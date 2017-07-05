الأربعاء  5  يوليو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • كاريكاتير للفنان ود ابو

    July 3, 2017  

    (حريات)

    كاريكاتير للفنان ود ابو

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “كاريكاتير للفنان ود ابو”

    1. عبدالمنعم الصديق في July 5th, 2017 2:29 am

      _ لا زكاة على أموال بيت المال يا طااااها .

    لا تتردد في ترك التعليق...