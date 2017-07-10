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    • وقفات احتجاج نسائية بسبب أزمة مياه الشرب

    July 10, 2017  

    (عثمان – حريات)

    أقامت نساء بورتسودان وقفات احتجاجية باحياء المطار والمرغنية احتجاجاً على أزمة مياه الشرب ، أمس الاحد .

    وتشهد مدن بورتسودان وسواكن وسنكات أزمة حادة فى مياه الشرب . وبلغ سعر (جوز) المياه خمسة جنيهات ، فيما بلغ (تانكر) المياه 7 طن 500 جنيها .

    وأوضحت احدى المشاركات فى الوقفات الاحتجاجية من حى المرغنية انهن اضطررن للاحتجاج اثر ظهور مياه ملوثة من خور موج ، وكن يشترين فى السابق مياه خور اربعات التى لم تعد متوفرة رغم ثمنها الباهظ .

    وابدى عدد من مواطنى المدينة استنكارهم لاستمرار أزمة المياه رغم الأموال الطائلة التى يعلن جمعها وتخصيصها لها ، مما يشير الى تبديد هذه الاموال فى ظل غياب الشفافية والمحاسبة .

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