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(حريات) تهنئ بعيد الفطر المبارك وتتوقف عن تجديد الأخبار اليومي حتى السبت 1 يوليو
June 24, 2017
(حريات)
تهنئ (حريات) قراءها الكرام والسودانيين عامة بعيد الفطر المبارك وترجو ان يعيده الله تعالى علينا بالكرامة والحرية والعدالة والسلم الوطيد .
وتنوه (حريات) إلى انها ستتوقف عن تجديد الأخبار اليومي منذ غد الاحد 25 يونيو وحتى يوم السبت 1 يوليو باذنه تعالى .
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
تعليق واحد على “(حريات) تهنئ بعيد الفطر المبارك وتتوقف عن تجديد الأخبار اليومي حتى السبت 1 يوليو”
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أحدث الأعمدة
-
زلزال التسريبات يرتد فى الخرطوم.. (البشير) يطيح بفاضح أسراره اسماء الحسيني
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حينما تحارب الدولة النجاح.! شمائل النور
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هاشم.. طه.. والشائعات…! عثمان شبونة
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سياسة الانقراض الذاتي د.آمل الكردفاني
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واشنطن والغرب وابرام صفقة الخرطوم حسن اسحق
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أحدث المقالات
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توالت النذر: فهل يرتفع القادة الأفارقة لمستوى التحديات القادمة ! محجوب محمد صالح
-
السودان و الأزمات المركبة زين العابدين صالح عبد الرحمن
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ليلة تحرير نقابة المحامين !! سيف الدولة حمدناالله
-
تردي الأوضاع المعيشية في السودان د. عمر بادي
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المعرفة الرقمية مستقبل التعليم نوري حمدون
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خلافات الحركة الشعبية : حرب الهامش ضد الهامش وتهافت شعار السودان الجديد حيدر ابراهيم علي
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رحلة كشف الحقائق الخفية عن التجمع العربى7 حسين بشير هرون
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الصادق المهدي و صيغة غامضة لحكومة قاعدة عريضة تتوصل الي تسوية مع المحكمة الجنائية الدولية محمد فضل علي
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واحسرتاه:- صلاح الباشا
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تَقْنيَّة الكَذِب ! كمال الجزولي
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السودانوية: المفهوم والأساس العلمي 3 – 6 محمد عبدالرحمن أبوسبيب
-
هم لآيستحون, من اهدار العزة الوطنية والسيادة القومية بدوى تاجو
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-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي الجنرال طرادة
-
(حريات) تنعي أسامة جعفر
-
الحاج محمد الحسن ابراهيم في ذمة الله
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-
أحدث ما نشر
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نائب أمير مكة فى استقبال (الوسيط) عمر البشير
-
د. ابراهيم البدوى : الاقتصاد السياسى للشمولية الزبائنية
-
منظمة باكس للاتحاد الاوروبى : لا تنسوا حقوق الانسان فى السودان
-
الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
-
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسي : القوات الحكومية السودانية من ابرز المنتهكين
-
بيع السودان : (793) ألف فدان لشركات تركية
-
موقع اخبارى أمريكى يورد سبب إقالة مدير مكتب عمر البشير
-
مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
-
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
-
فقــــــه الاســــتكـــــــلاب : طــــه عثــــمــان وعـــمــــر البــــشـــــير
-
بدء محاكمة المدافع البارز عن حقوق الانسان د. مضوى ابراهيم آدم
-
ياسين الحاج صالح : الهزيمة والدولة
-
بارقامهم ، ارتفاع معدل التضخم الى (35.52%)
-
جهاز الأمن يعذب عبد المجيد عبد الله بخيت باحراقه بالزيت المغلى
-
تسليم (45) الف فدان من اراضى المتأثرين الى شركة زادنا العالمية
-
حوار مع الأستاذ حمّادي الرديسي : تطبيق الشريعة بين (الاستثناء الإسلاميّ) و(ميثاق نجد)
-
محمد الحدّاد : دولة المواطَنة وأعداؤها
-
نداء عاجل من منظمة العفو الدولية : القاسم محمد سيدأحمد والوليد امام حسن ،يواجهان خطر التعذيب
-
الكتابة عن الأوقات الصعبة تسهم في التئام الجروح
-
قليل من الكحول أثناء الحمل يشوه وجه الجنين
-
مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن الدولى : من غير المقبول الترحيب بعمر البشير
-
سعيد بنسعيد : دولة الإسلام السياسي دولة العيش المشترك المستحيل
-
البصل الأحمر يفتك بالخلايا السرطانية
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مركز أمريكى : ربما تخفف العقوبات ولكن لا تطبيع بوجود عمر البشير فى السلطة
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(حريات) تنشر كلمة فاتو بنسودا بمجلس الأمن : أقول للمجني عليهم في دارفور ، لا تيأسوا، ولا تفقدوا الأمل
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المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً : صناعة وهم الإستقرار في السودان
-
المركز العالمى للمسؤولية عن الحماية يطالب مجلس الأمن بحظر السلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق
-
عقار وعرمان يقترحان التنحى حفاظاً على الوحدة
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خمس علامات على وجود السرطان وخمس طرق للوقاية منه
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المناظرة العظمى الجديدة
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فيما سلطة الكوليرا تكذب وتبرر ، الوباء يواصل التفشى
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عزل اقليمى لقطر – الحليفة الرئيسية للنظام السودانى
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حوار مع د. محمد شحرور: سؤال المقدّس
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الــســودان فـى قـائــمــة الــدول الأقــل سـلامـــاً فــى الـعـالــم
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العيد مع (الأنقاذ ) ما بشبه الأعياد / لم يمر علينا كأنو على رؤوسنا جداد / الناس تضيق وتقول يا ريتو كان ما عاد / ببقى علينا تقيل ودمو دم قراد .