(26) منظمة دولية واقليمية وسودانية تدعو لاسقاط التهم الملفقة ضد د. مضوى ابراهيم ورفاقه

(حريات)

فى بيان مشترك أمس 7 يوليو دعت (26) منظمة دولية واقليمية وسودانية وعدد من رموز المجتمع المدنى السلطات السودانية للافراج عن المدافعين عن حقوق الانسان – د. مضوى ابراهيم ، حافظ ادريس ومبارك آدم عبد الله – واسقاط التهم الملفقة فى مواجهتهم .

وأوضحت المنظمات ان جهاز الأمن اعتقل حافظ ادريس 24 نوفمبر 2016 ، ود . مضوى ابراهيم 7 ديسمبر 2016 ، واحتجزهما لأكثر من خمس أشهر دون توجيه تهم ، ثم اعتقل مبارك آدم عبد الله – الطالب بجامعة الفاشر ، 25 ديسمبر 2017 . وأفادت مصادر موثوقة بان حافظ ادريس ومبارك آدم تعرضا للضرب بقسوة ، كما عذب حافظ بالصعق بالكهرباء لاجباره على الادلاء باعتراف ، وحرم د. مضوى من الادوية الضرورية . وفى 11 مايو ، وجهت النيابة الى مضوى وحافظ تهما تحت المواد (21) ، (50) ، (51) ، (53) ، (64) ، 65) ،(66) من القانون الجنائى لعام 1991، وتصل عقوبة مادتين من هذه المواد الى الاعدام . وفى تاريخ غير معروف من أواخر شهر مايو اضيف مبارك الى القضية . وتعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم 20 يوليو .

وأضافت المنظمات ان السلطات السودانية تزعم ان المعتقلين الثلاثة شاركوا فى اعداد تقرير منظمة العفو الدولية الذى يتهم القوات الحكومية السودانية باستخدام الاسلحة الكيميائية بجبل مرة فى دارفور ، وأكدت المنظمات ان اتهامات الحكومة السودانية حيلة معيبة لمعاقبتهم على عملهم المشروع فى حقوق الانسان ، وأكدت المنظمات انها تهم بلا اساس وينبغى اسقاطها .

وأبدت المنظمات قلقها من ان السلطات السودانية لا تستطيع تقديم المعتقلين الى محاكمة عادلة ، كما تؤكد التجارب السابقة مثل تجربة محاكمة معتقلى مركز تراكس ، ولدي الحكومة السودانية سجل طويل فى اساءة معاملة المعتقلين ، وقد أبلغت المنظمات عن انماط وحالات من التعذيب وسوء المعاملة .

وأضافت فى بيانها المشترك ان السلطات السودانية تعتقل ايضاً سبعة من نشطاء حقوق الانسان الاخرين ، لمجرد الزعم بان بعضهم اجروا اتصالات مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان .

ودعت المنظمات حكومة السودان الى ضمان سلامة جميع المعتقلين بدنياً ونفسياً ، واطلاق سراح مضوى ابراهيم وحافظ ادريس ومبارك آدم ، وجميع المدافعين عن حقوق الانسان الاخرين – المعتقلين بتهم سياسية ، وفى حالة عدم اسقاط التهم الملفقة ضدهم ، ضمان حقوقهم فى محاكمة عادلة امام محكمة نزيهة مستقلة ومؤهلة .

(نص البيان أدناه):

http://www.acjps.org/wp-content/uploads/2017/07/Sudan-Human-rights-defenders-detained-face-death-penalty.pdf

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=224742

http://www.hurriyatsudan.com/?p=10988

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218372

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214689

http://www.hurriyatsudan.com/?p=214434

http://www.hurriyatsudan.com/?p=219095

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