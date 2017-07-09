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سلامٌ عليك يا وطني السودان لقد أصبحت اليوم الوطنية عند شعبك مزيفة وانت علي حافة الانهيار التقسيم وابنائك يختلفون في ما بينهم بين هوية عربية منبوذة وهوية أفريقية مرفوضة وكل ذلك بسبب نظام الكيزان الذي يدعي عروبة السودان والبعض الآخر ينتفض من أجل كورة القدم ، الأوضاع التي يمر بها السودان تهدّد بتفكّكه و تحوّله إلى عدة دويلات صغيرة فاشلة في أحسن الظروف في زمن الانحطاط الكيزاني وغياب قوى التغيير الحقيقي فقد تصعد الى واجهة الاحدات مجموعات نفعية لا تملك في المقابل أي بديل أو طرح حقيقي قادر على استيعاب الاخرين باختلاف انتماءاتهم المختلفة وهذا ما نفتقده اليوم في السودان .المعارضة اتيح لها كل فرص تغيير النظام ولكنها فشلت في ذلك لأن ثمانين بالمائة من المعارضة السودانية كانوا شركاء هذا النظام لذلك لا تختلف عقليتهم عن عقلية الحكومة من حيث المصلحة الشخصية والعنصرية القبلية والجغرافية ، الفساد الضارب بجذوره في كل تفاصيل حياة الشعب ألم يستدعى تغيير شياطين العنف الذين يدعون الاسلام ويرفعونه شعاراً لهم في محاربة الفساد وإقامة شرع الله ويتم ذلك باستخدام الخطاب الوعظي الصاخب المموه بشعارات العدالة والمساواة. لايمكن تحويل الشعارات والاكاذيب الى وقائع وحقائق والبناء عليها، وطالما حدث ذلك يصبح الرهان بها والتسليم بنتائجها مغامرة محفوفة بالمخاطر والمآسي، ذلك ما ينبغي على الكيزان ادراكه ، محاولة فرض المعارضة سياسة الامر الواقع بقوة السلاح بدون التواصل مع الشعب قد تصطدم بالفشل لأن التغيير لا يتم إلا من الداخل وبأرادة الشعب واذا حلقة الوصل مفقودة بين المعارضة والشعب عليك الله يا سوداني .
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اعترافات كمال حامد!! زهير السراج
-
من زي ديل وا اسفاي كمال كرار
-
(مملكة البشير).. الفضيحة وظِلها..! عثمان شبونة
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حكاية حمدين محمدين والضرس اللعين هلال زاهر الساداتي
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بلد العجائب الطيب محمد جاده
-
هُرُوْبُ اَلْبَشِيْرْ ..! د. فيصل عوض حسن
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-
ماتت جمهورية ( بشيرستان) موتاً دماغياً.. يتوجب عليهم الاعتراف..! عثمان محمد حسن
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درس الفيفا !! سيف الدولة حمدناالله
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طه والناها .. صور حميمة ! محمد وداعة
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(طقت طلعت….طقت طاعت) مجدي إبراهيم محجوب
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لو كان( سعادة الفريق ) الخائن في اي بلد من بلاد الدنيا لكان جزاؤه الاعدام في مكان عام د محمد علي سيد الكوستاوي
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الفن بين التحريم والتجريم والترويح/ كرار نوشي لم يكن الأخير د.عامر صالح
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أحدث الحوارات
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اخر الإجتماعياتأحزان
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الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك
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رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي الجنرال طرادة
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(حريات) تنعي أسامة جعفر
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أحدث ما نشر
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أكثر من 23 ألف اصابة و(940) وفاة بالكوليرا
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-
هيومن رايتس ووتش : يستحق الضحايا ان يسافر عمر البشير الى مكان واحد ، لاهاى
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الجوع يهدد الدول الافريقية ، و(16,5) مليون سودانى يعانون من انعدام الأمن الغذائي
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المفارقة البلاغيَّة : النصّ القرآني ومعضلة التأويل
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منظمات أمريكية مرموقة تدعو لعدم رفع العقوبات إلا بعد ضمان الحريات الدينية
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أنماط (الحرب السيبرانية) وتداعياتها علي الأمن العالمي
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الخارجية الامريكية : الحكومة السودانية لاتفى بالحد الادنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر
-
اريــك ريــفــز : الــقــائــم باعـمـال الــسفـــارة الامــريــكــيــة بالــخـــرطـوم جـــاهـل وغـيـر نـــــزيــه
-
نائب أمير مكة فى استقبال (الوسيط) عمر البشير
-
د. ابراهيم البدوى : الاقتصاد السياسى للشمولية الزبائنية
-
منظمة باكس للاتحاد الاوروبى : لا تنسوا حقوق الانسان فى السودان
-
الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
-
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسي : القوات الحكومية السودانية من ابرز المنتهكين
-
بيع السودان : (793) ألف فدان لشركات تركية
-
موقع اخبارى أمريكى يورد سبب إقالة مدير مكتب عمر البشير
-
مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
-
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
-
فقــــــه الاســــتكـــــــلاب : طــــه عثــــمــان وعـــمــــر البــــشـــــير
-
بدء محاكمة المدافع البارز عن حقوق الانسان د. مضوى ابراهيم آدم
-
ياسين الحاج صالح : الهزيمة والدولة
-
بارقامهم ، ارتفاع معدل التضخم الى (35.52%)
-
جهاز الأمن يعذب عبد المجيد عبد الله بخيت باحراقه بالزيت المغلى
-
تسليم (45) الف فدان من اراضى المتأثرين الى شركة زادنا العالمية
-
حوار مع الأستاذ حمّادي الرديسي : تطبيق الشريعة بين (الاستثناء الإسلاميّ) و(ميثاق نجد)
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محمد الحدّاد : دولة المواطَنة وأعداؤها
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