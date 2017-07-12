بيان من أسرة أمل هبانى

(حريات)

بيان من أسرة الصحفية أمل هبانى

في البدء تحية اعزاز لنضالات ابنتنا الاستاذه الصحفية امل هباني (اﻷمل)، التى ظلت تقف بشجاعة،دفاعا عن مواقفها ومبادئها مقدمة كل ما تملك لوطنها واهلها في السودان الكبير.

وقبل كل شئ تزجي اﻷسرة تحية إجلال لتضامن قطاعات الشعب السوداني المختلفة منذ صدور الحكم وحتى هذه اللحظة وهو تضامن عهدناه دائماً من هذا الشعب الذي يساند الحق ويكره الباطل .

امضت أمل ليلة أمس بسجن النساء بامدرمان بمعنويات عالية وصمود كبير وبعد أن اوصلت رسالتها بدأنا اليوم الثلاثاء 11يوليو إجراءت دفع الغرامة المالية التي تدافع لسدادها قطاعات الشعب السوداني ،وعلى رأسهم زملائها الصحفيين الذين تدافعوا استجابة لنداء شبكة الصحفيين السودانيين بجانب مبادرة لا لقهر النساء و القوى السياسية الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني المؤمنة بعدالة قضية شعبنا، وكذلك بادر عدد كبير من الشخصيات من النساء والرجال من أبناء هذا الشعب لسداد الغرامة وفوق هذا وذاك كانت المساهمة كبيرة من جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج عبر حملة (جنيه الكرامة) وعبر مبادرات فردية.

نحن الان ننتظر استكمال اجراءات اطلاق السراح ونتوقع خروجها من سجن النساء امدرمان في تمام الساعة الواحدة ظهرا حيث نكون وقوفا امام بوابة السجن إلى حين خروجها للجميع وسوف تعقد أمل هباني موتمرا صحفيا بدار حزب الأمة القومي الساعة 3 ظهر اليوم الثلاثاء لتوضيح الحقائق.

الثلاثاء 11 يوليو2017.

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