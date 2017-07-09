قيادة الحركة الشعبية تصل الى جنوب إفريقيا

(حريات)

قيادة الحركة الشعبية تصل الي جنوب إفريقيا لبحث القضية السودانية والتضامن مع تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية الحاكمة في جنوب إفريقيا

وصل وفد من قيادة الحركة الشعبية مكون من الرئيس مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان في الخامس من يوليو الجاري الي جنوب إفريقيا، وأتت الزيارة متزامنة مع مؤتمر السياسات الذي عقده حزب الموتمر الوطني الإفريقي، والمؤتمر ال(14) للحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا، وتشمل أيضاً لقاءات مع إتحاد عام النقابات (كوساتو)، وإتحاد عام منظمات المجتمع المدني بجنوب إفريقيا(سانكو)، والذي إلتقى به الوفد صباح اليوم، حيث عقد لقاء مع رئيس (سانكو) رتشارد مدكاني ونوابه، وهو أيضاً رئيس إحدى اللجان البرلمانية في برلمان جنوب إفريقيا، ومما يجدر ذكره إن (سانكو) قد وجد كتنظيم منذ عام 1960م، وقد ناقش الوفد مع (سانكو) قضايا السودان والتطورات في جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية، وتناولت الإجتماعات قضايا العطالة والفقر وعدم المساواة والعنصرية والإثنية والإسلام السياسي وتجربته في إفريقيا والسودان، وقضايا النهب الإقتصادي التي تتعرض له إفريقيا والتغيير المناخي والتدهور البيئي، والخلافات الداخلية في حركات التحرر الوطني التي أدت الي إختفاء بعضها من الخارطة السياسية، وضرورة وحدة السودان على أسس جديدة والإبتعاد عن تمزيق ماتبقى من السودان، وكذلك الأوضاع التي تمر بها الحركة الشعبية في السودان، وإستعداد الحركة الشعبية للدخول في مرحلة ثانية لتطوير رؤية السودان الجديد، وقضايا تمثيل النساء والشباب، والإستعمار الداخلي الذي مازال يمارس في جنوب إفريقيا، وسيطرة الإحتكارات وقضايا الأرض التي أخذت بالقوة من الإفارقة ومازال تشكل مأزقاً في تطور جنوب إفريقيا.

كما إلتقى الوفد بالأمين العام للحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا ونوابه وتناول معه قضايا التضامن بين حركات التحرر الوطني، وإستمع الي تنوير مفصل حول التحديات التي تواجه التحالف الحاكم في جنوب إفريقيا والتكتلات التي برزت للمرة الأولى في داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وتردي السياسات على المستوى العالمي، وسيلتقي الوفد بإتحاد عام نقابات جنوب إفريقيا وقيادات برلمانية، وقد اثار الوفد في لقاءاته موضوع المحكمة الجنائية وقضايا حقوق الإنسان في السودان، وإستمع لرؤية التحالف الحاكم ولاسيما من قيادات الحزب الشيوعي و(سانكو) الذين أكدوا على عدم الإفلات من العقاب ولكنهم طالبوا ببناء آليات إفريقية قادرة على تحقيق العدالة للأفارقة في داخل إفريقيا، وأن تقوم محاكم إفريقية جادة وقادرة على تعقب الجناة وتدار بواسطة الأفارقة أنفسهم، وأكد الطرفان على ضرورة التضامن مع الشعب السوداني وتحقيق السلام العادل والديمقراطية للسودانيين.

وتاتي الزيارة في إطار رؤية الحركة الشعبية لتنمو وتتطور كحركة قومية لكل السودانيين، وعدم السماح بتراجعها وإنحسارها في المنطقتين أو منطقة واحدة، وأن تعمل مع القوى الوطنية والديمقراطية السودانية لتكوين كتلة تاريخية بين قوى الهامش والمدن، وحدها القادرة على إيجاد أجندة جديدة لمستقبل السودان، والتمسك برؤية السودان الجديد بعيداً عن الإنغلاق الإثني والجغرافي والمناطقي، وضرورة أن ترتبط بحركات التحرر الوطني الإفريقي وحركات الإستنارة والتقدم العالمي، مهما كانت المصاعب التي تواجهها الحركة الآن.

إن الحركة الشعبية تبدي إهتماما كبيرا وتضامنا مع شعب جنوب إفريقيا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أقدم حركات التحرر الوطني الإفريقية والذي يبلغ عمره (105) عاما، وتوالى على رئاسته (12) رئيس، وهو يمر بتحديات كبيرة في هذا الوقت تستدعي التضامن معه من كآفة القوى الوطنية في إفريقيا .

مبارك أردول

الناطق الرسمي

الحركة الشعبية لتحرير السودان

8 يوليو 2017م.

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