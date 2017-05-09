الثلاثاء  9  مايو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • مقتل وجرح 24 شخصاً في صدامات قبلية جديدة

    May 9, 2017  

    (حريات)

    قتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرون فى صدامات قبلية جديدة بين مسلحى قبيلتي السلامات والهبانية ، بمنطقة النضيف بمحلية برام بولاية جنوب دارفور، أمس الإثنين.

    وسبق وقتل (19) شخصا وجرح (19) آخرين فى صدامات بين القبيليتن فى منطقة برام ، 29 ابريل 2017.

    وأقر مصدر رسمى حينها بمسؤولية سلطات محلية برام لانها عادة ما تتغاضى عن جرائم السرقة المتكررة التى تؤدى الى تجدد الصدامات الدموية بين القبيلتين .

    وتتجدد الصدامات القبلية كل فترة على خلفية غياب التنمية – مما ادى لتفاقم النزاعات حول المياه والمرعى والمسارات ، ولتزايد نسبة البطالة وسط الشباب حتى صار (الكلاش بجيب الكاش !) – وكذلك بسبب التعبئة الحربية الحكومية لشباب القبائل ضمن سياسة (فرق تسد) التى قادت الى الانتشار العشوائى لحمل السلاح وانهيار حكم القانون .

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...