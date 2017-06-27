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    • ما بين البروفيسور والمخبر : شهادة الدكتور أسامة فوزى عن عمر البشير والدكتور حيدر ابراهيم

    June 19, 2017  

    (يوتيوب)

    عمر البشير والدكتور حيدر ابراهيم .. البروفيسور والمخبر .. شهادة للدكتور أسامة فوزي

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    التعليقات

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    3 تعليق على “ما بين البروفيسور والمخبر : شهادة الدكتور أسامة فوزى عن عمر البشير والدكتور حيدر ابراهيم”

    1. محمد أحمد الريح الفكى في June 19th, 2017 8:59 pm

      عمر البشير لم يسبق له أن كان ملحقاً عسكريا بل كان منتدبا للعمل فى قوات أبوظبى.

    2. محمد المكي ابراهيم في June 19th, 2017 9:12 pm

      البروفيسور والمخبر: ليس هذا مجرد لقاء تلفزيوني بل هو ايضا سيناريو كامل لفلم سياسي قائم على المفارقات بين شخصيتا المخبر والبروفسور ومن ترتيب اللقطات يمكن ان تنشأ كوميديا
      مضحكة جدا . كما ان شخصية الرواي ولغته قد أضفت عليها مسحات من السخرية السياسية زادت من حمولتها التعبيرية زجعلتها جديرة بأن تتحول الى سينما ناجحة

    3. محمد المكي ابراهيم في June 21st, 2017 9:11 am

      البروفيسور والمخبر: ليس هذا مجرد لقاء تلفزيوني بل هو ايضا سيناريو كامل لفلم سياسي قائم على المفارقات بين شخصيتي المخبر والبروفسور ومن ترتيب اللقطات يمكن ان تنشأ كوميديا
      مضحكة جدا . كما ان شخصية الرواي ولغته قد أضفت عليها مسحات من السخرية السياسية زادت من حمولتها التعبيرية وجعلتها جديرة بأن تتحول الى سينما ناجحة

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