داعشي يعتدي بالطعن على ضابط شرطة بكسلا

(حريات)

اعتدى متشدد اسلامي على الملازم أول شرطة مصعب عبد الله أبنعوف بمدينة كسلا ، أمس الأول 5 يوليو.

وقال اللواء يحيى الهادي ، مدير شرطة ولاية كسلا، في تصريحات صحفية ، ان مرتكب الجريمة متطرف إسلامي تم القبض عليه.

وذكر الشاعر محمد الحسن أبنعوف، شقيق الملازم أول مصعب، في صفحته على (فيسبوك) ان شهود عيان قالوا بان الجاني كان يكبر ويهتف بدوله الخلافه ويندد بالكفره قبل ان يسدد طعنة إلى شقيقه.

وأضاف ان الجاني من خلايا داعش بحي (الختمية) وهو معروف لأهل المدينة بتشدده وتبشيره بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف.

وحاول الناطق الرسمي للشرطة ، الفريق شرطه عمر المختار ، نفي تهمة إنتماء الجاني لـ(داعش) برغم تأكيد مدير شرطة الولاية ، وذلك للتقليل من الحادثة والقول بان المتهم سدد طعنة للضابط في نقاش حول إجراءات لتخليص مستندات.

وكشفت رواية شرطة كسلا كذب تصريح الناطق الرسمي باسم الشرطة ، حيث أوضحت بان الجريمة لم تقع بمكاتب الشرطة بل في النادي الخاص بضباط الشرطة.

ورد الشاعر محمد حسن أبنعوف على تصريح مدير الشرطة قائلاً : (مصعب لم يكن وقتها بمكتبه ليدعى سيادته ان سبب الحادث نقاش حول اجراءات مستندات).

وتساءل أبنعوف عن سبب قرار السلطات بمنع النشر في القضية .

وسبق وأوردت (حريات) 20 مايو 2015 تقريراً عن نشاط خلية تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بولاية كسلا.

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