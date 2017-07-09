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    • عناصر جهاز الأمن ينهبون مواطنى البحر الأحمر

    July 9, 2017  

     (حريات)

    ضبطت شرطة الحماية البرية بنهر النيل اكثر من 40 سلحفاء خلوية مهربة من مدينة هيا بالبحر الاحمر على عربة لاندكروز .

    واتضح بان العربة اللاندكروز التى تهرب السلاحف لبيعها بالخارج عربة خاصة باللواء بشير النعيم مدير امن البحر الاحمر .

    وتؤكد الفضيحة طبيعة جهاز الامن كجهاز قمعى فاسد ينهب ثروات المواطنين بدلا عن حمايتها.

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