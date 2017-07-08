اين هم شخصيات الرعيل الأول والثاني للانقاذ الذين شطبهم البشير “بالاستيكة” وانفرد بالحكم؟!!!!

بكري الصائغ

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١-

مـقدمة:

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(أ)-

لاول مرة في تاريخ حكم عمر البشير الذي امتد طوال ٢٨ عام، وقعت قبل اربعة ايام مضت ظاهرة غريبة ما شهدنا لها مثيل من قبل، ظاهرة تمثلت في ان السلطة الحاكمة في الخرطوم لم تحتفل هذا العام الحالي ٢٠١٧ بالذكري الثامنة والعشرون علي انقلاب الجبهة الاسلامية!!، وتجاهلت عن عمد ذكر المناسبة!!، جاء يوم ٣٠ يونيو الماضي، ومضي مثل اي يوم عادي بلا ضجيج ولا خطاب من البشير كعادته في كل مرة كلما جاءت ذكري المناسبة!!

(ب)-

***- لاول مرة خلال ال٢٨ عام الماضية، رفض (او ربما خـجل) حزب المؤتمر الوطني هذه المرة تذكير المواطنين بيوم الانقلاب، وامتنع البشير عن القاء خطاب لانه ليس هناك ما يقال في ظل الفشل الدائم الذي لازم الانقلاب من لحظة وقوعه عام ١٩٨٩حتي عام تفشي الكوليرا، وترامب الذي منع البشير من الحضور الي السعودية، واخيرآ ورطة النظام مع طه عثمان!!

الـمدخل الاول:

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(أ)-

بمناسبة الذكري الثامنة والعشرين علي انقلاب الجبهة الاسلامية، اسال: اين هم شخصيات الرعيل الاول والثاني للانقاذ وشيوخ الجبهة الاسلامية، هذه الشخصيات الشهيرة التي احتكرت الساحة السياسية طويلا، ونعمت بالسلطة والجاه وحياة الأبهة والفخفخة ، شخصيات نافذة غرزت مخالبها الطويلة في كل شأن يخص البلاد، وما تركت شئ من مال عام او عقارات او اراضي سكنية او زراعية، الا (وهمبتوها) عن طريق الارهاب، او بقوة القوانين التي صنعت خصيصآ لهم؟!!

(ب)

***- اين هم هؤلاء القدامي الذين جاءوا من العدم واصبحوا بعد انقلابهم اصحاب نفوذ لا حدود لها، تطاولوا علي الجميع ولسان حالهم كان يردد:(يادنيا مافيك الا انا)؟!!،

(ج)-

***- هؤلاء الذين تعالوا علي خلق الله وتمادوا في غيهم حتي وصلت لمرحلة تحدي “دول الاستكبار”، واعلنوها واضحة كوضوح الشمس ان “امريكا قد دنا عذابها”…هؤلء اين اختفوا؟!!

الـمدخل الثانـــي:

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في هذه المقالة اليوم ساتناول سيرة اشهر عشرين شخصية انقاذية انتهت نهاية اليمة ودامية بعد ان عاشت حياة النعمة والجاه والفساد والسلطة.

١-

اللواء الزبيـر محمد صالح:

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لقي حتفه غرقآ في بحر(السوباط) في يوم ١٢ فبراير ١٩٩٨، ومازال لغز مصرعه سر غامض لا يعرفه الا اللواء الدكتور الطيب محمد خير (سيخة)، الذي كان شاهد عيان علي اخر دقائق في حياة الزبير، ومازالت اصابع الاتهام موجهة الي الجبهة الاسلامية انها وراء حادث مصرعه.

٢-

الرائد ابراهيم شـمس الدين:

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لقي حتفه حرقآ يوم في يوم ٣ ابريل عام ٢٠٠١ بعد انفجار طائرة (الانتينوف) التي كان علي متنها، وانفجرت بعد اصطدامها بجدار مبني مطار (عدرائيل)، اصابع الاتهام تشير الي القوات المسلحة وراء الحادث المدبر للتخلص منه، لانه- وبحسب وجهات نظر كثير من الضباط وقتها – ان الرائد شمس الدين (زود من غروره اكتر من الازم بعد ان اصبح وزير دولة للدفاع ، وتمادي في غيه وجبروته واستفزاز زملاءه رفقاء السلاح )!!

٣-

العقيد بيويـو كوان:

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كان العقيد بيويو كوان عضو في (المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ)، لكنه اصلآ لم يشارك في الأنقلاب، ولم يكن عنده اي دور بارز فيه ، تم وضعه في بالمجلس قسرآ من قبل البشير حتي يبدو وكأن المجلس العسكري الحاكم قومي الهوية، اختلف بيويـو مع اعضاء المجلس عندما بدأت تظهر بوادر العداء الظاهر غير المخفي ضد الاقباط والمسيحيين، وصادرت عقاراتهم وممتلكاتهم الخاصة، وقامت ايضآ بطرد العديد من اسر الاقباط الي خارج البلاد، احتد العقيد بيويو كثيرآ مع -بصورة خاصة- مع الرائد شمس الدين بسبب عدم احترام شمس الدين الضباط الذين هم اعلي منه رتبة عسكرية، ورفضه اداء التحية العسكرية بحجة انه عضو في المجلس العسكري الحاكم!!، ازدادت الازمة بين حدة بين العقيد بيويو واعضاء المجلس العسكري بعد وافق المجلس علي استمرار ارسال حملات عسكرية الي جنوب لمحاربة جيش جون قرنق، وايضآ كنوع من الاحتجاج علي سياسات المجلس العسكري تجاه الجنوب، رفض العقيد بيويو كوان الاستمرار في المجلس العسكري ولزم بيته معتكفآ فيه، زاره الرائد شمس الدين وهدده ان لم يرجع للمجلس، رفض بيويو كوان التهديد واصر علي عدم العودة، وبعد ايام من هذه الزيارة التي قام بها شمـس الدين لقي كوان مصرعه في ظروف غامضة ومريبـة!!

٤-

مـجـذوب الخليـفة:

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توفي في حادث انقلاب سيارته التي كان يقودها سائقه الخاص، توفي علي الفور، اثبتت التحريات فيما بعد ان سائق السيارة واثناء القيادة نعس و(دقـس) فوقع الحادث!!

٥-

الدكتور حسن التـرابي:

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ماندم احد قط علي وفاته، فارق الدنيا مصحوب بلعنات الملايين، بسبب انه كان راعي الانقلاب المشؤوم ، كان هو وراء نكسة البلاد وتغيير حالها وجعلها قطعة من الجحيم، مات وهو يحمل اثر الضربة (اللكمة) التي تلقاها في مطار اتاوا بكندا، في يوم ٢٦ مايو ١٩٩٢.

٦-

الدكتور خليل ابراهيم:

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كان سياسي سوداني وقائد “حركة العدل والمساواة”، المتمردة في إقليم دارفور. قتل على يد القوات المسلحة السودانية على حدود شمال كردفان، حين حدث الانشقاق في صفوف الإسلاميين بين الرئيس عمر البشير وحسن الترابي، كان خليل أحد ثمانية من أبناء الحركة الإسلامية الذين انحازوا للترابي، انفصل عن النظام الحاكم في عام ١٩٩٩، وفي نفس العام أصدر مؤلفا بعنوان “الكتاب الأسود” تم توزيعه سرا، ولم يكن يحمل اسم مؤلفه. توفى يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠١١25 اثر إلى قصف جوى هو وقواته في قرية ودبندة شمال كردفان.

الـمدخل الثالث:

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٧-

علي عثمان محمد طه:

ماكان احد يتوقع ان ينتهي مصير علي عثمان (الرجل الداهية) الي هذه النهاية المؤلمة بعد ٢٨ عام من الانقلاب الذي خطط له واشرف عليه لحظة بلحظة، ويصبح مهمشآ بلا سلطة او جبروت، مهمل حتي من اقرب الناس الذين كان هو صاحب الفضل والجاه عليهم!!

٨-

الدكتور نافع علي نافع:

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يعتبر نافع واحد من الانقلابيين الذين خرجوا من انقلاب الانقاذ بصورة مهينة، لا تليق بواحد كان من ابرز قادة انقلاب الجبهة الاسلامية، من يتمعن في حال نافع الان، لا يملك الا ان يقول:( أمنت بالله، الذي ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير من حال الي حال)!!

٩-

الدكتور علي الحاج:

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كان علي الحاج في سنوات التسعينات صاحب شنة ورنة، ما مر يوم في تلك الاعوام الا وكان هناك خبر عنه نشر في الصفحات الاولي، انطفأ بريقه علي المستوي الرسمي والشعبي بعد ان اتهم باختلاس مبلغ ٥٠ مليون دولار كانت مخصصة لتشييد طريق الانقاذ الغربي، ومما زاد الطين بلة عليه، انه بدل ان يدافع عن نفسه ويفند التهمة بالادلة القاطعة، هرب الي المانيا!!، ستظل كلمة (خلوها مستورة) لاصقة فيه الي يوم الدين، يتوارثها من بعده اولاده واحفاده!!

١٠-

الدكتور الطيب محمد خير (سيخة):

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طالعنا من قبل خبر غريب للغاية نشر في جريدة (الوطن) السودانية بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٠٩ ، افاد، ان الدكتور الطيب (سيخة) قد قام بزيارة مفاجئة للجريدة، وهناك اجتمع مع رئيس التحرير وراح (سيخة) يؤكد انه في كامل قواه العقلية ولم (يتدروش) ولا خضع لعلاج نفساني عكس ما يقال كثيرآ عن حالته الصحية!! اكد (سيـخة) لرئيس تحـرير جريدة “الوطن” ،انه متفرغ لكتابه رسالة الدكتوراة في بعض العلوم الدينية والكونية!!

١١-

الفريق صـلاح قوش:

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ما ان تاتي سيرة صلاح قوش، الرجل الذي كان في نظام الانقاذ بمثابة النازي الالماني هملر، الرجل الصارم الذي حكم بالحديد والنار، الا ويتذكر المرء المثل المعروف:( ما طار طير وارتفع، الا كما طار وقع)!!، من كان يصدق ان تكون نهاية قوش مؤلمة الي هذا الحد، بل ممنعة في الألم، سجن، وتبهدل في اواخر عام ٢٠١٢ بعد انقلابه الفاشل، بكي، واعتذر لضحاياه، ولكن جاء انتقام الله تعالي بعد طول انتظار:(ان الله يمهل ولا يهمل)!!

١٢-

الدكتور غازي العتباني:

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بعد طول بقاء في حزب المؤتمر الوطني، طلع غازي العتباني من مولد الانقاذ بلا حمص!!، يقال – والعهدة علي الراوي-، ان علي عثمان كان وراء اطاحته من المؤتمر الوطني، بسبب ان غازي اعترض علي ترشيح البشير لولاية ثالثة لان ذلك يخالف الدستور!!

١٣-

المشير عبدالرحمن سوار الذهب:

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رغم ان سوار الذهب ليس عضوآ في الحزب الحاكم ، كان الواجب عليه ان يحترم نفسه كرئيس سابق للبلاد والا ينزلق الي مرتبة موظف درجة رابعة عند البشير، لقد اساء لنفسه كثيرآ وحط من قدر نفسه بتعاونه مع نظام هو يعرف حق المعرفة انه نظام جائر وفاسد!!

١٤-

اللواء ركن/ عبدالرحمن الصادق المهدي:

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من كان ان حفيد الامام محمد احمد المهدي يقبل لنفسه ان يكون مجرد سكرتير في القصر؟!! لقد انتهي نهاية مرة بالخنوع وقبول المنصب، ناسيآ ان من عينه في هذه الوظيفة هو عمر البشير الذي اطاح بوالده الصادق المهدي، وسجنه وذله في مرات كثيرة؟!!

١٥-

الدكتور كمال عبيـد:

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كان يشغل منصب وزير الاعلام، وقبل قيام استفتاء الجنوبيين علي الوحدة او الانفصال، راح يهددهم، انه في حالة قيام الجنوبيين بالانفصال، (لن يكون الجنوبي في الشمال مواطناً حال وقوع الانفصال، ولن يتمتع بحق المواطنة، والوظيفة، والامتيازات، ولا حق البيع والشراء في سوق الخرطوم، لن نعطيه (حقنة) في المستشفى)!!

***- استغرب الناس كثيرآ من هذا التصريح الخالي من ابسط ابجديات الانسانية، بل استغرب الناس اكثر انه صدر من دكتور!! ستظل كلمة (حقنة) تلاحقه الي يوم الدين!!

١٦-

الدكتور قطبي المهدي:

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كان من ابرز الوجوه في النظام الحاكم اعوام التسعينات، وشغل عدة مناصب كبيرة في جهاز الخدمة المدنية، فجأة اختفي واختفت ايضآ اخباره، رغم انه اشتهر بالمناكفة الشديدة في حزب المؤتمر الوطني، الا انه الان ماعاد من (صقور او حمام) الحزب!!

١٧-

الدكتور امين حسن عمر:

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شغل الدنيا بتصريحاته السياسية والدينية، كان كثير ما تنشر الصحف اخباره باهتمام، الا انه الان (عاطل) بلا وظيفة محددة سواء في الحزب الحاكم، او في جهاز الخدمة المدنية!!

١٨-

الدكتور عبدالحليم المتعافي:

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كان واحد من ابرز الشخصيات في حزب المؤتمر الوطني، اختفي من الساحة السياسية بصورة مريبة تدعو للتساؤل عن سبب الغياب؟!! يا تري، هل يعود سبب الاختفاء – حسب روايات بعض المقربين من السلطة وقتها – الي انه تطلع لشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية بدل عن علي عثمان، فتم ابعاده؟!!

١٩-

اين هو الأن رئيس الحركة الاسلامية السودانية?!!

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***- في يوم الاثنين٢٠ نوفمبر٢٠١٢ فاز الزبير أحمد الحسن بمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية بالتزكية بعد انسحاب منافسه غازي صلاح الدين، ومنذ ذلك التاريخ وحتي اليوم، اختفت اخباره واخبار الحركة الاسلامية، وخلت الصحف من نشر نشاطات الحركة!!

الـمدخل الرابـع:

أعضاء مجلس قيادة إنقلاب٣٠ يونيو

كانوا خمسة عشـر جنرال ، أين هم الان

وماذا يفعلون?…هل يتذكرها احـد?!!

هؤلاء من تبقوا علي قيد الحياة:

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٢٠- فيـصل مـدنـي مختـــــار.

٢١ -ابراهيـم نـايـل ادام.

٢٢ – مـحـمد الآمـيـن خليـفة،

٢٣ – عـثمان أحـمد حـسـن.

٢٤ – مـارتـن ملـوال.

٢٥ – سـليـمان محـمد سـليمان.

٢٦ – التيـجانـي أدم الـطاهـر.

٢٧ – فيـصـل ابو صـالـح.

٢٨ – صـلاح محـمد أحمـد احـمـد كـرار.

المدخل الخامـس والاخير:

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العميد (م) يوسف عبدالفتاح :

الفساد هو أكثر ما أضر بالإنقاذ….

الأشخاص عفيفو اليد واللسان غير مرغوب فيهم حالياً:

(يعتبر العميد (م) يوسف عبد الفتاح من أبرز مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ في 1989م. وفي أعقاب تمكن الانقلاب الذي كانت تتزعمه الجبهة الاسلامية من الاستيلا علي السلطة، أطل على الناس بشخصية قوية، حد أن هدد عمال المخابز الذين انتووا يومذاك الدخول في إضراب عن العمل. اليوم يقول إنه عاطل، حيث أبعد عن العمل العام والحزبي بفعل فاعل، وشكا من أكل الإنقاذ بنيها نظيفي اليد واللسان، مطالباً النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بالعمل على اجتثاث الفساد الذي أضر كثيراً بسمعة الإنقاذ.

***- وقال ايضآ: أشعر بأنني أملك الطاقة والقوة من أجل العمل ولكنني محروم بفعل فاعل منذ عامين، مع أننا نحن من أتينا بالإنقاذ، والآن نرى أخطاءها ولا نستطيع فعل شئ.

المصدر: صحيفة “الراكوبة” – 07-05-2017-

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