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    • سقوط طائرة عسكرية (ميغ 17 ) ، والسلطة تعزوه لسوء الاحوال الجوية

    June 22, 2017  

    (حريات)

    تحطمت طائرة عسكرية وقتل جميع أفراد طاقمها بعد إقلاعها من مطار دنقلا .

    وأعلنت القوات المسلحة ، في بيان الاربعاء ، ان طائرة عسكرية تحطمت وقتل أفراد طاقمها الأربعة مساء الثلاثاء 20 يونيو .

    وعزا البيان أسباب سقوط الطائرة إلى سوء الأحوال الجوية.

    ونشرت وكالة الأنباء الحكومية (سونا) صورة لزيارة عوض محمد موسى ، والي ولاية الشمالية ، وعدد من اعضاء حكومته وقادة الاجهزة العسكرية والامنية بالولاية وهم يزورون موقع سقوط الطائرة.

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “سقوط طائرة عسكرية (ميغ 17 ) ، والسلطة تعزوه لسوء الاحوال الجوية”

    1. Zoul zalan في June 23rd, 2017 7:46 pm

      لقد انقلب السجر ع الساحر اللهم بدعوات هذا الشهر المبارك اللهم اجعل کیدهم‎ ‎فی‎ ‎نحرهم‎ ‎والمزید‎ ‎انشاء الله

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