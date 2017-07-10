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وقفات احتجاج نسائية بسبب أزمة مياه الشرب
July 10, 2017
أقامت نساء بورتسودان وقفات احتجاجية باحياء المطار والمرغنية احتجاجاً على أزمة مياه الشرب ، أمس الاحد .
وتشهد مدن بورتسودان وسواكن وسنكات أزمة حادة فى مياه الشرب . وبلغ سعر (جوز) المياه خمسة جنيهات ، فيما بلغ (تانكر) المياه 7 طن 500 جنيها .
وأوضحت احدى المشاركات فى الوقفات الاحتجاجية من حى المرغنية انهن اضطررن للاحتجاج اثر ظهور مياه ملوثة من خور موج ، وكن يشترين فى السابق مياه خور اربعات التى لم تعد متوفرة رغم ثمنها الباهظ .
وابدى عدد من مواطنى المدينة استنكارهم لاستمرار أزمة المياه رغم الأموال الطائلة التى يعلن جمعها وتخصيصها لها ، مما يشير الى تبديد هذه الاموال فى ظل غياب الشفافية والمحاسبة .
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بلد العجائب الطيب محمد جاده
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السياسي السوداني بين ضفتي التبرير و النقد زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
-
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-
الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك
-
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي الجنرال طرادة
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الدولار يتخطى الـ(20) جنيهاً
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المعتزلة.. قضايا العقل والتنوير في الفكر العربي
-
أكثر من 23 ألف اصابة و(940) وفاة بالكوليرا
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من يكترث للقانون الإسلامي؟
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-
الجيش الليبى : أنظمة قطر وتركيا والسودان تشكل محورا للشر
-
هيومن رايتس ووتش : يستحق الضحايا ان يسافر عمر البشير الى مكان واحد ، لاهاى
-
الجوع يهدد الدول الافريقية ، و(16,5) مليون سودانى يعانون من انعدام الأمن الغذائي
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-
المفارقة البلاغيَّة : النصّ القرآني ومعضلة التأويل
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-
اريــك ريــفــز : الــقــائــم باعـمـال الــسفـــارة الامــريــكــيــة بالــخـــرطـوم جـــاهـل وغـيـر نـــــزيــه
-
نائب أمير مكة فى استقبال (الوسيط) عمر البشير
-
د. ابراهيم البدوى : الاقتصاد السياسى للشمولية الزبائنية
-
منظمة باكس للاتحاد الاوروبى : لا تنسوا حقوق الانسان فى السودان
-
الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
-
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسي : القوات الحكومية السودانية من ابرز المنتهكين
-
بيع السودان : (793) ألف فدان لشركات تركية
-
موقع اخبارى أمريكى يورد سبب إقالة مدير مكتب عمر البشير
-
مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
-
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
-
فقــــــه الاســــتكـــــــلاب : طــــه عثــــمــان وعـــمــــر البــــشـــــير
-
بدء محاكمة المدافع البارز عن حقوق الانسان د. مضوى ابراهيم آدم
-
ياسين الحاج صالح : الهزيمة والدولة
-
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-
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-
تسليم (45) الف فدان من اراضى المتأثرين الى شركة زادنا العالمية
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-