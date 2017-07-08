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    • طه عثمان : حصولى على الجنسية السعودية بعلم وموافقة عمر البشير

    July 6, 2017  

    (حريات)

    كشف طه عثمان ، مدير مكتب عمر البشير المعزول ، بحصوله على الجنسية السعودية بعلم وموافقة عمر البشير.

    وقال في تصريح لصحيفة (التيار) من العاصمة الأثيوبية أديس ابابا التي يزورها ضمن الوفد السعودي المشارك في القمة الافريقية ، انه يحمل الجنسية السعودية وليس التابعية ، مضيفاً بانه حصل عليها بموافقة عمر البشير عندما كان يعمل مديراً لمكتبه .

    وأوضح طه للصحيفة طريقة حصوله على الجنسية السعودية قائلاً بان الملك السعودي أخذ موافقة عمر البشير قبل منحه الجنسية السعودية.

    وأضاف: ( أنا أحمل الجنسية السعودية بعلم الرئيس والدستور أعطاني حق الحصول على جنسيات أخرى).

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=224798

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “طه عثمان : حصولى على الجنسية السعودية بعلم وموافقة عمر البشير”

    1. محمد المكي ابراهيم في July 6th, 2017 9:09 pm

      على ايامنا بسفارة السودان بجدة صادقت واحدا من قدماء السودانيين بالمملكة وكانوا قد عرضوا عليه التابعية السعودية فظل يرفضها وعند سؤالي عن السبب كان يشير الى شلوخه العريضة على خديه ويقول “كيف يكون الوش سوداني والاوراق سعودية؟؟
      وزمان تجنس احد قادة الاخوان المسلمين في السودان واسمه الركابي وكان فاتح اللون مثل السعوديين.ولكن الشخص الذي تتحدثون عنه هذه الايام لونه فحمي ونسأل له الله ان يوفقه في ما اختار لنفسه

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