الدولار يتخطى الـ(20) جنيهاً

(حريات)

تخطى سعر الدولار الـ(20) جنيه سودانياً – 20 ألف جنيه بالقديم – بالسوق اليوم الاثنين.

وأدى الصرف الحكومى غير المنتج على الحرب والفساد وأمن النظام والدعاية والرشاوى السياسية الى تدهور كافة مؤشرات الاقتصاد السودانى .

وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام ٢٠١٧ وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى ٣,٥ % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى … و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين ١,٣ و ١,٩ مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات).

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي .

وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية سبتمبر 2016 إلى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى).

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