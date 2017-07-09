لجنة اطباء السودان المركزية : تقرير عمل ميداني رقم (10) عن الكوليرا في السودان

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة أطباء السودان المركزية

تقرير عمل ميداني رقم (10) عن الكوليرا في السودان

تواصل العمل بصورة يومية و حركة دؤوبة من قبل لجنة أطباء السودان المركزية للوصول لحقيقة الوضع الصحي وضبط الحالات و تقديم تقارير دورية بذلك و مساعدة المرضى المتأثرين بالوباء الذي إنتشر بصورة كبيرة في ولايات كردفان، دارفور و معسكرات النازحيين.

من المتوقع زيادة معدلات الإصابة مع بداية موسم الأمطار و يظل قرار العودة إلى المدارس من أكبر التجاوزات في ظل الوضع الصحي الراهن مع غياب تام لاجراءات و تدابير السلامة.

* مستشفي أبو زبد :

– عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ الرابع من يونيو 385 حالة وهنالك حالات تلقت الخدمة العلاجية خارج المستشفى ولم تدرج في هذا التقرير .

– عدد حالات الوفاة 22 حالة .

– المرضى المنومين بالعنبر الآن 11 حالة .

* مستشفى النهود :

عدد المرضى المنومين 16 حالة .

– تم رصد عدد كبير من الحالات في الأيام السابقة .

– تفيد التقارير بأن إدارة المستشفى قد أشارت بأن الحالات ما هي إلا تسمم غذائي مع عدم الإفصاح عن أي نتائج لفحوصات مخبرية .

* مستشفى الضعين :

– يوجد 27 حالة في عنابر العزل والتي بلغت 5 عنابر وتشير التقارير بأن هنالك إتجاه لتحويل عنابر العزل لأطراف المدينة .

– يتم توفير الكادر الطبي العامل بصورة جيدة مع تقسيم النوباتجيات.

– هنالك نقص في إجراءات السلامة .

* مستشفى أبوجبيهة :

– يوجد 8 حالات إصابة .

– تحسن الوضع بصورة كبيرة .

* مستشفى الأبيض :

– عدد الحالات المنومة 22 حالة .

– يوجد 3 مرضى منومين بقسم الحوادث .

* منطقة شنقل طوباية :

– تم رصد عدد 207 حالة .

– يوجد عدد 10 حالات وفاة .

* منطقة طويلة :

– عدد الحالات 34 حالة .

-عدد حالات الوفاة 3 حالات .

* منطقة كبكابية :

– عدد الحالات 8 حالات .

– عدد حالات الوفاة 3 حالات .

* معسكر كريو :

– تشير التقارير الواردة من مصادرنا في المعسكر بأن عدد الحالات حوالي 600 حالة وهنالك أكثر من 90 حالة وفاة والوضع الصحي كارثي وسط إنعدام لإجراءات السلامة والتنقية لمصادر المياه .

رصدت حالات متفرقة في مستشفى الفاشر وتم أخذ 3 عينات للمعمل المركزي ولم تنشر نتائج الفحوصات حتى الآن .

* ولاية الخرطوم :

– مستشفى البان جديد 22 حالة .

– مستشفى بحري 7 حالات .

– مستشفى بشائر 15 حالة .

– مستشفى ابراهيم مالك والأكاديمي 14 حالة .

– مستشفى أم درمان 11 حالة .

و في سياق متصل شهدت ولاية الخرطوم ومحلياتها هذا الإسبوع إنخفاضا في معدل حالات الإصابة ودخول المستشفيات مقارنة بالأسابيع السابقة مما يحث على ضرورة مواصلة نشر التوعية لما لها من دور محوري في السيطرة علي الوباء .

‼بخصوص بداية العام الدراسي في ظل الوضع الصحي الراهن :

وسط تخوف من زيادة حالات الإصابة خصوصا مع هطول الأمطار و مباشرة العام الدراسي ؛ نكرر طلبنا بتأجيل العودة إلى المدارس نتيجة دراسة موسعة أجرتها اللجنة المركزية بعد الإضطلاع على خارطة توزيع مدارس ولاية الخرطوم الحكومية ( فقط ) و التي يبلغ عددها 1868 مدرسة أساس، حيث يتركز أكثر من ثلث المدارس على الأقل في مناطق دونت فيها حالات إصابة عالية مقارنة بخارطة إنتشار المرض .

إعلام اللجنة

6 يوليو 2017 م.

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