غموض وعدم وضوح: ما شكل العلاقة بين السودان ودولة قطر، مصر، ليبيا، سورية، واليمن؟!!

بكري الصائغ

مـقدمة:

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(أ)-

في يوم الاثنين ٤ يناير عام ٢٠١٦، أعلن السودان رسميآ عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد أن قامت السعودية والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب استمرار التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية للدول العربية، وقالت وزارة الخارجية في الخرطوم في بيان، إن الخرطوم قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران، وأضاف البيان: (على خلفية حادثة الاعتداء الغاشم على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، تعلن حكومة السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا).

(ب)-

***- جاء في الصحف العربية وقتها، انه وقبل يوم واحد من قطع العلاقات بين السودان مع ايران ، تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيا من وزير الدولة بالرئاسة السودانية، مدير عام مكاتب الرئيس ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين، وبين له طه أن ( السودان قد قرر طرد السفير الإيراني وكامل البعثة من الخرطوم ، واستدعاء السفير السوداني من إيران)!!، واكد الفريق طه عثمان للامير سلمان (إدانة السودان للتدخلات الإيرانية في المنطقة عبر نهج طائفي).

(ج)-

***- من ما هو مكتوب اعلاه، (وهي معلومات ليست بالجديدة علي القارئ) ، عرفنا بكل وضوح سبب قطع العلاقات السودانية مع ايران، والتي وصلت لدرجة طرد السفير الايراني وطاقم سفارته بصورة مهينة من الخرطوم، وفهمنا ايضآ، ان من (يرش السعودية بالماء، يرشه السودان بماء النار)!!

(د)-

***- الا ان الشيء الذي يحتاج الي توضيح من الجهات الرسمية في الخرطوم الان ، تحديد شكل العلاقة التي تربط السودان بايران اليوم؟!!

(هـ)-

***- هل هي فعلآ علاقة انتهت ومحال ان تتجدد ؟!!، ام هناك قنوات اتصالات غير رسمية لعودة العلاقات؟!!

(ز)-

***- هل اذا عادت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران في المستقبل، تعود بصورة (اتوماتيكية) علاقة السودان مع ايران؟!!

(ح)-

***- هناك مساعي جادة تجري علي قدم وساق وباهتمام كبير من قبل الجانب الايراني لتوطيد العلاقة مع الجهات الرسمية في السعودية، ونجحت هذه المساعي الي حد ما، فهل هناك مساعي سودانية الان مع ايران؟!! ام ان الخرطوم في انتظار ما ستسفر عنها الجهود الايرانية مع السعودية، وبعدها يقرر كيف تكون شكل العلاقة بينهما، وان الموضوع مربوط اولآ واخيرآ بموافقة الرياض؟!!

(ط)-

***- وماذا عن جدولة ديون ايران علي السودان؟!!

المـدخل الاول:

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(أ)-

***- بعد ان عرفنا سبب القطيعة بين السودان وايران، وان السبب يكمن في الاعتداء الايراني علي سفارة السعودية في طهران، عندها اسـال:

(ب)-

***- ما سبب الجفاء والبرود الذي ضرب العلاقات بين الخرطوم ودولة قطر؟!! ، والذي وصل الي مرحلة تجاهل البشير عن عمد زيارة الدوحة ضمن جولاته الكثيرة التي قام بها (لاصلاح البين) بين السعودية وقطر؟!!

(ج)-

***- لماذا لم يصدر بيان رسمي من مكتب الرئيس في القصر، او من وزارة الخارجية (القسم العربي) علي شاكلة البيان الذي من قبل حول علاقة السودان بايران، يتم فيه صراحة وضع النقاط فوق الحروف حول علاقة الخرطوم بالدوحة؟!!

(هـ)-

***- لم يعد يخفي علي احد فتور العلاقة بين البلدين بصورة واضحة، وتوقفت زيارات البشير الي الدوحة، بعد ان كانت تتم بصورة اكثر من زياراته الي منطقة سودانية ؟!!

الـمدخل الثاني:

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(أ)-

منذ ان اندلعت الانتفاضة الشعبية في سورية يوم الجمعة ١٥ مارس عام ٢٠١١، وعلاقة السودان بسوريا علي الصعيد الرسمي والشعبي يكتنفها الغموض والابهام الشديد ، ومما زاد الطين بلة في العلاقة بين البلدين، ان الصحف المحلية وباقي وسائل الاعلام الرسمية ممنوعة بشكل رسمي من التطرق الي اي موضوع يخص هذه العلاقة لا من قريب او بعيد!!

(ب)-

***- قمة الغرابة ايضآ في هذه العلاقة، ما سبق ان صرح به البشير لصحيفة (عكاظ) السعودية في يوم ١٥ مارس ٢٠١٦، وقال: (نهاية رئيس النظام السوري بشار الأسد، ستكون بالقتل، وليس الرحيل، بشار لن يرحل، سيقاتل إلى أن يُقتل)!!

(ج)-

***- هل هناك من ارغم السودان علي فتور او تجميد او انهاء علاقته مع سورية، مثلما حدث مع ايران؟!!

الـمدخل الثالـث:

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(أ)-

***- من وراء تردي العلاقات السودانية مع ليبيا؟!!

(ب)-

***- هل هو المشير اركانحرب خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الذي هاجم بشدة النظام في السودان، واتهمه علانية عدة مرات بدعم (جماعات إرهابية” في ليبيا)؟!!

***- وقال وقتها ايضآ المتحدث باسم الجيش الليبي إن السودان:(يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي تحصلت عليه تلك الجماعات من قطر وإيران عبر ممرات وفرتها حكومة الخرطوم )؟!!

(ج)-

***- هل هناك اي دور سوداني في العلاقة المتوترة بين ليبيا وقطر؟!! ، ولماذا اصلآ هناك قطيعة بين الخرطوم وطرابلس، وهي اقرب جار لنا من قطر وايران؟!!

الـمدخل الرابع:

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(أ)-

هل حقآ النزاع السوداني – المصري حول منطقة حلايب هو اصل الفتور والجفاء في العلاقات بين البلدين؟!!

(ب)-

***- ام ان الاتهامات المصرية الموجهة الي الخرطوم بانها تخفي وتحمي سرآ بقايا فلول الاخوان المصريين المطلوبين لدي السلطات الامنية المصرية؟!!

(ج)-

***- هل هناك دور قطري حول تصعيد المواقف السودان السلبية مع القاهرة؟!!،

(د)-

***- هل هناك من اوصي البشير بعدم زيارة مصر، و(معاملة القاهرة بالمثل) في كل شيء يتعلق بالعلاقة بين البلدين؟!!

(هـ)-

***- لماذا فجأة توقفت زيارات الرئيس السيسي للخرطوم بعد ان زارها مرتين، وتوقفت ايضآ زيارات الوفود المصرية الرسمية، وتراجعت ايضآ الاستثمارات المصرية؟!!

(و)-

*** لماذا خلت صحف السودان من اخبار مصر الايجابية، وحلت محلها نشر ما لا يليق، وزاد من ضرر العلاقة بين البلدين؟!!

الـمدخل الخامـس:

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(أ)-

بعد ان تورط السودان في حرب اليمن، والله وحده يعلم كيف الخروج منها، اسال عن شكل العلاقة بين البلدين؟!!، كيف هي الان بعد ان اصبحت القوات المسلحة السودانية تحارب من هم اصلآ ليس اعدائها؟!!

(ب)-

***- وان كان الشعب اليمني يكن فعلآ الاحترام والتقدير للنظام الحاكم ؟!!

الـمدخل السادس:

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(أ)-

لماذا قطع السودان علاقته مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؟!!

(ب)-

***- لماذا لم يصدر بيان رسمي بقطع هذه العلاقة علي غرار البيان الذي تم بموجبه من قبل قطع علاقات السودان مع ايران؟!!

الـمدخل السابع:

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(أ)-

لماذا كل هذا الغموض والابهام في علاقات السودان المتوترة مع اغلب دول العالم؟!!

(ب)-

***- ما الذي يمنع وزارة الخارجية في الخرطوم من توضيح صريح وكامل حول ما هو مخفي ومستتر في علاقة السودان المتدهورة رسميآ مع كثير من الدول، وتزداد كل يوم هذه العلاقات اكثر تدهور عن ذي قبل؟!!

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