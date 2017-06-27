بلال في غيِّهِ..!

عثمان شبونة

* وزير إعلام الحزب الحاكم في السودان أحمد بلال؛ يفتش الثغرات تفتيشاً ليكون (في الصورة) مهما كان الحدث باهتاً مع عظائم الأمور.. ومن الأمور الكبرى المُزلزِلة فضائح نظامه (المتعدد الجنسيات) في هذه الأيام؛ وانكشاف عورة سماسرته وأراذله عقب أزمة الخليج الأخيرة.. حيث استبانت العورة أكثر خلال هذه الأزمة لتؤكد (المؤكد)؛ وهو أنه نظام بينه وبين الخيانة والعمالة والسفالة شراكة لن تنتهي إلّا بزواله..! فهل بعد السقوط الداوي (للقصر) خبر يستاهل القراءة؟!

* أحمد بلال يعيد علينا أمس أسطوانة الجنرال الليبي (حفتر) ودعمه للحركات المسلحة؛ وذلك في خبر استنكاري يتكرر من حين إلى آخر.. بلال يحدثنا عن دعم المذكور للمعارضة السودانية المسلحة؛ والتي سماها المرتزقة.. الخ..! ولو كان بلال هذا يحمل طايوقاً ناضجاً لما رمى الآخرين بداء حكومته وانسلَّ.. فحكومته تعتبر نموذجاً صارخاً للإرتزاق بين أحضان العرب والعجم؛ ليس لها مثيل في هذه الصفة..!

* مبدئياً فإن التدخل في شؤون أية دولة من قبل دولة أخرى مرفوض.. وأيضاً يرفض العقل زعزعة استقرار الدول.. لكن بلال يتغافل عن تدخل المشير عمر البشير في دول المنطقة؛ وخصوصاً ليبيا التي مدَّ جماعاتها بالسلاح ضد القذافي في 2011م.. فهل كان الفِعل حلالاً في ذلك الوقت؛ ثم أصبح حراماً على حفتر اليوم؟! وبعيداً عن ليبيا يظل النظام السوداني صاحب عرق غزير بالتطفل والتدخل في شؤون الدول؛ بغير دعمه ورعايته للإرهاب كأكبر عار مع جرائم الإبادة والفساد يلحق بسمعة السودان من تحت رأس هذا النظام..! فليكف بلال عن أسطواناته إلى حين

ينعم السودان بسلطة محترمة ورئيس حقيقي وأجهزة قومية قلبها على الوطن؛ وليس على التنظيم الطفيلي المتأسلِم..!

* في خبر للمركز السوداني (وما أدراك ما هو) قال وزير إعلام حزب البشير إن خليفة حفتر “يقوم بارسال الحركات الدارفورية المتمردة لمحرقة خاصة؛ وأنها تنال نصيبها من الهزائم من قِبل القوات النظامية، وأشار بلال في الوزيرفي الخبر لقدرة السودان على حماية حدوده وأراضيه، ومواجهة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار”.

* تفاصيل الخبر أعلاه لا جديد فيها.. لكننا لن نمل من سيرة حلايب؛ نحاول مِراراً تذكير أبواق النظام السوداني بها، فهي منسية كالعادة لديهم في لحظات (الهوشة) ومع سبق الإصرار..! فأيّ متحدث منهم يسترسل ليؤكد قدرة السلطة على حماية الحدود؛ وهم يعلمون أن حدود السودان في كافة الجهات لا احتلال (رسمي) فيها؛ ما عدا ناحية حلايب.. فلماذا يخافون الاقتراب منها؛ ولا يحشدون لها..؟! قطعوا البحر حتى اليمن لحرب الحوثي؛ وذكّرناهم أكثر من مرة بأن حلايب (هنا) وليست (هناك).. فهل بعد كل (عمايل) حكومة بلال الإرتزاقية وتفريطها وهوانها على الوطن والعالم؛ هل له عين يرفعها ليحدثنا عن قدرتهم لحماية الحدود أو يذكِّرنا بالإرتزاق؟!

* الحكومة (المجازية) المهزومة أخلاقياً؛ والتي لا تستطيع حماية المواطنين من الكوليرا؛ هل ننتظر منها حماية الحدود؟!

* الحكومة التي (تعيش) بالعمالة والإرهاب وزعزعة استقرار الداخل والخارج؛ لن يتعاطف معها سوى المغيبين حينما تصرخ (هجم النمر)، أعني نمر الحركات المسلحة..! وهل طغمة بلال تركت للشعب كوّة للتعاطف معهم في شيء؟!

* مايزال أحمد بلال في غيِّه.. وسيظل هو وجماعته غرقى في الخزي إلى أن يأخذهم الطوفان؛ لأن كل ما يرفضونه ويستنكرونه يبدأ منهم..!

أعوذ بالله

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