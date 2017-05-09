حمور زيادة : قال احد الحكماء ان النظام بدأ بنسيبة بنت كعب وانتهى بانجلينا جولي

(حمور زيادة)

حمور زيادة : قال احد الحكماء ان النظام بدأ بنسيبة بنت كعب وانتهى بانجلينا جولي

المشاريع القادمة لانجيلا جولي التي ستبدأ تصويرها قريباً. ليس بينها اي شيء عن السودان.

نجوم هوليوود لا يتم الاتفاق معهم على طريقة مغني الحي. يخطروه قبل اسبوع ويستلم العربون. هناك طاقم كامل من الموظفين يعملون مع نجوم هوليوود مهمتهم تسهيل حياة النجم وترتيب اعماله وارتباطاته.

متى كُتب السيناريو للفيلم؟ متى قدم لوكيل انجلينا جولي وقبله الوكيل وارسله لها؟ متى وافقت عليه سواء قرأته أو لا؟ متى تم توقيع العقد والاتفاق على كافة التفاصيل التي يأخذ نقاشها شهوراً. متى بدأ الكاستينج لاختيار الممثلين؟ متى انتهت جلسات السيناريو بين الابطال والمؤلف/ المؤلفين؟

الخبر شديد الركاكة المنشور على صحيفة الراية في قسم المنوعات يزعم ان التصوير بدأ منذ اسبوع في السودان. اذن هذا الفيلم يعد له منذ 2015 على الاقل. ولم يعلن عنه اي أحد حتى بدأ التصوير فجأة. ورغم ذلك لا يوجد في برنامج جولي أي ذكر له في أعمالها القادمة!

المنطقي انه فيلم وثائقي، خاصة ان الخبر الركيك يقول ان قناة الجزيرة ستبثه، ويواصل في ركاكة أكثر انها ستهديه مجاناً لأي قناة ترغب في عرضه.

هل هذا الفيلم الوثائقي لوجه العلم والحضارة ام هو جزء من الحرب المصرية القطرية؟ الاغلب انه الثاني. لكنه أمر لا يهمني هنا. المهم ان خبر الفيلم الوثائقي هو خبر مقبول ويمكن تصديقه.

اما مسألة انجلينا. ونشر صور لها قبل أعوام في دارفور والقول انها صور حديثة لوصولها الخرطوم للتصوير. هذا كلام أقل من أن يقول المرء انه كذب.

كنت دائما احب الاستشهاد بمقولة ابن الجوزي: اذا اردت ان تعرف عقل الرجل فحدثه بما لا يصدق، فان صدقه فلا عقل له.

هناك اشياء لا تحتاج لكل هذا العناء لتكذييها. هي بينة الخطل.

بدأ خبر انجلينا، ثم اضيف اليها دي كابريو من الفيس بوك. وغالبا اتاه من الواتساب الذي يتعامل الناس معه معاملة مرضى الطاعون قديما مع المرض. كانت القناعة الشعبية ان مريض الطاعون ليشفى عليه ان يمرر المرض لشخص اخر. فكان المرضى يهجمون على بيوت الاصحاء ليصيبوهم بالوباء. وتتكدس الجثث اكثر في الشوارع.

التعامل السوداني مع الواتساب قريب من ذلك. تأتيك نكتة. مررها فوراً قبل أن تضحك. يأتيك خبر عاجل عن ضرب نار في منزل جاركم واخبار عن هروب زوجته. لا ترفع رأسك لتتأكد. ارسل الخبر واكتب وردني قبل قليل ولا اعرف صحته. يأتيك بوست عن معجزة، امرأة شتمت الرسول ونامت فأصبحت معزة برأس انبوبة بتوجاز بدون منظم. والغاز يسرب منها طول اليوم. واهلها لا يجدون علاجا. لا تفكر. ارسلها فورا واكتب منقول.

يخلق تمرير الواتساب الدوار، مع نشر الفيس بوك حالة وهمية بشيوع وتواتر خبر معين. او كما قال لي مرة الصديق محمد فول ضاحكاً، انه اخذ صورة لبوست كتبته انا وارسله على الواتساب لبعض اصحابه. في نهاية اليوم اصبح البوست يأتيه من اشخاص اخرين. هذا التكرار الدائري يوحي لك ان الخبر متواتر عند الكل. ثم يقوم احدهم بنقله الى الفيس بوك. لتبدأ حلقة اخرى. حلقة الشير. وحلقة منقوووووووووووووووووول. وحلقة ” ده الشغل .. زول يتأكد لينا يا جماعة انو الخبر ده صحيح “، مع كثير من ” غير متأكد من صحته لكنه أعجبني”

في النهاية يكتسب الخبر قوة بعد يوم او يومين من الدوران.

حينها يبرز صحفي مثل هيثم الاشقر بصحيفة الراي القطرية.

هيثم يبدو من بروفايله انه رجل اسلامي لطيف يكثر من نشر فيدوهات العريفي وغيرهم من المشائخ والدعوات الطيبات للمسلمين بكل خير. لكن هيثم الاشقر يأخذ البوست عن الفيس بوك كما هو. تاريخ نشر البوستات وتاريخ نشر الخبر في الراي واضحة لا تحتمل لبساً.

هنا يكتسب الخبر قوة جديدة. انه منشور في موقف الراية القطرية. لذلك يجد طريقه فورا الى موقع روسيا اليوم، وربما بعد قليل الى مواقع عربية اخرى.

فيهز الواحد رأسه ويقول ها .. الكل يتحدث عن الخبر حتى المواقع الالكترونية.

وفي الحقيقة هو مجرد خبر صنعته اعادة التدوير.

لكن لا بأس .. فلنعتبره صحيحاً رغم كل شيء .. ورغم اني اعتبر زيارة انجلينا جولي هي غسل وجه للنظام من كل الدماء والمظالم، او كما قال احد الحكماء بدأ النظام بنسيبة بنت كعب وانتهى بانجلينا جولي. كأنه يأخذ منها صك غفران على انفتاحه واهتمامه بالثقافة والفنون. لكن رغم ذلك كله فلنأمل فقط ان نعرف كيف بدأ تصوير الفيلم قبل اسبوع بلا اي خبر، ولماذا لا نجد اي ذكر للفيلم عند جولي او دي كابريو؟.

(نقلا عن حمور زيادة – فيسبوك).

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