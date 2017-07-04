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الشاعر محمد الحسن ابنعوف عن عمرة عمر البشير
June 24, 2017
( فيسبوك )
نوى للعمره من مال الرعيه وقام
ولف الخيبه والعار فتقتين احرام
البتغسلو منى زمزم نفاق واجرام
يبق فى الراس شقيقه وفى البقيه جزام
تبرا بلدنا منك والمعاك رفاقه
واولاد الرزيه البى قفاك صفاقه
بطانتك غرفت الترى والليان والفاقه
وفرشت ليك يا معنى الخيابه نفاقه
الصفاقه ديل السقتهن من ناسك
والسفها المبارنك ضنوب حراسك
نحنا حقوقنا غير حق الله فى كراسك
ما بنعفيلك ان شلت الحرم فى راسك
جور وظلامه حكمك وما عرفت احسان
وتدعو عليك بلدنا الواطه والانسان
رفيقك.طه بركب لاندى يا توسان
وببقى مصيرو عندك زى مصير غسان
يارب المدسدس فى السما ومختوت
تدرعن المحن لامن يكوسو الموت
الخلونا من وطاة بلدنا نفوت
فى اليقطين يلاقو الفاتو جوه الحوت .
للشاعر الاستاذ / محمد الحسن ابنعوف
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تعليق واحد على “الشاعر محمد الحسن ابنعوف عن عمرة عمر البشير”
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الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
-
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسي : القوات الحكومية السودانية من ابرز المنتهكين
-
بيع السودان : (793) ألف فدان لشركات تركية
-
موقع اخبارى أمريكى يورد سبب إقالة مدير مكتب عمر البشير
-
مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
-
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
-
فقــــــه الاســــتكـــــــلاب : طــــه عثــــمــان وعـــمــــر البــــشـــــير
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شعر بطعم ورائحة الحريق-حريق ضحايانا وحريق ارواح من بقي منا في قيود الحياة.وقاموس واسع مبتكر (الترى والليان) واستخدام مجدد للروايات المأثورة(قصة يونس خارجا من بطن الحوت وحماية الله لجسده المرهق بوضعه على اوراق اليقطين”القرع كما يقولون.انت ايها الشاعر صنو القدال ومن مستواه رغم تباين طرائق التعبير..أحييك
واسأل الله يحمعنا بك في “ل وطاة بلدنا .
و