منظمات أمريكية مرموقة تدعو لعدم رفع العقوبات إلا بعد ضمان الحريات الدينية

(حريات)

دعت منظمات امريكية مرموقة فى رسالة لوزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون لعدم رفع العقوبات على النظام السودانى الا بعد اجراء تغييرات اساسية تضمن الحريات الدينية .

ووقعت على الرسالة منظمات امريكية مؤثرة مثل المجلس الوطنى لمنظمات الانجيليين وسامرتان بيرس ومفوضية الاخلاقيات والحريات الدينية ومنظمة الدفاع عن الديمقراطيات ومنظمة كفاية .

وأوضحت المنظمات فى رسالتها الخميس 29 يونيو عديداً من وقائع الاضطهاد والتمييز التى تعانى منها الاقليات الدينية فى السودان . وأوردت فى ذلك هدم الكنائس ، وقرار وزارة الاوقاف منذ يوليو 2014 بعدم السماح ببناء كنائس جديدة ، واشتراط الحصول على تصريح حكومى لأى اجتماع عام بما فى ذلك تجمعات العبادة . والمادة (126) من القانون الجنائى السودانى التى تعاقب (الردة) بالاعدام والتى تستخدمها السلطة للتخويف والتحكم ، ورغم توصيات المجتمع الدولى المتكررة بالغاء المادة قرر المجلس الوطنى فبراير 2015 توسيع تعريف الردة ليطال المسلمين الذين لا تتطابق قناعاتهم وممارساتهم مع تأويل الحكومة السودانية للاسلام . وتقييد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الخيرية فيما تمنح الامتيازات وتحابى المنظمات المرتبطة بالحركة الاسلامية الحاكمة ، مثل منظمة الدعوة الاسلامية التى ينص قانون 1990 على عدم جواز مصادرة ممتلكاتها وعلى عدم دخول مقراتها أو تفتيش مراسلاتها وطرودها الا باذن من المنظمة .

ودعت المنظمات الى انشاء مسار جديد ضمن مسارات العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان يتعلق بالسلام وحقوق الانسان يضمن كفالة الحقوق الاساسية .

وأكدت المنظمات انه يجب عدم رفع العقوبات الامريكية الا بعد ايفاء عدد من الاشتراطات المتعلقة بضمان الحرية الدينية ، ومن بينها تعديل قوانين النظام العام والاحوال الشخصية والقانون الجنائى بما يجعلها تتوافق مع المادة (27) من الدستور والتزامات السودان الدولية . والغاء المادة (126) المتعلقة بالردة . وضمان حريات التنظيم والتجمع والتعبير واتخاذ الاجراءات التى تكفل هذه الحريات للاقليات الدينية . وايقاف هدم الكنائس ورفع القيود عن بناء دور العبادة الجديدة . وايقاف والتحقيق فى ممارسات الترويع والمضايقات لغير المسلمين . ورفع قيود التحرك والسفر عن السودانيين والمسؤولين الدينيين الاجانب .

(نص الرسالة أدناه):

https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/06/SudanReligiousFreedomLetter_062917.pdf

(للمزيد أدناه):

http://www.christianpost.com/news/russell-moore-franklin-graham-orgs-urge-trump-to-tackle-severe-persecution-of-sudanese-christians-190263/

http://www.hurriyatsudan.com/?p=222962

http://www.hurriyatsudan.com/?p=223048

http://www.hurriyatsudan.com/?p=222564

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