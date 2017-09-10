بالــــــصـــــور ، أحـــــيـــــاء أمـــــدرمــــــان الـــــقــــــديــــمـــــة تـــــواجـــــه خــــطـــــراً داهـــــمــــاً

(حريات)

يواجه أهالى احياء ام درمان القديمة – بيت المال ، ابروف ، الكبجاب ، السيد المكى ، ود ارو ، ود نوباوى ، الدومة ، العمدة ، الشهداء ، سوق امدرمان – كارثة حقيقية ، حيث تتكرر انفجارات وتسربات المياه الجوفية بمنازلهم مما يهدد بهدمها .

واطلقت جمعية (بيتنا الكبير ببيت المال) نداءً لكل المنظمات والجمعيات الطوعية ، جاء فيه (..المياه الجوفية خطر يهدد كل أهل بيت المال بامدرمان القديمة .. أسر تشردت ورحلت لتضطر للايجار ، والبقية تسكن فى منازلها والمياه تملأها ، شئ يفوق التصور والحديث … نناشد كل الجهات التى اشرنا اليها ان تمد يد العون والمساعدة لايجاد حل مؤقت الى حين ان يأتى الحل الكلى للمشكلة ..).

وقامت (حريات) بجولة فى احياء امدرمان ، واستطلعت عدداً من السكان الذين اكدوا الضرر البلاغ على منازلهم .

وأوضح أحد المواطنين من بيت المال الذى فضل حجب اسمه انه سمع من خبراء ومختصين بان الضرر ظهر عند تشييد شارع النيل والردمية على ضفافه والتى منعت وصول مياه اللسان الجوفى الى النيل … حيث تم التشييد دون دراسة علمية مما كدس المياه بكل منطقة امدرمان القديمة.

وأضاف ( الدولة كعادتها تتنصل من مسؤولياتها ..نحن لا نستجدى احدا . نحن دافعى ضرائب وزكاة وعوائد وخلافه ولكنها دولة جبايات فقط).

وأضاف (من المؤكد ان هناك حلول هندسية للمشكلة ، ولكن السلطة الحاكمة اضافة لعشوائيتها ولا مبالاتها كذلك سلطة طفيلية ، وكما يشير نهجها فى بيع اراضى البلاد ، غالباً ما تنتظر تفاقم المشكلة ليشترى طفيليوها اراضى اهل امدرمان باسعار بخسة ، ومن ثم حل المشكلة لاحقاً وتحقيق ارباح من معاناة المواطنين ، اضافة الى الجانب السياسى ، حيث عرف عن أهالى امدرمان القديمة وعيهم واستنارتهم ومعارضتهم للاستبداد ، وترغب السلطة فى تهجيرهم واحلال فئات طفيلية موالية لها فى قلب امدرمان).

وفى حى الشهداء ، قالت الحاجة / فاطمة اسماعيل لـ(حريات) (الان يوجد عمال بصالون منزلنا والذى فصلناه للايجار ،الا ان مصاريف صيانته المستمرة لم تسمح بفائدة حقيقية من ايجاره). وأضافت الحاجة خديجة (سقط مخزنى الخريف الماضى ومعه جزء من برندتى.. المياه تسقى بيوتنا).

وفى حى ابورف قالت سارة بابكر ( سقط حائط منزلنا الخارجى..وتتوسط الحوش بقعة طينية لاتجف ابدا ابدا..ساس البيت دائما به ندى يمكنك ان تلمسه بيدك).

وفى حى ودنوباوى قالت التومة محمد (الرطوبة فى بيوتنا عالية جدا ونشعر بها فى اجسادنا دع عنك الحوائط…الصيانة مستمرة والضرر مستمر ايضا).

وقال محمد مختار من حى العرضة ( من سنوات والمياه الجوفية تحاصر المنطقة وهى قريبة جدا قبل فترة حاولنا حفر بئر سايفون فاندفعت المياه من عمق 500 فقط . ويذكر الجميع مشكلة هذه المياه عند صيانة نادى المريخ) .

ومن حى السوق قال المواطن عمر محمد (الحى يسبح ببحيرة مياه جوفية وغالب البيوت هجرها سكانها لضيقهم من الصيانة المتواصلة …المشكلة منذ سنوات حتى ان مسجد امدرمان العتيق عند صيانته ظهرت المشكلة بقوة مما أدى لاغلاق الحمامات لفترة طويلة).

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