولار .
والمنزل قصر فخيم بمنطقة كافوري وذو إطلالة (ساحرة) على النيل .
وبعد تصاعد الحديث عن فساد أسرة البشير، ونشر اتهامات أوكامبو بامتلاك البشير لـ (9) مليار دولار يستخدمها في شراء الولاءات السياسية ، وتسليح المليشيات وتنمية ثروات أسرته ، حولت وداد بابكر تسجيل المنزل لاسم جمال الوالي – القيادي في المؤتمر الوطني والمسئول عن إدارة بعض استثمارات أسرة البشير .
ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم ، ولكن بعد زواجها من البشير والتحاقها بالأسرة (المالكة) بدأت تظهر عليها علامات (النعمة) المستجدة ، والمؤكد انها (نعمة) ترتبط بالفساد ، فما من مصدر دخل نزيه يتيح لها شراء منزل بمبلغ 6.5 مليون دولار .
وهكذا يتأكد على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .
وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
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68 تعليق على “حريات تنشر صورة قصر زوجة البشير وداد بابكر”
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الموقع حلو أوى أوى .. ربنا يوفقكم ان شاء الله
لعنة الله عليها وعلى زوجها المجرم
ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم ، ولكن بعد زواجها من البشير والتحاقها بالأسرة (المالكة) بدأت تظهر عليها علامات (النعمة) المستجدة ، والمؤكد انها (نعمة) ترتبط بالفساد ، فما من مصدر دخل نزيه يتيح لها شراء منزل بمبلغ 6.5 مليون دولار
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إنها حمراء الدمن
و ما حمراء الدمن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحسناء التى تتقلب فى أحضان الطغاة
الـسـُلـطـَةُ الـمـُطـْلـَقـَةُ مـَفـْسـَدَةٌ مـُطـْلـَقـَةٌ..!! كـلـهـم عـلـى بـعـضـهـم كـانـوا تـربـالـة أبـنـاء تـربـالـة .. مـسـتـجـديـن نـعـمـة .. هـجـمـوا عـلـيـهـا كـالـحـيـوانـات الـضـاريـة الـجـائـعـة ..!! والـنـتـيـجـة أمـامـنـا مـاثـلـة تـقـول كـان هـنـا وطـن .. كـان هـنـا شــعـب ..!!
يا صاحب النشرة الخاصة اتقى الله فى نفسك وفى امر المسلمين تبين اولا ثم ارمى الناس باقوالك شنو قصر وداد وغيرو ماعندك موضــــــــــــــــوع
ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم
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ما هى المشكلة زاتها فى كلمة ( منواضعة ) دى
كلهم جايين من بيئات فقيرة معدمة
* بشبش أبوه كان خفير بقر فى حلة كوكو
* على عثمان أبوه كان خفير أربعة قرود و زرافتين
* نافع الما نافع جاى من حلة تجرى ورا القطر عيش عيش عيش
و كلهم جايين عطشانين و مستجدى نعمة و النوع ده بكون حاقد و شرفان و خطر للغاية .. اصلو ما يشبع .. كل مرة يتذكر أيام حرمانو و عذابو و طفولتو الشقية و يروح جاغم بفك سمكة قرش و بغتاتة متناهية
وداد بابكر مستجدة النعمة من السكن في بيت جالوص إل السكن في قصر فخيم قيمته (6.5) مليون دولار. سبحان الله صحيح الإخشتوا ماتو!!!!!
وداد بابكر مستجدة النعمة من السكن في بيت جالوص إلى السكن في قصر فخيم قيمته (6.5) مليون دولار. سبحان الله صحيح الإختشوا ماتوا!!!!!
يا الله بالساحق و الماحق و البلى المتلاحق.
يا حليل زمن بيتك الجالوص فى الدخينات يا وداد صحى اذا لم تستحى فاصنع ما شئت فاذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة اهل الدار الرقص والسرقة
ههههههههههههههه
يا السودانى الاصيل ارجوك تسمعنى لماذا لم يحتج الناس على ثروة الشيخ مصطفى الامين و اولاده لاننا عارفين جمعوها كيف الشيخ مصطفى الامين بناهاها طوبة طوبة والبشير لهفها زنقة زنقة حلة حلة و جيب جيب.
الاجابة لهفها و بناها
تستاهل والله لوده بيتها .انتو قايلنها كانت بتطحن العيش زمان ولاحبوباته برطنو .دى بت اسياد البلد انتو شوفو ليكم قطية صريف واسكروا ليكم بمريسة مرة مالكم ومال الجالوص والفلوس
يا وداد بابكر
كفاك لانك سرقتى اكتر مما يجب
ما قالو بشبش بحبها من زمان وبمشي ياكل عندها كوارع لامن المرحوم يمشي العمليات.عشان كده دي فرصتها تكجم عمك كجمة مانعه قبل ما سوزان رايس تصوت علي قرار no fly zone in south kordofan’and darfur.
و كأن مصطفى الامين و اسرتة لكو المال بالحلال. اغاثة ارسلت الجنينية عام 1973 و معاهم اركل طلب. و من ثم العم الهائل التي قدمتة الكويت لمتجيى الحبوب الزيتية عام 1980 و 1981. حينها اتفقت الكويت على استلام قنطار الفول من المزارعيين بملغ 84 جنية. الموضوع نميري و جماعتة حولوهالموضع لاسرة مصطفى الامين و اعطوهم الاحتكار فاستلموه الفول فى نيالا بملغ 9 جنية و شحنوه مجانا على قطار الحكومة و سلموه للكويتين فى بورتسودان بملغ 84 جنية. لتتاكدوا من الخبر ، فى عام 1981و1981 افتتح الشيخ الامي اكثر من 4 مصانع منها صابون رشا و خلافة. دولة الاقلية كل فلرد فيها أفسد من أخية.
بسم الله ما شاء الله والله انت احسن بكتير من السجمانيين الباقين الماسكين الامر فوق نيابة عن امريكا واسرائيل ياجماعة القصر ده اشترته ورحلته اسرائيل ماهو قاعد في السودان في نهاية الامر ملك عام المشكله الكبري في امراء الشمولية الكبار الذين قسمو وظلوا يفككوا في البلد لاسرائيل واعداء السودان ده الفساد الاكبر اما وداد انشاء الله نشتري البلد دي كلها مادام من سواني لسوداني وهذا ملك عام مقدور عليه
رفض بنك HSBCالبريطاني في لندن فتح حساب او ايجار خزنة لزوجة الرئيس البشير امس الاول (الاثنين) معتذرين بانها لاتقيم في المدينة وانها زائرة فقط علاوة علي ان إثبات الهوية الذي تحمله جواز سفر دبلوماسي بصيغة زائر، رغم وساطة رجل اعمال سوداني كان يرافق حضرتها ويقوم باعمال الترجمة لها ويملك حساب بنفس البنك (HSBC Mayfair premier branch ) ، مما اضطرها الي ايجار صندوق امانات (Save Box) سعة مائة كيلو جرام في مايفير سايفين بلانكت وقامت بدفع مقدم خمسة سنوات وتوقيع عقد ابتدائي بواسطة محامي الموقع، وهو مكان امن تلجأ اليه الاسرة الكبيرة لحفظ مجوهراتها والمقتنيات الثمينة. وحاولت السيدة الاستعانة بالسفارة الا ان الصديق المرافق وبناء علي نصيحة موظفي البنك بعدم جدوي الخطوة مما اضطرها الي الغائها .
وكانت السيدة وصلت الي لندن قبل عدة ايام علي متن طائرة خاصة ( Private Jet ) ونزلت في ضيافة رجل اعمال سوداني صاعد يعمل رئيس لنادي قمة وله صلات مشهورة بزوجها والاسرة، في بناية يملكها خلف فندق ريتز قريين بارك الي جوار قصرالملكة
الخبر أعلاه يفيد بأن السيدة وداد بابكر إستأجرت خزنة في بنك(HSBC) البريطاني لتخرين ذهبها. علماً بأن الخزنة التي إستأجرتها السيدة وداد يمكنها تخزين مائة كيلو جرام ذهب.
هذا الخبر يؤكد أن السيدة وداد تريد أن تأمن مستقبلها و مستقبل أطفالها بوضع ذهبها في مكان آمن حتى لو حدث إنقلاب على زوجها أو حدثت ثروة شعبية أطاحت بزوجها يصبح ذهبها في مأمن من المصادرة كما حدث لأملاك زوجة حسني مبارك و زوجة زين العابدين بن علي!!!!!!
المسمي نفسك السوداني الاصيل، جننتونا الاسلام الاسلام الاسلام ، انظر حول نفسك و اري كيف تدار الدولة اليهودية ، الم تري ان كلب رئيس وزرائها اعف من رئيسك امير المومنين. انظر حولك و اذهب الي الهند الدولة الهندوسية ، سوف تجد ان البقر الذي الذي يعبدوه هو اكثر عفة من اسرة رئيسك أمير المؤمنيين. خذ اية دولة صليبية فى العالم ، السويد مثلا ، الا تري بان انجس انجاسها هو اطهر من رئيسك أمير المؤمنيين و حاشيتة. اذا كان ، و اظن هذا هو دوام حال (ولى الامر) فى الدولة الاسلامية ، فلا عجب بان المسلمين هم من يتذيلون العالم فى كل شيئ حضاري و ايجاب ، عدا انهم يتقدمونهفى كل ما هو متخلف و رجعى و هدام فى القتل و التقتيل فيما بينهم( العراق افغانستان ن الصومال ، نيجريا، اليمن ليبيا ، سوريا) ، حروبهم العرقية الجهوية ( السودان و لبنانو ايران) و انهم يتذيلونه فى الامية ( أفغانستان 75% و باكستان 50% و السودان 55%) ، و فى الفساد ( الاولي بنغلاديش و الثانية السودان و الثالثة باكستان و الرابعة نيجرياو السادسة اندونيسيا)، بلا شك بانم الائمة فى كل موبقة. موضوع الاسلام ده خليه خارج المعادله و لو انك ادخلته سوف تدين الاسلم نفسة.
لا حول ولا قوة الا بالله ……………..
من الدخينات لى شارع النيل. الأداكم بالكوريك يدينا بالمعلقة.
الرجالة انتهت
يا أخوانا هذا القصر من عائدات عبادة زوجها الدرويش المتخلف ألم يقل لكم أنه ما جاء للسلطة إلا للعبادة وطبعاَ هذه العبادة تقتضي منه العمل بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (لإن تترك ورثتك أغنياءخير من أن تتركهم فقراءعالة يسألون الناس أعطوهم أم منعوهم) فكان لابد للدرويش أن يؤمن مستقبل زوجتيه والشعب السوداني يحمد الله الخلاه عاقر لأنه كان النهب حيكتر وانتو عارفين جنى الفار حفار والله كان عيالو واخوانه وأخواته ماخلو حاجة لي علي كرتة ولو كرتتهم وبعدين ما يحتاجه الدرويش قصور وثروات لتأمين مستقبل زوجتيه خاصة أصبح مهدد بلاهاي أقل مما يحتاجه وزير العواسة والكسرةوالقراصة لتأمين حياة زوجاته الثلاثة وعمنضرفات أولاده وعلاجهم في أمريكا روسيا قد دنا عذابها بس ياناس الراكوبة كان تستروا الموضوع مراعاة لمشاعر أم الفقراء التي قد يكون الدرويش غشااها ببناء بيت لها في ود بانقا الأصل مش ودبانقا كافوري
معقوله في قصر في السودان سعره 6و5 مليون ودلار
معليش يا جماعة
دي حاجة بسيطة تصوروا نحنا ما قادرين نطيق عمر البشكير دا لمن يجيبوا صورته ساكت في التلفزيون
كيف تقدر تعيش هي معاهو تحت سقف واحد؟؟؟!
إعتبروها بدل تحمل
تحية لكُتّاب صحيفة “حريات” والمعلقين الذين تتميز كتاباتهم بحب الوطن، والحرص على تعرية المفسدين والحرامية وأكلة أموال اليتامي والمساكين من قبل أولاد الابالسة الجبهجية الذين على وشك الفرار، ولكن لا يدرون الى أي وجهة. لقد أوشك السحر أن ينقلب على السحرة، وليس ذلك ببعيد. التحية لأحرار السودان وحرائره ولأصوات الوطنية التي بدأت تزلزل الأرض من تحت أقدام الحرامية وتجار الشنطة وقطاع الطرق. الى الامام، الى الأمام ولا نامت أعين الخونة والجبناء.
يا ■شمالى عارف كل حاجة في والله انت اغبى واحد شفتة لا نو اللى حبوباتهم الرطانيات ديل هم اللى جابوك انت يازبالة بس لو ترجع لتاريخ قريبالمتمة وهى البلد غيرهم هم اللى رسموا ليك جغرافية السودان قبل الانقسام بتضحيات يعجز التاريخ عن حصرها
انتو كنتو عاوزين الوحدة مع زمان والان للمرة البشير زولكم بدا فعليا فى مشروع الوحدة مع مصر
يتردد بان احدي زوجات الرئيس موجودة بالسعودية منذ فترة …. البعض يقول ان هناك خلاف بينهما … والبعض يقول انها مريضة وتتلقى العلاج… وراي آخر يقول ان الزوجة المقصودة هي الثالثة افيدونا
جميل انشاء الله تتهناءبيهو قبل ………..
مستجدين النعمة فل يقرأون تاريخ العرب الاجلاف بعد الثراء الحرام نتمنى ان تدور عليهم الدوائر وثورة ثورة حتى النصر اولادالكلب ليهم يوم
سُئل باقان عن أوجه صَرف مليارات الدولارات التي تلقتها الحركة من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا فأجاب :
نحو (مليار دولار) صُرفَت على شراء القوى السياسية (الشمالية) ومنظمات المجتمع المدني
بضع ملايين الدولارات لبناء كيان أمني معلوماتي في الشمال
نحو (2) مليار دولار على شراء السلاح لمنطقة جبال النوبة
ملايين الدولارات صُرفَت بواسطة ياسر عرمان على المجال الإعلامي وتبادل المعلومات الصحفية)طيب المهم في الموضوع دة الاموال التي تم شراء زمم القوي السياسية الشمالية او مايسمى تحالف جوبا الذين يكسرون الحديث عن الفساد وهم مع الفساد بيع للوطن وارتهان للحركة الشعبية حيث كنت استغرب مطالبة الاحزاب بالجنسية المزدوجة ولكن بعد ماعرف السبب بطل العجب السؤال كم كان نصيب هذا الموقع من هذه الملاين التي صرفت للاعلام
يكثرون وليس يكسرون للتصويب
المدعو عمار ، باقان اموم ذهب الى دولته. بس فى زمتك ، اشرف امام الكفار رئيس الصين ام امير المؤمنيين بتاعكم ده. نمرة ، لو اعطوك الخيار ( وده يوما حيكون مصيركم) بتاع اللجوء ، حتذهب جمهورية ايران الاسلامية ، ام جمهورية النرويج الصليبية. نقطة نظام ، لما تمشي هنالك ، بالذات فى الدولة الاسلامية مش حيسموك عمار ، فقط ينادوك ( يا أسود). بعدين ديلك جدهم الحسين ، حسب زعم الخميني، و الناس مؤتمنون فى انسابهم.
القصر بدل تحمل عقم الرئيس جنسيا وفكريا وانسانيا وأخلاقيا
ياله من ثمن رخيص ربما كانت في حوجة لبعض الملابس الداخلية لتكسو عورتها النفسية نسبة لمركب النقص المادي الذي يلاحقها تلك الانتهازية.
العااااااااااار للنساء مثيلاتها
دعها من كل المسميات الدينية وغيرها من ماهو رادع
اين الانسانية وهي ام الا تتذكر أن هنالك أطفال يموتون صباحا ومساء؟
وماذا عن الجرم الذي يرتكبه ذاك الذكر عمر البشير وحاشيته
الا يوجد وازع انساني ولا أخلاقي
سلاط على الامومة والانسانية والأخلاق
حقوق الناس لها بالمرصاد ، وداد زي البتنتقم من البشير لانه قرض راجلها فعايزة تضرب عصفورين بحجر منها تشيل حاله ومنها تثرى ومابتتذكر الله او ضمير او حقوق ناس لقت مال سايب وسرحت ترعى فيهو
حقوق الناس الله اكبر عليها، وداد زي البتنتقم من البشير لانه قرض راجلها فعايزة تضرب عصفورين بحجر منها تشيل حاله ومنها تثرى ومابتتذكر الله او ضمير او حقوق ناس لقت مال سايب وسرحت ترعى فيهو
الاخ ابكر ، لافض فوك ،كلامك درر
أحييك ياود حلفا.وكلو تمام ياأبكر أدم.بالنسبة لعمار (هدام)أرجي الراجيك.ماتضايق ده رأينا.
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولولآإذسمعتموه قلتم مايكون لنآ أن نتكلم بهذاسبحانك هذابهتان عظيم)
صدق الله العظيم
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يااخى وداد كانت متزوجة من عسكرى ضابط صف وتم قتله فى الجنوب واستلمها المرحوم ابراهيم شمس الدين والزمن لقى ابراهيم شمس الدين نفس المصير وبعدين رئيسة منظمات كيزانية تنهب اموال نازحى دارفور ماتشترى قصر ان شاء الله يجى تسونامى وينزل البيت فى النهر
طيب ماله ماتسرق ما دام الشعب السوداني ساكت ولسه الجاي اكتر
الراجل الاسمو شمالي عارف اي حاجه الراجل قاعد يديك سحبه وله شنو بدافع عن مرتو
مبلغ 5 الى 6 مليون دولار يساوى بالسودانى حوالى 20 الى 21 مليار جنية سودانى ، وبالنظر الى صورة المنزل الذى امامكم ، ذو الطابقين ، فالمفروض ان تكلفة المبانى لا تزيد عن 4 مليار باغلى انواع التشطيب ، والموقع يطل على النيل الازرق ، وثمنه غال قعلا ، وبفرض ان مساحة الارض فدان واحد 4200 متر مربغ ، ولا اظن ، فان ثمنها سيكون فى حدود 3 الى 4 مليار ، والمجموع الارض + المبانى = 8 مليار تقريبا او يزيد ، اذن نرى ان تقدير 5 -6 مليون دولار تقدير مبالغ فيه جدا علاوة على ان المبنى من مظهره متواضع للغاية ، والسؤال للسادة الاقتصاديين ، لماذا تظل اراضى السودان ومبانيها اغلى من ارضى لندن ومنهاتن وطوكيو فضلا عن النخلة بدبى ، ما السبب ، ما السر ، ما السحر الخاص الذى يتمتع به السودان ، فرغم الجو القائظ ، والغبار العالق ، والفقر المدقع ، ورداءة خدمات المدينة ، تظل اراضينا ، الاغلى ثمنا ، معالميا ؟؟؟
عندما تختلي المدام بنفسها وتجلس بإحدى شرفات قصرها الفخيم المطلة على النيل – أرجو أن تسأل نفسها هذا السؤال : أين شمس الدين ؟؟؟؟
احمد لله انك طلعت لا ذكر ولا انثى عشان لو كان الله رزقك بطفل كنت ورثت السودان كلوا عاجبني الكلام البيقول بشبش كن بحبها من زمان ههههههههههههه الحب بشنو هو الراجل ولا ما عارفينوا دة ما عندو شعور جنسي ههههههههههه الله يعوضكم
داير اعرف يا ابو عيسى انتا بتفكر كيف ؟؟ او بالاحرى هل انت تفكر ؟؟
من سوداني ل سوداني واللا من سوداني ل اسرائيلي ؟؟ احنا مالنا ومال الجنسيات ؟؟ من اين لها هذا ؟؟ اقرار الزمة لحق وداد ؟؟ نريد منها اقرار للذمه
ردك جميل يا Karory انا كنت دايما فى نقاش السياسة فى القهوة بقول آل بوارث معروفة اموالهم من وين كذلك آل باعبود والنفيدى واسامة دأؤد متمنى اعرف جمال الوالى امواله من وين ؟با لله ياهو مدير اموال حريم البشير .عشان كده مبارى وداد طوالى .طيب مالو ولد قيافة وبيرعى مصالحها والبشكير عاقر وما فاضى ليها وهى حلاوة وشباب ضيعت عمرها مع ابراهيم دوكة وعواسة وعناقريب .احسن حاجة فيها هى ما مؤتمر وطنى وقدرت عليهم .شمسون اتسلطت عليه امراءةوبقت سبب فى هلاكه شدى حيلك يا وداد !
انا المحيرنى هى عايشه مع القرف الاسمو البشير دا كيف ياخى دا ريحه اباطو فطيس وخليك من شلاليفو البتجيب طمام ……………ااااااااااااتف قرفتنا
يالبراهيم الجبوري لك الشكر انا وصلت مرحلة التفكير بالمقلوب يعني الناس دول بيخلوا الفيل وبطعنوا الضل زي ما قال واحد اسموشمالي نعتبرها بدل تحمل ههههههههههههههههههههههههههه انا اسألك انت اجبوري زمة شنو وإقرار شنو الناس دول باعوا جنوب السودان إثر صفقة بلد بحالها إتباعت مناطق كامله أبيدت البلد حالها متركش مايل يعني موزين جوع ومرض وقنع وسرقة وضياع بلد لو اصلا بقت في القصر ده كويس علي الاقل معروف ومكشوف عليك ان تسأل نفسك عن اللمستخبي ومئات القصور خارج الوطن ونهب منز اربعة وعشرون عاما والله القصر البتتكلموا فيهو ده لناس في النظام ده زي بيت جالوص في اخر التعويضات خليكم منطقيين واتكلموا في البوجع خلاء طاحن تحول ديمقراطي مافي تنكيل وازلاال وعطاله وفقر وده لكه انو النظام غير شرعي يعني باطل منذ الاساس وما قام علي باطل فهو باطل
يا اخوانا احتمال تكون دخلت فى صندوق وشالت الصرفه الاولى
وداد بابكر من اصول يمنية و اسرتها وجزورها في مدينة الشجرة واسئل كل من يسكن منطقة الحماداب عن اسرة ربات سوف تجد الرد
الشيخ مصطفى رجل اعمال ناجح مع انه امى، شغل الاف العمال وجلب عمله للبلد،لكن حرامية الانقاذ دمروا المصانع وهربوا العملة، ذل الشيخ مصطفى وكرم ود الجبل،التطهير واجب
كل هذا لايبرر لوداد الخم البشير المسئول وليست هي لكن هو بيدفع في الثمن وحيدفع اكثر للشعب السوداني الفضل ليس هناك مفر من العداله
هاو الاسد لم يتعظ ولقد تمادي في قتل شهبه ولن يحكم بعد الان
البشير احسن ليك تمشي لاوكامبو وقول ليه اعملني سلطعه ياااخي بس شهبي دا لا او سلم السلطه للشهب بحل كل المؤسسات الفاسده وادعو كل المعارضين واشرط عليهم انا لو الشعب فوضني ما بريحكم هذا او الطوفان والحريق العاتي لكل القصور
تحية إكبار وإجلال لمرتادي الراكوبة الشرفاء وهم يكشفون زيف هذه الطغمة الظالمة الفاسدة المفسدة الجاثمة على انفاس الشعب السوداني الحاكمة باسم الاسلام وهم أبعد الناس عنه.
إخوتي كما أربا بكم أن تنزلقوا إلى مستوى هؤلاء فتبادلوهم شتيمة بشتيمة وإسفاف بإسفاف ولنحتقرهم وننبذهم من المجتمع ولنحاول جميعاً إصلاح ما إفسده هؤلاء في جمبع مناحي الحياة.
حكومة الحراميه
وعصاباتها عندهم قروش ماعرفين يسو شنو
لقو مشاريع ناجحه ظلو ورها الي ان باعوها
اصحابه ضايقو كثير من رجال الاعمال الي ان باعو اعمالهم وتركو ليهم البلد والصمد فلسو بيه
العندو صلة رحم بكوز مليان ياخلوه في حاله اوشاركوه حسب مزاجهم البلد حقتهم
التجار القدام وعندهم اسم في السوق ضايقوهم الي ان فلسوهم
الفساد في الانقاذ فساد شامل
هم يرو في الدولة غنيمة
قهمهم لحكم السودان انهم يمتلكونه
وعلاقة الحكومه بمواطنيها
ليسة علاقة خدمة
حكومه لمواطنينها
فهم الكيزان للحكم
انهم ليس خدام الشعب
بل هم اسياد الشعب
عشان كده بيعملو الدايرنو
والشعب مفروض (اي حسب فهمون) يسكت
الفهم قسم
المشكلة ليست في سرقة وداد وفضائحها المالية في الداخل والخارج وإنما في من يغسل لها المال ويسجل لها الأصول والبيوت والأراضي باسمه وهذا يحيلنا للسيد جمال الوالي خريج الجامعات المصرية في التسعينات وجمال الوالي أتى بهذه الممارسة من الخليج ولعلها من خلال صلاح إدريس وصلاح عديله وربما هو من أوصله للبشير ومن نصح البشير(ربما) بهذه الممارسة لأنها منتشرة في مكان إقامة صلاح يجب التركيز على ثروة جمال الوالي وكيف حصل عليها وإجابة البشير بأنها ما حقتو وإنما حقت ناس يشير لما قلنا ويؤكد أنه نقلت إليه ممتلكات أشخاص بهدف غسلها وإعادتها إليهم وكأنهم اشتروها منه وهو جرم يعادل جريمة غسل مال المخدرات وفي الحقيقة للسيد وداد مجموعة من السماسرة والمستشارين أحدهم هرب لسويسرا ويقيم الآن هناك ولعلها حاولت أن تلتقيه في سويسرا ولكنه تهرب منها وعلى أي حال قصر أولاد الشيخ مصطفى الأمين لابد أن يعود إليهم وكذلك أصول وممتلكات الشعب السوداني
طبعاً الحبوبات قالو الكلام ده عشان ياخدو راحتم مع الجاي هاهاهاهاي
ما تهبش تاني وخليك في الموضوع المره دي جاتك اديناك بسعفة نخيل المره الجايه بنفك فيك مرق
نحنا الحلفاوين مظلومين منذ عهد عبود وقصه السد العالي وبرضو عايذين حقنا من الحكومه ولا الثوره
وهل يكب الناس في النار إلا حصائد إلسنتهم خافوا الله ودعوا الخلائق لخالقها ولاتنالوا أعراض الناس بسوء، واليوم كتاب وغداً حساب ، توبوا إلى الله واتقوا الله فيما تقولون وسددوا اقوالكم، الله يحاسب كل نفس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم وأرجو من جميع الأخوان إعمار الموقع بما ينفع الناس وتداول الأخبار والتحري فيها ، ونفعني الله وإياكم وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأتمنى لكم التوفيق
مين البيفهم ليك كلامك دا يا الرشيدي؟! ديل المفروض هم المعارضة البتعارض ما يفسد البلد وتأتي بالافكاو والاطروحات البتنقذ البلد كلامهم كلو بقى كدا, دا اتزوج وي إشترت ودا فتح حساب!!! ونسة نسوان بس وقطيعة! والله فعلا لك الله يا سودان لا حكومة نافعة ولا معارضة خايفة على الناس والوطن فعلا وبتعمل جادة لإنقاذ ما تبقى من الوطن! حسبنا الله ونعم الوكيل!!
لعنة الله على ابراهيم شمس الدين الله ينتقم منه في قبره ولعنة الله على البشير ونافع وبكري وعلى عثمان والجاز وجميع من في الانقاذ الله يلعنهم جميعا وماواهم جهنم وبئس المصير ان شا الله الكفرة الفجرة
ثورة حتى النصر وحرق لكل ما يمت للانقاذ بصلة
معلومات عن وداد
هي من اكبر قبيلة عربية في السودان
هي من محافظة لها الدور الاكبر في تاسبس اول دولة اسلامية في السودان
هي من محافظة تعتبر اكبر مركز للصوفية في السودان
هي من ربت ابناء اختها بعد موتها ولم يتعدي عمرها 13 عاما
هي من تسهر الليل حتي يتعشى جميع الضيوف
هي لم تنسي اهلها وبل وتقوم بالمواجبة في الافراح والاتراح
هي متواضعة جدا لدرجة انها لاتهتم بالبرتكول
هي بنت عربية وكل اهلها بشبهونها في اللون
انت تسرقي والبشير يرقص نشوف فيك يوم فرعون وهامان آميييييييين
يكفي اني سودانية مسلمة حافظة لتعاليمي احب بلدي حتي لو لم تعطيني فانا اعطيها نفسي وابنائي لكي يعمروا ويزيدوا من خيراتها
اما عن البشير وحرمة فعلينا الطاعة بعدم المعصية
فالحياة قصيرة هل حيقدروا يشيلوا اموال الشعب دي معاهم الاخرة فدعوهم لرب العباد فعقابة اشد واقوي السؤال !!!
هل سيكون الرئيس القادم الذي سنضع املنا فية شبعان ليشبع شعبة ام جعان ليجوع شعبة
؟؟؟
والله مافي زول بيعلم الحقيقة الواحد بس يقول ربنا يستر جميع المسلمين يارب العالمين ..
سبحان الله
وداد والبشير فليتخيلو انفسهم لو كانو عكس الوضع الحالي وكان هناك رئيس اخر ووداد اخري ماذا كانو سيقولون ..
يتكرر كل شي الطغاه يتكررون بنفس الاداء والشر يحتوي قلوبهم وعقولهم ..
ويحسبون انهم علي هدي منير..
تنقلب المفاهيم والقيم لكي يسود الظلام وتاتي السماء بدخان مبين..
لا تنسو ان الله ابنلاهم فرسبو واتبعتهم مله من الناس نسو الله فانساهم انفسهم ..
نحن لا نحقد علي احد فكل يحمل اعماله وكتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون ..
سوف نصبر وندعوا الاهنا القدير الحكيم ان يمطر علينا ماء طهورا يمحو به من الخطايا والذنوب والرشاوي والسرقات والنهب المنظم والنهب الخفي والتدمير الكامل لامه وشعب يحمل في اعماقه الصدق والخير والكرم والبساطه والتسامح..
كل يعلم بافعاله فمنهم من ظالم لنفسه ومنهم ظالم لغيره ومنهم سافر في ظلمه ..
الحكم هو الله ..القادر علي كل شي ..
كل يعلم ان لديه رقيب عتيد ..
ومهما بلغت ذروه المجد في الفساد او السعاده فسوف تزول وتفني ..
النذير لكل من فرح بظلم غيره وسعد علي حساب شعبه واهله ..
يمرحون ويفرحون ويسرقون ويخربون ..
كلها قصص تافهه ومنحطه ومؤلمه لانها دمار شعب طيب وهلاك امه غنيه افقرها من تاملو به واستبشرو به فخذلهم ..
يلهون ويلعبون وينسون ان الذي يحاسبهم الملك الجبار من لا يعجزه شي في الارض ولا في السماء..