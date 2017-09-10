اعتقال نبيل النويري

(حريات)

حزب المؤتمر السوداني/ مكتب الخارج

بيان هام

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في خطوة أخرى رعناء إعتقلت سلطات أمن النظام ظهر اليوم الثلاثاء اليوم عضو حزب المؤتمر السوداني في المملكة المتحدة و إيرلندا المهندس نبيل النويري إثر بثه المباشر لفيديو من أمام المحكمة على الفيسبوك حيث اقتادته القوة التي اعتقلته إلى جهةٍ غير معلومة.

إننا في حزب المؤتمر السوداني/ مكتب الخارج نؤكد لسلطات جهاز أمن النظام القمعي من أسفل هرم الدكتاتورية إلى أعلاه أننا نحمل على عاتقنا هم المواطن المغلوب على أمره، وأن لا سجونكم ولا سجانوكم سيسكتون حناجرنا عن قول الحق.

كما نؤكد أن الإعتقالات لن تحيد بنا عن بوصلة الحقيقة ولن تقعدنا عن القيام بواجبنا تجاه هذا الشعب الطيب، وأن على النظام أن يوسع سجونه للمزيد من أبناء شعبنا فقد سئمنا البقاء خارجه.

إعلام مكتب الخارج.

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