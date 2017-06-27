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    • (حريات) تهنئ بعيد الفطر المبارك وتتوقف عن تجديد الأخبار اليومي حتى السبت 1 يوليو

    June 24, 2017  

     (حريات)

    تهنئ (حريات) قراءها الكرام والسودانيين عامة بعيد الفطر المبارك وترجو ان يعيده الله تعالى علينا بالكرامة والحرية والعدالة والسلم الوطيد .

    وتنوه (حريات) إلى انها ستتوقف عن تجديد الأخبار اليومي منذ غد الاحد 25 يونيو وحتى يوم السبت 1 يوليو  باذنه تعالى .

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “(حريات) تهنئ بعيد الفطر المبارك وتتوقف عن تجديد الأخبار اليومي حتى السبت 1 يوليو”

    1. عبدالمنعم الصديق في June 25th, 2017 1:41 am

      العيد مع (الأنقاذ ) ما بشبه الأعياد / لم يمر علينا كأنو على رؤوسنا جداد / الناس تضيق وتقول يا ريتو كان ما عاد / ببقى علينا تقيل ودمو دم قراد .

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