مقتل وجرح 24 شخصاً في صدامات قبلية جديدة

(حريات)

قتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرون فى صدامات قبلية جديدة بين مسلحى قبيلتي السلامات والهبانية ، بمنطقة النضيف بمحلية برام بولاية جنوب دارفور، أمس الإثنين.

وسبق وقتل (19) شخصا وجرح (19) آخرين فى صدامات بين القبيليتن فى منطقة برام ، 29 ابريل 2017.

وأقر مصدر رسمى حينها بمسؤولية سلطات محلية برام لانها عادة ما تتغاضى عن جرائم السرقة المتكررة التى تؤدى الى تجدد الصدامات الدموية بين القبيلتين .

وتتجدد الصدامات القبلية كل فترة على خلفية غياب التنمية – مما ادى لتفاقم النزاعات حول المياه والمرعى والمسارات ، ولتزايد نسبة البطالة وسط الشباب حتى صار (الكلاش بجيب الكاش !) – وكذلك بسبب التعبئة الحربية الحكومية لشباب القبائل ضمن سياسة (فرق تسد) التى قادت الى الانتشار العشوائى لحمل السلاح وانهيار حكم القانون .

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