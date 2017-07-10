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    • الحركة الشعبية تنفى ما أثير عن كيان سياسى وعسكرى جديد

    July 10, 2017  

    (حريات)

    نفي وتصحيح لخبر الصحفي محمد الأمين عبدالعزيز حول إعلان كيان سياسي وعسكري جديد للحركة الشعبية

    خلط عن عمد الصحفي محمد الأمين عبدالعزيز خبر زيارة الرئيس والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان  لجنوب إفريقيا وما أسماه بتكوين كيان سياسي وعسكري جديد، وهذا الصحفي يعلم إن الذي أعلن كيانا جديدا هو الرفيق عبد العزيز بتنصيب نفسه رئيسا بديلا للرئيس الشرعي للحركة الشعبية، وعبر إنقلاب على مؤسسات الحركة لا عبر عملية سياسية ديمقراطية من داخل الحركة الشعبية وبمشاركة كافة مكوناتها، ولذا الحركة الجديدة هي التي كونها الرفيق عبد العزيز آدم الحلو، ونحن لا نتحدث مطلقا عن تكوين كيان جديد بقدر ما نتحدث عن تجديد الحركة الشعبية لتحرير السودان الشرعية والرسمية والحالية، ونقلها إلى مرحلة جديدة عبر مشاركة واسعة من عضويتها في رسم ملامح المرحلة الجديدة، بمعالجة كل المستجدات في مسيرتنا منذ إنفصال الجنوب الي المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية بالاستناد إلى رؤية السودان الجديد وتطويرها للاستجابة لكل المستجدات مع الاحتفاظ بجوهر الحركة كحركة تحرر وطني ديمقراطي في كامل السودان، منحازة للمهمشين والفقراء والنساء والشباب ولبناء دولة المواطنة العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة كمشروع إستراتيجي للحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي ذلك كل شئ مطروح للنقاش وأخذ الآراء عبر آلية ديمقراطية في المؤتمر العام بما في ذلك الإبقاء على إسم الحركة أو تغييره، وأصحاب القرار في ذلك هم أعضاء الحركة الشعبية في كافة أنحاء السودان، بعيدا عن الإنغلاق الإثني والجغرافي، وتظل الأولوية لوحدة الحركة، والأبواب والنوافذ مشرعة لتوحيدها، وايادينا ممدودة لذلك، لا بقبول إنقلاب عبد العزيز آدم الحلو بل بعملية ديمقراطية تحقق التوافق والبناء القومي للحركة في كل السودان.

    مبارك أردول

    الناطق الرسمي

    الحركة الشعبية لتحرير السودان

    10 يوليو 2017م.

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