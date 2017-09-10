شرطة النظام العام تلاحق فنانين لادائهم أغانى الجاز بالانجليزى

(حريات)

اعتقلت شرطة النظام العام الفنان / مروان نبيل وآخرين ، وفتحت فى مواجهتم بلاغاً 5 سبتمبر الجارى .

وكشف الفنان / مروان نبيل فى مقال بصفحته على الفيسبوك ان ضابط شرطة النظام العام أوضح له ان سبب اعتقالهم انهم صدقوا لحفل (جيتار) فى حين حفلهم بجيتار وفنان ! اضافة الى انهم يغنون بالانجليزى (وده ممنوع لانه مخالف للعادات والتقاليد السودانية..) ! .

(نص مقال الفنان مروان نبيل أدناه):

(مروان نبيل – فيسبوك)

الكشة جات

يوم التلات 5 سبتمبر اول امبارح…يوم جميل وظريف وكالعادة راجع من الشغل مشيت مطعم وكافي اسمو ( كافيين ) انا شخصيا بمشيهو كتير عشان جميل وبفرق فيهو بالاضافة لي انو بنعمل فيهو ليالي موسيقة (music sessions ) باعتبار انو المزيكا هوايتي وحاجة جميلة وانا بحبها..اليوم داك كنا شغالين فيهو ..جات الساعه 8 وبدينا نشتغل البرنامج كان فيهو جزء عبارة عن talent show يعني ناس (مافنانين رسميا ) والموضوع بالنسبة ليهم هواية ما اكتر بعد ساعه من بدينا وتحديدا فالحتة بتاعه ال talents فجأة جا بتاع الساوند سستم وقفل الصوت ووراهو جيش بتاع ناس دخلو عملو ارهاب للناس وقفو للناس في طرابيزهم ويعاينو ليهم بي طريقة مستفزة وما محترمة نهائي..سألتا الحاصل شنو قالو دة النظام العام طيب والمشكلة وين ؟؟ قالو في ناس سكرانة فالمحل..طيب وينهم ؟ مالقو اي زول..قامو قالو طيب في ناس شاربة بنقو والضابط قال للعساكر شمو الناس دي…طيب وينهم ؟ قامو يشمشمو فالناس وبرضو ما لقو شي… قامو كالمعتاد قبلو على البنات انتو ما لابسين طرح وانتي لابسة بنطلون وانتي ما بعرف شنو اركبو الدفار دة وانتو يا الفنانين اركبو برضو وجيبو حاجاتكم دي قلنا جدا نعمل شنو الله لينا.. حصل تواصل مع واسطات طبعا وكل زول ضرب لي ناسو قامو نزلو البنات كلهم من الدفار قمنا مشينا نحنا القسم …كتبو الشباب تعهد ( ولحدي حسة انا ما فاهم اتعهدو على شنو اساسا) ومشو..فضلنا نحنا ( الفنانين ) على قولهم انا وبتاع الساوند والمغني ..طيب نحنا مشكلتنا شنو يا سعادتك و نحنا عاملين تصديق للحفلة وعندي بطاقة من اتحاد المهن المسيقية (طلعتها ساكت مع انو انا ما شغال فالموسيقى كأساس ) والكلام دة اصلا جوة المحل يعني ما عامل ازعاج للجيران او كدة ؟…. رد الضابط قال انتو اخليتو بالتصديق… طيب يا سعادتك كيف اخلينا بالتصديق؟ قال لي التصديق مكتوب فيهو حفل بي جيتار..قلتا ليهو وانت لقيت شنو ؟ قال لي انتو عاملين حفلة بي جيتار و ( فنان ) .. انا صراحة ما اتوقعتا رد غبي فالدنيا زي الرد دة وفي نفسي قلتا ( يعني كان مفروض نكتب كمان حنجي لابسين شنو ولون الجزمة وحنقيف كيف وباخين ريحة ومزيل عرق ولا شنو ) قلتا ليهو عليك دينك حصل شفتا ليك حفلة بي اورقن شغال براهو قبل كدة ؟ قام اظن حسا بي انو عبيط (لكن طبعا اكيد ما حيسكت ) قال لي بعدين انتو بتغنو بالانجليزي ودة ممنوع لانو مخالف للعادات والتقاليد السودانية .. قعدتا اضحك ( شر البلية ما يضحك ) ..قلتا ليهو نعم ؟؟؟ انت عارف يا سعادتك انو الجاز دة اصلا ما سوداني ؟ وعارف انو ناس اتحاد المهن الموسيقية الي هم بطلعو بطاقات للناس عندهم فرق بتشتغل انجليزي بس؟ قال لي لا مافي قمتا قلتا ليهو اسامي فرق وفنانين من اتحاد الجاز واسامي المحلات البشتغلو فيها ..قام قال لي لأ ما شغالين…انا استوعبتا اللحظة ديك ووصلتا لي قناعة انو النقاش دة عقيم .. سكتا ..اتفتح فينا بلاغ ودخلنا حراسة وطلعنا بي ضمان…وراجين المحكمة .

حقيقة المخالف للعادات السودانية هو الخباثة و وساخة النفس..المخالف للعادات السودانية الظلم البقا شي طبيعي واتاقلمنا واتعودنا نتعامل معاهو كحاجة طبيعية .. المخالف للعادات السودانية بعد تعرف انك غلطان تناكف وتواصل في غلطك وتكون انسان عفن وقلبك اسود …ياخي ما بتخجل تكون زول حقير كدة ؟؟

نكتة سريعه :

الجيتار حقي قاعد فالقسم ( معروضات ).

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