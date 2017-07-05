الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )

صدق الله العظيم

نعي أليم

ببالغ الحزن و عظيم الأسى تتقدم الهيئة السودانية لدرء الوبائيات بخالص التعازي و عظيم المواساة في فقيدة الواجب والوطن الشهيدة *الممرضة / نادية الجاك* و التي حدثت وفاتها يوم الأحد 02/07/2017م بمستشفي ودراوة. أثناء أدائها لواجبها الإنساني في مهنة التمريض وهي تستقبل المصابين بالإسهال المائي .. وقد تمكنت العدوي من الوصول اليها لتلبي نداء ربها راضية مرضية ..

نسأل الله ان يتولاها وكل ضحايا هذا الوباء الفتاك برحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء .

( إنا لله وإنا اليه راجعون )

صدق الله العظيم

اللجنة الإعلامية.

*3 يوليو 2017م*

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)