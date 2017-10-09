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    • الدولار يتخطى الـ(19) جنيها

    July 6, 2017  

    (حريات)

    واصل الجنيه السودانى تدهوره فى مقابل الدولار حيث وصل سعر الدولار بالسوق إلى ( 19.50) جنيهاً ، صباح اليوم الخميس 6 يوليو .

    وأدى الصرف الحكومى غير المنتج على الحرب والفساد والأمن والدعاية والرشاوى السياسية الى تدهور مؤشرات الاقتصاد السودانى .

    وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام ٢٠١٧ وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى ٣,٥ % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع  آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى … و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين ١,٣ و ١,٩ مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات).

    وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي .

    وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية سبتمبر 2016 إلى : ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى).

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “الدولار يتخطى الـ(19) جنيها”

    1. محمد المكي ابراهيم في July 6th, 2017 8:24 pm

      أعتقد ان الحديث الحالم عن رفع العقوبات الامريكية والمبالغات التي تهول من اثارها قد أدى الى استرخاء في كل فطاعات الانتاج هو المسئول عن الطفرة السلبية في سعر الجنيه .ومن الخير للحكومة ان تكف عن تلك المبالغات التي ترى في رفع العقوبات مفتاحا سحريا لمغاليق الاقتصاد وعلى العكس من ذلك تكمن مفاتيح الاقتصاد في جدنا واجتهادنا واستعداداتنا لمواجهة خريف غير مضمون العواقب تحت تغيير مناخي مؤكد

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