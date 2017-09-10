القبض على عصابة سودانية متخصصة في السرقة بالقاهرة

(الدستور)

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى سودانى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة عابدين.

كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث عابدين من ضبط مالك إبراهيم وبحوزته سلاح أبيض “كتر”، وعلاء الدين خميس وإسماعيل رمضان ومصطفى عثمان، وكلهم يحملون الجنسية السودانية، وبحوزتهم 900 جنيه، وكارنيه محام بدولة السودان باسم “أحمد يوسف” ومجموعة من الكروت بذات الاسم وفيزا كارد.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتهم بأسلوب “الاحتكاك” من أحمد يوسف “سوداني الجنسية”، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب “الاحتكاك وشق الجيب “باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول وأقروا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط 5500 جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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