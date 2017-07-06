طه السعودي .. غفلة سودانية

محمد وداعة

بعد اقل من (عشرة) أيام على إعفاء الفريق طه من منصب مدير مكاتب السيد رئيس الجمهورية ووزير الدولة برئاسة الجمهورية ، تم تعيينه مستشاراً للشئون الأفريقية في وزارة الخارجية السعودية، وأفادت آخر الأنباء بوصول طه الى اديس ابابا بصفته رئيساً لوفد المقدمة السعودي للقمة الأفريقية، طه قال للتيار امس (أنا بخير، وسأعود قريباً لأرض الوطن، وسأظل اعمل على دعم السودان ومصالحه العليا)، طه الذي حمل الجنسية السعودية بعد ان اصبح مديرا لمكاتب السيد رئيس الجمهورية، التقى بهذه الصفة عدداً من القادة الأفارقة بمن فيهم رئيس وفد السودان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، بهدف حشد الدعم الافريقي للسعودية، التسريبات التي تفيد بأن السعودية استأذنت الحكومة السودانية في توظيف طه حتى لو كانت صحيحة .. فليس واضحاً كيف ردت الحكومة السودانية، وهل وافقت على ذلك..؟ وماذا بشأن القوانين واللوائح السودانية التي تمنع ذلك لاسيما في حالة طه الذي ولاشك في ذلك يعتبر (الصندوق الاسود) للقصر خاصة، والحكومة عموماُ وهو بحكم نفوذه كان عمله متداخلاً مع الخارجية وجهات سيادية وامنية وهو كان المدخل لمكاتب الرئيس.. بالإضافة الى نفوذه في مؤسسات الدولة وفي بنك السودان والبنوك التجارية، وهذا ليس من باب التخمين او التحليل، هذا ما تداولته الوسائط الاعلامية والصحف ولم ينكره طه، او تتنصل منه الحكومة على خطورته.

بدون شك ان وجود طه في طاقم الخارجية السعودية مستشارا للشئون الافريقية يلقى بظلال كثيفة على مكانه البلاد وسمعتها افريقياً، فالرجل الذي طاف على الدول الافريقية ممثلا لرئيس الجمهورية يأتيها الان ممثلاً للمصالح الخارجية السعودية وفي مهمة ربما تتعارض مع الحياد الذي تتبناه الحكومة التي كان يمثلها الى قبيل اسابيع، فبأي لسان سيتحدث طه؟ هل بلسان سعودي؟ ام بلسان قال انه سيعمل فيه على دعم السودان ومصالحه العليا!

لا يوجد عاقل يتصور او يفترض ان طه سيعمل ضد المصالح السعودية متسقاً مع مصالح السودان العليا كما يدعى، المنطق وطبيعة الاشياء لا تترك مجالا لأي خيار اخر، وستكون الحكومة ساذجة ان ظنت انها تكسب بوجود طه في البلاط السعودي، والعكس هو الصحيح والتاريخ لا يعيد نفسه ولن تتكرر مقولة الترابي (اذهب الى القصر رئيساً وسأذهب الى السجن حبيساَ)، طه ربما سلم السعوديين كل اسرار البلاد الخاص منها والعام، ولعله كان يحتفظ بالوثائق السرية لليوم (الاسود) … وعلى كل حال فالأسئلة لا تنقطع عن الاسباب التي بسببها اقيل طه من منصبه؟ وهل ترتبت اضرار على البلاد من جراء اي مخالفات ارتكبها طه؟ وهل حقيقة ان الامر لا يتجاوز التسريبات حول مخالفات مالية؟ وما حجمها؟ ام يتعلق الامر بأزمة الخليج؟

الحكومة غير مكترثة لمشاعر الرأي العام وعموم رعاياها، فلا هي اوضحت أسباب الاقالة او نفت عنه وعنها اتهامات تنوء بحملها الجبال لا شك انها احدثت ضرراً بليغاً بسمعة البلاد ومكانتها بين الدول، مرة اخرى نحذر من تداعيات ملف اقالة طه، وكان المتوقع ان تصدر الخارجية او الجهات الامنية بيانات تميط اللثام عن الاقالة و الاضرار التي تم تفاديها ، و كان متوقعاً ان يقوم البرلمان باستدعاء المسؤولين للإحاطة بهذه المسألة الخطيرة، كم عدد المسؤولين التنفيذيين و التشريعيين الذين يحملون جوازاً اجنبياً؟، وهل البلاد تعرضت لاختراق استخباري ضخم سيزلزل كيان الحكومة؟ كيف يتم التحقق من النقيض لذلك؟

هذا الموقف من جانبنا لا علاقة له بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا يتعارض مع مساندتنا لهم في وقوفهم ضد التوسع الايراني، والتدخل السافر لإيران في دول الخليج واشعال الحروب الطائفية في العراق وسوريا واليمن وتهديد الاستقرار في البحرين ولبنان والشمال الافريقي، وهذا ليس موقفاً عابراً او آنياً، وانما موقف تمليه المصالح العليا لبلادنا ويتوافق مع الرؤية الاستراتيجية القومية، والتي نرى من خلالها في دعم المملكة وحلفاءها في التصدي للنفوذ الايراني واجبا وطنيا وقوميا واخلاقيا فى هذه المرحلة.

جريدة الجريدة

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