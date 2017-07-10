الاتحاد الدولي لكرة القدم يجمد النشاط الرياضي في البلاد بسبب التدخلات الحكومية

(حريات)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، إيقاف نشاط كرة القدم في البلاد ، بسبب تدخل الجهات الحكومية في النشاط الرياضي ، أمس 6 يوليو.

وذكر الإتحاد الدولي (فيفا) في بيان بتاريخ أمس الخميس : ( قرر الفيفا إيقاف نشاط كرة القدم السودانية، بعد مناقشة القرار خلال اجتماع 27 يونيو الماضي بناء على المادة رقم 16).

واعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية مجموعة معتصم جعفر في إدارة النشاط الكروي في السودان ، وطالب وزارة العدل بإلغاء قرار فوز مجموعة أخرى برئاسة اتحاد كرة القدم.

وسبق ومنح (الفيفا) السلطات مهلة لإخلاء مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الفيفا.

وكانت مجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم اقتحمت مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم عن طريق قوات الأمن بحكم قضائي.

وبموجب قرار (الفيفا) بتجميد النشاط سيخسر منتخب السودان وفرق المريخ والهلال وهلال الأبيض ، حيث ينافس فريقا المريخ والهلال في بطولة أبطال إفريقيا بينما ينافس فريق وهلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية ، كما ينافس المنتخب في تصفيات إفريقيا والمونديال.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)