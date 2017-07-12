الأربعاء  12  يوليو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • بيان من أسرة أمل هبانى

    July 11, 2017  

    (حريات)

    بيان من أسرة الصحفية أمل هبانى

    في البدء تحية اعزاز لنضالات ابنتنا الاستاذه الصحفية امل هباني (اﻷمل)، التى ظلت تقف بشجاعة،دفاعا عن مواقفها ومبادئها مقدمة كل ما تملك لوطنها واهلها في السودان الكبير.

    وقبل كل شئ تزجي اﻷسرة تحية إجلال لتضامن قطاعات الشعب السوداني المختلفة منذ صدور الحكم وحتى هذه اللحظة وهو تضامن عهدناه دائماً من هذا الشعب الذي يساند الحق ويكره الباطل .

    امضت أمل ليلة أمس بسجن النساء بامدرمان بمعنويات عالية وصمود كبير وبعد أن اوصلت رسالتها بدأنا اليوم   الثلاثاء 11يوليو إجراءت دفع الغرامة المالية التي تدافع لسدادها قطاعات الشعب السوداني ،وعلى رأسهم زملائها الصحفيين الذين تدافعوا استجابة لنداء شبكة الصحفيين السودانيين بجانب مبادرة لا لقهر النساء و القوى السياسية الوطنية  وعدد من منظمات المجتمع المدني المؤمنة بعدالة قضية شعبنا، وكذلك بادر عدد كبير من  الشخصيات من النساء والرجال من أبناء هذا الشعب لسداد الغرامة وفوق هذا وذاك كانت المساهمة كبيرة من جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج عبر حملة (جنيه الكرامة) وعبر مبادرات فردية.

    نحن الان ننتظر استكمال اجراءات اطلاق السراح ونتوقع خروجها من سجن النساء امدرمان في تمام الساعة  الواحدة ظهرا حيث نكون وقوفا امام  بوابة السجن إلى حين خروجها للجميع وسوف تعقد أمل هباني موتمرا صحفيا بدار حزب الأمة القومي الساعة 3 ظهر اليوم الثلاثاء لتوضيح الحقائق.

    الثلاثاء 11 يوليو2017.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    3 تعليق على “بيان من أسرة أمل هبانى”

    1. محمد المكي ابراهيم في July 11th, 2017 2:24 pm

      لست وحدك يا املنا/لستم وحدكم يا آل هباني /قلوب ملايين السودانيين تحيطكم وترعى ابنتكم/ابنتنا/كيف لا وهي تنهض دفاعا عنا في زمن الجدب والمجاعة حيث كل امريء مشغول بنفسه عن صاحبته وبنيه وعشيرته التي تؤويه/ زمن الدولة العاجزة عن كف ايدي قضاتها وعسسها عن ظلم الناس/ الدولة التي انفكت صواميلها وانفصلت مكابحها وهي تتردى نحو الهاوية بزاوية انحدارمحرجة لنا والكل من شاهدها/ لا اقول صبرا فقد نفد معين الصبر/اقول غضبا لهبا ولنشتعل مرة اخرى فلنا سوابق في الاشتعال.

    2. Salah Ibrahim في July 11th, 2017 7:59 pm

      التحية للكنداكة الأستاذة الإعلامية أمل هباني وأسرتها. وعاش كفاح الشعب السوداني

    3. عبدالمنعم الصديق في July 12th, 2017 2:00 am

      وما ضاعت ثورة وراها مناضل/ه

    لا تتردد في ترك التعليق...