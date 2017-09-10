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    • اعتقال نبيل النويري

    August 30, 2017  

    (حريات)

    حزب المؤتمر السوداني/ مكتب الخارج

    بيان هام

    في خطوة أخرى رعناء إعتقلت سلطات أمن النظام ظهر اليوم الثلاثاء اليوم عضو حزب المؤتمر السوداني في المملكة المتحدة و إيرلندا المهندس نبيل النويري إثر بثه المباشر لفيديو من أمام المحكمة على الفيسبوك حيث اقتادته القوة التي اعتقلته إلى جهةٍ غير معلومة.

    إننا في حزب المؤتمر السوداني/ مكتب الخارج نؤكد لسلطات جهاز أمن النظام القمعي من أسفل هرم الدكتاتورية إلى أعلاه أننا نحمل على عاتقنا هم المواطن المغلوب على أمره، وأن لا سجونكم ولا سجانوكم سيسكتون حناجرنا عن قول الحق.

    كما نؤكد أن الإعتقالات لن تحيد بنا عن بوصلة الحقيقة ولن تقعدنا عن القيام بواجبنا تجاه هذا الشعب الطيب، وأن على النظام أن يوسع سجونه للمزيد من أبناء شعبنا فقد سئمنا البقاء خارجه.

    إعلام مكتب الخارج.

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “اعتقال نبيل النويري”

    1. محمد المكي ابراهيم في September 3rd, 2017 7:42 am

      تطور جديد ومتصاعد في مسلسل اضطهاد السلطة لحزب المؤتمر السوداني واستهداافه بالاعتقالات المتكررة لزعمائه الحاليون والسابقون ومختلف مستويات عضويته ولا غرابة فانه يكاد يكون الحزب الوحيد الذي يستدفيئ بحضن الشعب من خلال المخاطبات السلسة التي يقوم بها شباب الحزب في الاسواق والميادين ناقلا شعلة الحرية مباشرة الى الجماهير.وارى في ذلك اثباتا لمقولة انه لم يعد حزبا صغيرا فقد شب عن الطوق واصبح العدو رقم واحدفي حسابات السلطة.

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