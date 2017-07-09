ويكليكس : وزيرة خارجية امريكا كانت تعلم بتمويل الإرهاب

(وكالات)

كشف موقع “ويكيليكس” عن علم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بالدعم المالي المقدم من قبل قطر والسعودية للإرهابيين في سوريا والعراق.

ونشر الموقع، في تدوينة له عبر تويتر، رسالة من بريد هيلارى كلينتون الإلكتروني، موجهة إلى مدير حملتها الانتخابية الرئاسية، جون بودستا، تبلغه فيها عن الوضع في سوريا والعراق، واحتمالات الصراع مع تنظيم “داعش الإرهابي” في البلدين.

وجاء في نص رسالة كلينتون: “في الوقت الذي تمضي فيه قدما هذه العملية العسكرية وشبه العسكرية، فمن الضروري استخدام أصولنا الدبلوماسية، والاستخباراتية التقليدية من أجل ممارسة الضغط على الحكومتين القطرية والسعودية اللتين تقدمان دعما ماليا لتنظيم داعش ومجموعات سنية متطرفة أخرى.

الجدير بالذكر، ان السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بالتزامن مع اتهامها بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، وسياساتها العدائية وتدخلها في شؤون الدول العربية.

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