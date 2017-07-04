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    • الشاعر محمد الحسن ابنعوف عن عمرة عمر البشير

    June 24, 2017  

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    نوى للعمره من مال الرعيه وقام

    ولف الخيبه والعار فتقتين احرام

    البتغسلو منى زمزم نفاق واجرام

    يبق فى الراس شقيقه وفى البقيه جزام

    تبرا بلدنا منك والمعاك رفاقه

    واولاد الرزيه البى قفاك صفاقه

    بطانتك غرفت الترى والليان والفاقه

    وفرشت ليك يا معنى الخيابه نفاقه

    الصفاقه ديل السقتهن من ناسك

    والسفها المبارنك ضنوب حراسك

    نحنا حقوقنا غير حق الله فى كراسك

    ما بنعفيلك ان شلت الحرم فى راسك

    جور وظلامه حكمك وما عرفت احسان

    وتدعو عليك بلدنا الواطه والانسان

    رفيقك.طه بركب  لاندى يا توسان

    وببقى مصيرو عندك زى مصير غسان

    يارب المدسدس فى السما ومختوت

    تدرعن المحن لامن يكوسو الموت

    الخلونا من وطاة بلدنا نفوت

    فى اليقطين يلاقو الفاتو جوه الحوت .

     

    للشاعر الاستاذ / محمد الحسن ابنعوف

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “الشاعر محمد الحسن ابنعوف عن عمرة عمر البشير”

    1. محمد المكي ابراهيم في July 3rd, 2017 5:46 pm

      شعر بطعم ورائحة الحريق-حريق ضحايانا وحريق ارواح من بقي منا في قيود الحياة.وقاموس واسع مبتكر (الترى والليان) واستخدام مجدد للروايات المأثورة(قصة يونس خارجا من بطن الحوت وحماية الله لجسده المرهق بوضعه على اوراق اليقطين”القرع كما يقولون.انت ايها الشاعر صنو القدال ومن مستواه رغم تباين طرائق التعبير..أحييك
      واسأل الله يحمعنا بك في “ل وطاة بلدنا .

      و

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