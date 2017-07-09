(مملكة البشير).. الفضيحة وظِلها..!

عثمان شبونة

*أصبح علينا اليوم المميز 7/7/2017 بفضيحتين، الأولى بالتأكيد قرار الفيفا بتجميد نشاط الكرة في السودان، ذلك القرار الذي سعى الحزب الحاكم إلى تحقيقه بكل ما أوتى من عبط (فطري)؛ وبكل ما يحمله من استهانة بشعب السودان.. هذا الشعب المنكوب الذي تمثل كرة القدم بالنسبة لديه (متنفس) لا يستغنى عنه؛ فجاء قرار التجميد مكملاً لفشل و(عولقة) الذين استولوا على السودان بالسطو منذ يونيو 89.

* أما الثانية فهي ليست فضيحة في حد ذاتها؛ ولكنها (ظل فضيحة) إن جاز القول؛ لأنها تتعلق بهارب من العدالة؛ مطلوب القبض عليه.. فقد أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بالخميس قراراً قضى بـ(عدم التزام دولة جنوب إفريقيا بواجباتها وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة روما؛ بتنفيذ أمر القبض الصادر ضد الرئيس السوداني عمر البشير؛ وتسليمه للمحكمة عندما كان في زيارة لجنوب إفريقيا العام الماضي). وبحسب راديو دبنقا قال المتحدث باسم الجنائية فادي عبدالله؛ إن المحكمة اعتبرت جنوب إفريقيا والسودان مُلزمان من الناحية القانونية بالتعاون لتنفيذ الأوامر بتسليم البشير.. الخ.

* تمنيتُ ألا يشغل القرار الأول بال أحد؛ لأن شعب السودان عليه أن يتحرر أولاً من التفكير في كل ما يصرفه عن النضال والمقاومة بالطرق كافة ضد مملكة البشير وأتباعها.. فإذا لم تنزاح غمة البلاد باقتلاع الحزب الحاكم الخبيث من جذوره ومحاكمة قادته وأجهزته (اللا قومية ــ الإرتزاقية)؛ فلا فائدة ترجى من الغضب على (المستديرة)..! طال الزمن أم قصِر يمكن للسودان أن يتبوأ مكاناً محترماً في عالم كرة القدم إذا تخلّص شعبه من أسباب التدهور المتسارع في كل شيء؛ ليس في الرياضة فقط.. والتدهور منبعه فساد لا يُستثنى منه أحد في المملكة المذكورة..!

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