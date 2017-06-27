من ترزي إلى أحد أثرياء السودان : قصة نهب ( 50 ) مليون دولار من الكهرباء
( حريات )
لماذا لا يزال السودانيون يعانون من ازمة كهرباء , رغم التمويل السخي الذي قدمه البنك الاسلامي للتنمية ( جدة ) لحل المشكلة ؟! السبب : اهم امبراطورية فساد في السودان، التي يديرها ويشارك فيها مدير بلاط الاسرة الحاكمة السودانية ، التركي : اوكتاي ارجان ، ويقف خلفها صاحب السمو الملكي : عباس حسن احمد البشير- شقيق عمر البشير.
بدون منافسة ، وبدون عطاء ، منح وزير الكهرباء معتز موسى ، عباس البشير واوكتاي ارجان عقد تنفيذ قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فاستلما ( 120 ) مليون دولار ، كانت كافية لاستيراد محطة توليد تحل مشكلة كهرباء الصيف ، ولكنهما إذ يأمنان المحاسبة استوردا بالضد من اراء جميع الفنيين (6) قطع صغيرة ( 25 ميجاوات لكل ) تعمل بالديزل ، رخيصة الثمن نسبيا ولكنها غير اقتصادية وعالية تكلفة التشغيل ، وتنتجها الشركة الالمانية سيمنز اصلا كقطع احتياط ( استاند باي ) ، بتكلفة إجمالية ( 70 ) مليون دولار ، ونهبا نهارا جهارا حوالي ( 50 ) مليون دولار !.
وإضافة إلى ذلك منح وزير الكهرباء عباس/اوكتاي السيطرة على شركة تحصيل رسوم الكهرباء .
وعلى هذا يمكن فهم سبب احتفاظه بمنصبه في التعديل الوزاري الاخير .
ويمكن تقدير حجم ( ارباح ) عباس/اوكتاي من الانشطة الشبيهه اذا عرفنا ان جملة تمويلات البنك الاسلامي للتنمية بالسودان تصل الى ( 2.7 ) مليار دولار ، خلاف القروض والتسهيلات الصينية المهولة ، والتي من بينها ( 680 ) مليون دولار لكهرباء الفولة .
واوكتاي ارجان ، مدير بلاط الاسرة الحاكمة السودانية ، إسلامي تركي ، قدم إلى السودان كترزي ومستورد (بدل ) ، وقادته ( البدل ) إلى مجتمع العاصمة المخملي ومن ثم إلى عباس البشير ، فتحول إلى واجهة ومدير اضخم الاستثمارات في السودان . من ترزي بدل إلي مدير شركة ( سور ) التي يملك فيها الجيشان السوداني والقطري ( 33% من الأسهم ) لكل ، بينما يملك عباس/اوكتاي ( 34% ) من الأسهم ( لاحظ جيشان يشاركان بنسبة اقل من مستثمر خاص !! ) . وتملك شركة ( سور ) مصنع الصداقة بالحصاحيصا ، ومصنع الملبوسات العسكرية بالعاصمة ، وحازت على عقد توريد الملابس العسكرية للقوات المسلحة السودانية وعدد من الدول الافريقية الاخرى ، وبدءا من العام الحالي ستستهلك سور ( 60% ) من جملة انتاج القطن السوداني ! . وسهل علاقة شركة سور بالجيش السوداني مدير الإدارة العامة للشؤون المالية ، الفريق / محمد عثمان سليمان الركابي ، وبحكم هذه التسهيلات لشركة الاسرة المالكة تمت ترقيته الى وزير للمالية ! .
وإضافة إلى السيطرة الكاملة علي قطاعي الكهرباء والملبوسات العسكرية ، فإن عباس/ اوكتاي يملكان كذلك اهم استثمارات الذهب في ولايتي الشمالية ونهر النيل ، وصومعة للغلال ، ويشاركان من الباطن طارق سر الختم في ( سين ) للغلال ، ويحوزان على شركة ( سماي ) المسجلة بالمنطقة الحرة دبي والمسماة للتغطية بإسم شبيه بإحدى الشركات الامريكية وتتحكم عمليا في غالبية واردات السودان وفي تحويلات العملة الحرة . وهذا ما علم ، ولكن قطعا ما خفي اعظم
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2 تعليق على “من ترزي إلى أحد أثرياء السودان : قصة نهب ( 50 ) مليون دولار من الكهرباء”
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۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،، سورة التوبة
والله الناس ديل مساكين ياكلون أموال الناس الغلابة بالباطل
وعايشين في غفلة
الخطوه الجايه يشتروا السدود وبعدها نسمع انو واحد اشترى النيل والتانى اشترى النيل الأزرق وغيره أشترى النيل الأبيض .