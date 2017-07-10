يا طلاب، عليكم قبل تقديم طلبات القبول معرفة الجامعات (الفالصو)..

بكري الصائغ

١-

***- مقال اليوم عن حقيقة الجامعات السودانية اصلها وفصلها، هو ليس بالموضوع الجديد في الساحة السودانية ، فقد سبق ان نشرت الصحف المحلية والمواقع السودانية من قبل عشرات الآلاف من المقالات عنها وعن سلبياتها التي تزداد بلا توقف يوم بعد يوم.

***- الشيء المؤلم في الامر، ان اغلب الطالبات والطلاب واولياء الامور لا يعرفون الكثير المخفي عن هذه المؤسسات التعليمية بسبب غياب المعلومات الحقيقية الرسمية عنها، ونتيجة لهذا الغياب المتعمد من وزارة التربية والتعليم العالي، اختلط علي الكثيرين حابل الجامعات المعترف بها من قبل الدولة، بنابل جامعات ومؤسسات مزيفة (فالصو) ترعاها وزارة التربية والتعليم العالي بعناية واهتمام منذ لحظة تاسيسها قبل اعوام طوال حتي اليوم!!

٢-

***- انتشرت كالنار في الهشيم بلا قوانين او اسس واضحة عشرات الجامعات (الهلامية) – جاء في القاموس العربي كلمة “هلامية” تعني (جِيلاَتِينِيَّةٌ ، أَيْ مُخَاطِيَّةٌ)!!-، ولما كثر عددها اكثر من اللازم، سخر منها المواطنين واطلقوا عليها لقب (اكشاك)- اي بمعني انها ايضآ (اكشاك) تجارية تبيع دروس ومحاضرات، اسوة (باكشاك) بيع الصحف والمشروبات الباردة !!

٣-

***- موضوع المؤسسات التعليمية قديم، وسبق لي ان كتبت عنها كثيرآ في صحيفة “الراكوبة” وجريدة “حريات”، وتجدد الموضوع في كل عام متزامن مع بدء تقديم الطلاب طلبات القبول للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة.

٤-

***- نشرت صحيفة “الراكوبة” في يوم السبت ٨ يوليو الحالي ٢٠١٧، خبر تحت عنوان: (التعليم العالي تحدّد رسوم التقديم للجامعات)، وجاء في سياق الخبر:

( حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فئات رسوم التقديم للقبول في الجامعات المختلفة للعام المقبل وفرضت على الطلاب المتقدمين للقبول العام للشهادة السودانية وغير السودانية 50 جنيهاً، فيما فرضت على المتقدمين للقبول العام للشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان 25 دولاراً أمريكياً.وحسب منشور صادر من الوزارة فإن الوزارة حددت للقبول الثاني رسماً بقيمة 50 جنيهاً وللقبول الخاص رسماً بقيمة 200 جنيه، وحددت الوزارة فئات رسوم القبول الخاص للشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان 50 دولاراً أمريكياً فيما حددت قيمة 200 جنيه للقبول الخاص ــ أبناء المعلمين وفرضت الوزارة للمتقدمين للقبول المباشر (شواغر أهلي ـــ تعليم عن بعد) 200 جنيه، ومثله لشواغر الدبلومات الحكومية، وحددت فئات للمتقدمين من الوافدين بقيمة 100 دولار أمريكي).

٥-

***- اغلب القراء الذين طالعوا الخبر، بالطبع استغربوا من اهتمام وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعائد المادي، دون الاهتمام بابسط حقوق الطلاب المتمثلة في:

***- معرفة الحقائق عن الجامعات السودانية عبر كتيبات رسمية،

***- ما هي اسماء الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي؟!!،

***- اي جامعات ومؤسسات تعليمية في السودانية غير معترف بها من قبل الدولة؟!!

٦-

***- من الاشياء المبهمة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها في عام ٢٠١٣، انها حذرت الطلاب من التسجيل في مؤسسات تعليمية غير معترف بها، دون ان تقوم الوزارة بذكر اسماء هذه المؤسسات!!!!، وجاء في بيان الوزارة:

( واكدت الوزارة انها سبق ان حذرت الطلاب واولياء الامور من الوقوع في براثن تلك المؤسسات ، واوضحت انه في حال تسجيل الطالب بتلك المؤسسات فإن الامر سيكون “ضياعاً للزمن وهدراً للمال”)!!

٧-

***- منذ عام ٢٠١٣ وماقبلها بسنوات طوال وحتي اليوم، لا احد يعرف لماذا خلا البيان من ذكر أسماء المؤسسات التعليمية “الهلامية”؟!!،

***- ولماذا تأسست اصلآ هذه المؤسسات التعليمية التجارية؟!!

***- هل من اجل الربح المادي والثراء علي حساب ابناء الضحايا، واموال اولياء الأمور الغلابة، -وخاصة المغتربين- الذين هم في نظر المسؤولين في الدولة ”الابقار الحلوبة”؟!!

٨-

***- منذ عام ٢٠١٣ حتي اليوم، لا احد يعرف ما أسم المؤسسات التعليمية ، التي سبق ان قامت وزارة التربية والتعليم الطلاب واولياء الامور من الوقوع في براثنها:

(أ)-

***- هل “جامعة الخرطوم” واحدة من هذه الجامعات التي حذرتم اولياء الأمور والطلاب بعدم الاقتراب منها?!!

(ب)-

***- هل جامعة “الجزيرة” تدخل ضمن الجامعات التي يجب الحذر منها?!!

(ج)

***- هل “جامعة حميدة” ايضآ خطيرة ومشبوهة?!!

(د)-

***- ماذا عن جامعة “القرأن الكريم”?!!

(هـ)-

***- هل جامعة “النيلين” مثلها مثل جامعة “اسماعيل الازهري” يجب الابتعاد عنهما?!!

***- هل جامعة “نيالا” معترف بها محليآ وعالميآ?!!

(و)-

ماذا عن جامعة “كوش”؟!!

٩-

(أ)-

***- افيدونا ياكبار المسؤوليين في الوزارة، كيف نعرف الجامعة المعترف بها من قبلكم، من الاخري (الفالصو)?!!

(ب)-

***- كيف نعرف ان كانت شهادة التخرج من جامعة ما معترف بها ام لا ?!!

(ج)-

***- لماذا الغموض من مؤسسة تعليمية رسمية في الخرطوم، لا نجد له مثيل في اي دولة اخري، الا في السودان ، حيث تخفي الحكومة – عن عمد- حقيقة جامعاتها?!!

(د)-

***- أفيدونا بحقائق هذه الجامعات رحمة باولياء الامور الذين يؤرقهم مستقبل فلذات اكبادهم، وهم امانة في اعناقكم.

١٠-

***- سخر احد المواطنين من النظام التعليمي المتبع في السودان، فقال:

( قبل ان يقوموا اولادي بتقديم استماراتهم للالتحاق بالجامعات السودانية، طلبت منهم ان يعرفوا في اي جامعة سودانية التحقوا اولاد كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي، لانهم – بالطبع- سيدرسون في احسن الجامعات المعترف بها، وبالفعل قمت بتسجيل الاولاد في جامعة معترف بها بعد ما عرفنا اين اولادهم يدرسون!! ، اولادي الأن يواصلون تعليمهم في جامعة “زي الناس”!!، ومطمئن تمامآ الي ان شهاداتهم في المستقبل باذن الله تعالي ستكون شهادات معترف بها مثل شهادات اولاد المسؤولين الكبار.

١١- سؤال هام نامل ان اجد له اجابة شافية:

***- هل حقآ تعرضت وزارة التربية والتعليم العالي لضغوطات خارجية صادرة من جهات عليا في الدولة بعدم الافصاح عن اسماء الجمعات “المضروبة” لصالح اعضاء نافذين في حزب المؤتمر الوطني، هم في الاصل اصحاب هذه الجامعات “الفشـنك” ?!!

١٢-

***-اكتب هذا المقال عملآ بوصية نبينا الكريم:

(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ).

١٣-

***- اللهم بلغت، فاشهد علي بانني قد قمت بتحذير الطلاب من تقديم طلبات الالتحاق في جامعات غير معترف بها لا علي المستوي، ولا العالمي.

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