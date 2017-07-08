الجيش الليبى : أنظمة قطر وتركيا والسودان تشكل محورا للشر

(حريات)

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي ، ان انظمة قطر وتركيا والسودان تشكل (محور شر) جعل ليبيا مسرحا للعديد من الجرائم ضد الإنسانية من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس 4 يوليو إن(هناك إمدادات لوجستية تصل إلى الإرهابيين في ليبيا من قطر وتركيا والسودان)، وقال (لدينا دلائل.. ووثائق) تؤكد ذلك.

وتابع ان (قطر أمدت الإرهابيين في ليبيا بالسلاح عبر عدة منافذ، حيث اشترت قطر أسلحة من السودان، ونقلتها للجماعات الإرهابية عبر الحدود الليبية – السودانية).

وأوضح ان (قطر جعلت ليبيا مسرحا للعديد من الجرائم ضد الإنسانية، من خلال دعم الإرهابيين).

ويأتي المؤتمر عشية اجتماع لوزراء خارجية السعودية ، مصر ، الإمارات والبحرين، التي تقاطع قطر لبحث الخطوات المستقبلية .

وقال المسماري (أتمنى أن يشارك ممثل لليبيا في اجتماعات الغد، خاصة وأن ليبيا أكثر الدول تضررا من قطر).

واضاف ان ليبيا لديها الكثير الذي يمكن أن ترفد به المواجهة القائمة للدعم القطري للارهاب ، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والبرلمان الليبي سارعا باعلان مقاطعة قطر فور اعلان الدول الأربع لذلك.

وأعلنت مصر والسعودية والامارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، واتخذت عدة إجراءات لعزلها، من بينها إغلاق الحدود والأجواء مع الدوحة.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا، سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 يونيو الماضي، في خطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة. وأمهلت الدول الأربع الدوحة مهلة عشرة أيام للموافقة على تنفيذ هذه المطالب، ثم مددتها يومين إضافيين. وسلمت قطر ردها على هذه المطالب أول أمس إلى الوسيط الكويتي.

وقال المسمارى إن (قطر لديها عدة خطوط إمداد في ليبيا، حيث تمد علي الصلابي وهو قائد تنظيم القاعدة في ليبيا والابن المدلل لقطر، بكافة شحنات الأسلحة (..)، والذي بدوره يرسلها إلى تنظيم القاعدة في بنغازي وسرايا دفاع بنغازي والمصنف بأنه تنظيم إرهابي في القائمة العربية).

وعرض العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي خلال المؤتمر فيلما تسجيليا عن (الدور القطري الداعم للارهاب) في ليبيا ، يحتوي على صور عربة تحمل العلم القطري تقاتل مع أنصار الشريعة في وسط بنغازي ضد القوات الخاصة الليبية عام 2014.

وأكد ان (الامداد القطري للتنظيمات الارهابية في ليبيا جاء عن طريق النقل البري من خلال شراء أسلحة وذخائر من السودان ،تقوم قطر بارسالها الى ليبيا برا أو جوا، بالاضافة إلى الخط الثاني من قطر إلى مطاري معتيقة والجفرة سابقا).

وأشار الى انه عقب تقدم القوات المسلحة في بنغازي وجدوا أكثر من 20 كاميرا للتجسس علي القوات الليبية تقوم بتغطية مساحة تبلغ سبعة كيلو مترات مربعة لا تباع إلا للدول أو وزارات دفاع على أقل مستوى. ودعا المتحدث العسكري الليبي، لجنة العقوبات بمجلس الأمن للتعرف على مصدر الأسلحة ، عارضا صورا لصناديق أسلحة وذخيرة مدون عليها (الجيش القطري).

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