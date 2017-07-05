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    • كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

    July 4, 2017  

     (حريات)
    كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

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    التعليقات

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    2 تعليق على “كاريكاتير للفنان عمر دفع الله”

    1. Salah Ibrahim في July 4th, 2017 7:53 pm

      أبدعت أستاذ عمر دفع الله

    2. Magbolharon في July 5th, 2017 9:42 am

      شايفني نظام الخرطوم قاعد يسوي في شنو والقوي المشاركة في الحوار الوطني سائقينهم بالأغلبية الميكانيكية

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