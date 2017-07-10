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    • بعد تهديدهم بمسدس ، شباب النيل الابيض يلقون القبض على السلفى التكفيرى / مزمل فقيرى

    July 10, 2017  

    (حريات)

    ألقى شباب قرية الدمبو – النيل الابيض – القبض على السلفى التكفيرى / مزمل فقيرى ، بعد اشهاره لمسدس عليهم ، أول أمس .

    وكان التكفيرى مزمل فقيرى يتحدث فى ندوة بالقرية يهاجم ويكفر فيها المتصوفة وحين حاصره الشباب بالردود أشهر مسدسه لتخويفهم ولكنهم ألقوا القبض عليه وسلموه الى الشرطة التى فتحت بلاغاً فى مواجهته وأطلقت سراحه بالضمان العادى .

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