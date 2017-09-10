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القبض على عصابة سودانية متخصصة في السرقة بالقاهرة
(الدستور)
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى سودانى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة عابدين.
كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث عابدين من ضبط مالك إبراهيم وبحوزته سلاح أبيض “كتر”، وعلاء الدين خميس وإسماعيل رمضان ومصطفى عثمان، وكلهم يحملون الجنسية السودانية، وبحوزتهم 900 جنيه، وكارنيه محام بدولة السودان باسم “أحمد يوسف” ومجموعة من الكروت بذات الاسم وفيزا كارد.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتهم بأسلوب “الاحتكاك” من أحمد يوسف “سوداني الجنسية”، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب “الاحتكاك وشق الجيب “باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول وأقروا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط 5500 جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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اخر الإجتماعياتأحزان
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تقرير عن الليلة الختامية لتأبين وتخليد ذكرى الراحل المقيم محمد علي جادين
-
رحيل رائدة الحركة النسوية المناضلة / فاطمة أحمد ابراهيم
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الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك
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اَلْصِّيْنُ تَلْتَهِمُ اَلْسُّوْدَاْنْ ؟!
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بالــــــصـــــور ، أحـــــيـــــاء أمـــــدرمــــــان الـــــقــــــديــــمـــــة تـــــواجـــــه خــــطـــــراً داهـــــمــــاً
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( 70 % ) من الجامعات والكليات الخاصة مملوكة لنافذين فى السلطة
-
الطاهر الحدّاد : روح الشريعة والإسلام الخالص
-
عـاصمة الـمـشـروع الـحـضـارى : أكـثـر مـن (91) ألـف مـوقـع لـتـوالـد الـذبـاب
-
ميشيل فوكو : ما هي الأنوار ؟
-
صلاح كرار : وأنا منهم ، نعم الكيزان حرامية
-
(هاآرتس) تؤكد على الطابع الاستثنائى لتصريحات مبارك الفاضل
-
مقابلة مع ياسين الحاج صالح : انتصار نظام الإبادة السياسية
-
تحوّل الانتفاضات إلى حروب أهليّة
-
حول الانتفاضات العربية وفكرة الديموقراطية
-
مـسـاعـدات انـسـانية للـسـودان بـمـعـدل (800) ملـيـون دولار سـنـوياً
-
موسى هلال : حسبو – نائب عمر البشير – لقيط ولص
-
تشارلز تايلور : لماذا نحن بحاجة إلى إعادة تعريف جذري للعلمانية ؟
-
(الخطاب الإسلاميّ وحقوق الإنسان)
-
إعادة الإنتاج الذاتي للمظلومية
-
بـيـع الـسـودان : (780) ألـف هكتـار لتركيـا
-
تقرير جامعة (لوند) السويدية عن بيع أراضى السودان!!
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يعني مجرد نشالين ليس أكثر لكن النشل في زمن الإنقاذ بين السودان و مصر، مجرد نشل أصبح واحدا من مصادر الإعلام المصري لزيادة الضغائن بين شعبي السودان و مصر.