الأربعاء  5  يوليو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك

    July 4, 2017  

    (حريات)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات

     ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )

    صدق الله العظيم

    نعي أليم

    ببالغ الحزن و عظيم الأسى تتقدم الهيئة السودانية لدرء الوبائيات بخالص التعازي و عظيم المواساة في فقيدة الواجب والوطن الشهيدة *الممرضة / نادية الجاك*  و التي حدثت وفاتها يوم الأحد 02/07/2017م  بمستشفي ودراوة. أثناء أدائها لواجبها الإنساني في مهنة التمريض وهي تستقبل المصابين بالإسهال المائي .. وقد تمكنت العدوي من الوصول اليها لتلبي نداء ربها راضية مرضية ..

    نسأل الله ان يتولاها وكل ضحايا هذا الوباء الفتاك برحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم  آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء .

    ( إنا لله وإنا اليه راجعون )

    صدق الله العظيم

    اللجنة الإعلامية.

    *3 يوليو 2017م*

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    4 تعليق على “الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات تنعى الممرضة / نادية الجاك”

    1. kalAS في July 4th, 2017 2:12 pm

      ياناس الهيئة مشكورين علي تعزية المرحومة لكن يبدو ان اعلام النظام اثر عليكم يتسمية مرض الكوليرا باسهالات مائية

    2. محمد المكي ابراهيم في July 4th, 2017 3:10 pm

      الله يحسن اليك يا شهيدة وينزلك مقاما محمودا في الغرفة وعليين ويعوض اهلك وذويك عن فقدك ويشملهم بالعفو والعافية

    3. Salah Ibrahim في July 4th, 2017 7:54 pm

      إلهي يرحمها ويغفر لها ويعوضها الجنة. آمين

    4. الحازمي في July 5th, 2017 11:51 am

      اللهم أرحمها واغفر لها ووسع مدخلها و تقبلها مع الشهداء في جنات النعيم،
      شهيدة الواجب قدمت روحها في سبيل انقاذ أهلها و يا لها من تضحية !

    لا تتردد في ترك التعليق...