حكام الخرطوم صديقكم الجنرال حفتر يستقبل اليوم استقبال الفاتحين في الخليج

محمد فضل علي .. كندا

نعم السادة حكام الخرطوم الميامين ماذا انتم فاعلين خصومكم والاعداء المفترضين لنظامكم كما هو معروف في احد اهم دول الجوار وفي ليبيا الشقيقة يستقبلون اليوم استقبال الفاتحين في دولة ابوظبي بعد ان حققوا نجاحات باهرة في تنظيف ترابهم الوطني من المليشيات والفوضويين الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وصل امس الي دولة الامارات البلد المحورية والاستراتيجية الهامة والوسطية التوجهات والمقاصد وكان في استقباله كما جاء في الاخبار الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي والقائد الاعلي للقوات المسلحة الذي اشاد بانتصارات الجيش الليبي وتحريرة مدينة بنعازي ثاني المدن الليبية من قبضة المتشددين وفلول ماتعرف باسم الدولة الاسلامية واكد الشيخ محمد بن زايد دعم بلاده التام للجيش الوطني الليبي وقائدة الجنرال خلفية حفتر.

في هذه الاثناء تناقلت وكالات الانباء العالمية خبر تصريحات الخارجية الفرنسية التي اكدت دعم بلادها للجيش الوطني الليبي وقائده الجنرال حفتر.. وقالت وكالة فرانس برس ان الخارجية الفرنسية وصفت القائد الليبي خليفة حفتر برجل ليبيا القوي علي خلفية الانتصارات العسكرية الباهرة لقواته واكدت فرنسا دعمها لقيام جيش ليبي وطني متكامل لحماية ترابهم الوطني.

نظام الخرطوم لاسباب غير مفهومة علي خلاف دائم ومستمر مع الجنرال الليبي خليفة حفتر بينما الرجل ليس معزول واتضح انه يتمتع بدعم وقبول واسع علي الاصعدة الاقليمية والدولية وهو بجانب العلاقة المتميزة مع الامارات ودول الخليج العربي حليف للدولة المصرية بينما علاقة القاهرة بالخرطوم ليست علي مايرام وما بينهما لايتجاوز ” شعرة معاوية” بكل ماتحمل كلمات هذا المصطلح والمثل الشعبي من مضمون ومن معني.

الخرطوم ايضا تربطها علاقة يشوبها التشويش ومصالح غير دائمة وطارئة مع المملكة العربية السعودية وتبدو مصممة علي ان الجنرال الليبي صاحب النجم الصاعد خليفة حفتر معتدي اثيم وشيطان رجيم يرسل الاسلحة الي جماعات المعارضة المسلحة في اقليم دارفور وبدلا عن الهتاف والتحرش والانفعالات واذا كان الرجل كما تزعم الخرطوم فلماذا لاتثار هذه الاتهامات بطريقة رسمية وعلي نطاق اوسع في الاروقة والدوائر العربية وحتي الجامعة العربية او علي شكل شكوي رسمية الي الجهات الدولية الرسمية المختصة في فضي المنازعات ثم ياتي كل طرف بادلته واثباتته علي عدوان الاخر عليه.

في الخرطوم اليوم ايضا غضب مكتوم من السعودية وسفيرها في العاصمة السودانية ولكن هذا الغضب وجد طريقه الي العلن بسبب قولهم ان السيد السفير قد طلب منهم موقف واضح من الازمة الناشبة بين مجموعة من الدول العربية ودولة قطر .. واذا تركنا الحديث المنسوب للسفير السعودي في هذا الصدد فماذا انتم فاعلين امام هذا الواقع الذي يتشكل اليوم في المنطقة وخاصة في الجوار الليبي الذي هو امتداد طبيعي واستراتيجي للمحور العربي المناهض لدولة قطر ولجماعات ومنظمات المتاسلمين.

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