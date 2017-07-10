ابتزاز!

شمائل النور

قبل أعوام قليلة، حينما انهار حائط مدرسة في صفوف المتقدمين لحج 2013م بمدينة القضارف، ولقي في تلك الحادثة (12) شخصاً مصرعهم، وأُصيب العشرات، طالب تشريعي القضارف وزير الإرشاد بالاستقالة على خلفية هذه الحادثة، الوزير رفض الاستقالة، ومشكوراً قدم سبب رفضه للاستقالة، والسبب لأن الاستقالة أدب غربي بينما هو مسلم- طبعا- وفوق ذلك يعتنق الإسلام السياسي.

أيام معدودات وسوف يبدأ مسلسل معاناة الحجاج السودانيين، دون حجاج العالمين، وسوف تبدأ معه بطولات الفساد السنوية.. الزيادة المهولة في أسعار الحج هذا العام، والتي زادت بنسبة 131%، وسوف يدفع الفرد الواحد لأداء هذه الشعيرة نحو (43) ألفا للرحلة جواً، ويدفع الحاج بحراً (37) ألفا.. هذا- طبعا- دون المصروفات الأخرى، التي يفاجأ الحجاج بها بعد مغادرة البلاد، وتلك التي يدفعونها “فروقات” فساد.

هل يُصدق أن كل هذه المبالغ مدفوعة لأداء شعيرة، أم هو الابتزاز البشع في العاطفة الدينية للناس، واستغلالها على أسوأ وجه؟.

الزميل عزمي عبد الرازق اختصر- بامتياز- هذا المشهد في صفحته، ثم نقله في مقاله بأخيرة ألوان، أن تكلفة حج هذا العام نصفها سوف تنفقه هيئة المطيع، أما النصف الآخر فسوف تنفقه المملكة في حروبها في المنطقة، وخزينة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

بصراحة- الأمر يحتاج تحركا شجاعا لوقف هذا الابتزاز، المؤكد أن الأطراف المستفيدة، والتي تتاجر وتتبرح في عاطفة هؤلاء الناس، جاهزة للتصدي لذلك بشعاراتها الدينية، لكن لا بد من شجاعة لمواجهة هذا الاتجار، أو- على أقل تقدير- خطاب توعوي يُفهم الناس أن هذا الأمر يحتاج إعادة النظر.

ما الذي يجعل زيادة التكلفة تتجاوز الـ 130%، مقابل أسوأ خدمة، وأسوأ (سمسمرة).. للأسف- هناك من باع ما يملك ليتمكن من زيارة بيت الله.. الكثير من الناس لا يدركون معنى “من استطاع إليه سبيلا”، فتحول هذا الركن إلى سباق مريض نحو وصول أعلى الدرجات الاجتماعية، تحول الركن لدى كثيرين إلى مجرد مظهر اجتماعي.

هذا الأمر أغرى المؤسسات القائمة عليه بابتزاز الناس، ومسلسل فساد هيئة الحج والعمرة الذي بدأ باكراً علمه القاصي والداني.. ليس مطلوباً ولا منتظراً أن يستيقظ ضمير كل من حمل في عنقه مسؤولية مواطن؛ لأن هذا أصبح أمراً مستحيلاً.. المطلوب أن لا يمنح الناس هذه الحكومة المزيد من الفرص حتى تأكل أموالهم، فقط هذا هو الحل لقطع الطريق أمام الجشع والابتزاز الذي لا يتوقف، ولن.

التيار

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