مطرة واحدة تكفي!!

شمائل النور

فصل الخريف على الأبواب، وحالات الإصابة بالإسهالات المائية لم تتوقف، ففي كل يوم تُسجّل عدد من الحالات، والجميع يتفرّج على الموت المجاني الذي لا يُفرِّق بين طِفلٍ وشَيخٍ.

وزارة الصحة التي أصبحت تتحدّث علناً بعد طول صمت، تقول إنّ عدد الحالات المُبلّغ عنها وصل (18) ألفاً، وتتحدّث عن ظهور (183) حالة بعددٍ من الولايات حتى قبل يومين، وكيل الوزارة الذي نقلت حديثه (الجريدة)، يُشير إلى انحسار في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت الإصابات إلى (58) حالة في اليوم بدلاً عن (200) حالة.. نعم (200) حالة في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي ظلّت تتكتم عليه الوزارة وتحجب عنه كل المعلومات، لذلك يَبقى تَصديقها في مسألة انحسار الإصابة أمراً صعباً.

لكن الخُطورة في حديث الوكيل أنّه أقرّ بعدم إمكانية المُعالجة على المَدَى القَريب، وهو مَقروء مع حديث وزير الصحة أمام البرلمان، حينما قال القادم أسوأ، وكان يقصد قُرب فصل الخريف، الذي بدأ بالفعل.

حَسَناً ماذا تنتظر الحكومة وهي تُقر بعجزها أمام مُحاصرة هذا الوباء، لماذا لا تعلن الوباء، وتوقف موجة الموت التي لا تزال تحصد الأرواح؟! فهي فشلت في مُحاصرته وإنقاذ المئات، وها هي تقف حائط صد لمنع إنقاذ البقية، والوباء مستمر.

الآن، الإسهالات لم تقتصر على ولاية النيل الأبيض، أو البحر الأحمر أو كردفان.. لقد وصلت حتى مقار الحكومة التي تتحفّظ على إعلان الوباء.. كل يوم نسمع هنا في الخرطوم بوفاة حالة وحالتين وثلاث.. متى يتحرّكون، حتى يصل الوباء مكاتبهم؟

إذا انعدمت إمكانية العلاج على المَدَى القريب كما ذكرت وزارة الصحة، المطلوب حَملات كَثيفة للتّوعية والتثقيف، والأمر ليس بهذه الصعوبة، بل في غاية السهولة، استخدام سلاح الإعلام، الإعلام فقط.. لماذا لا تُسيِّر الوزارة والمجموعات الناشطة في مجال البيئة والصحة، حَملات توعية واسعة بالتنسيق مع الإعلام..؟!

أم ننتظر فصل الخريف.. مطرة واحدة تكفي لفقدان السيطرة على كل شيء.. طالما الإصابة لم تتوقّف، فالأمر في غاية الخُطورة، لا ينبغي التعامل معه ببرودٍ.. لجنة الأطباء المركزية، تعمل على رصدٍ مُتواصلٍ وعمل تقارير، لكن هذا لا يكفي، تحتاج الهيئة أن تَطرح برنامجاً عملياً للتوعية وعَمل رسائل تَحذيرية يوميّة، ذلك يُمكن أن يكون بالتنسيق مع الإعلام، وإن طلبت اللجنة الدعم المادي، المُؤكّد أنّ المُتطوِّعين كُثرٌ.

التيار

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