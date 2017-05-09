السودان فى قائمة الدول الأكثر قتلاً فى العالم

(حريات)

جاء السودان فى قائمة الدول العشر الأكثر عددا لقتلى النزاعات بالعالم ، بحسب تقرير (مسح النزاع المسلح لعام 2017).

ويصدر التقرير سنويا عن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ومقره فى لندن .

وأوضح التقرير المنشور اليوم الثلاثاء انه تم تسجيل (157) ألف حالة وفاة العام الماضى 2016 بسبب النزاعات على مستوى العالم.

وأضاف ان العشرة بلدان التى شهدت أكبر اعداد القتلى ، هى : سوريا ، المكسيك ، العراق ، افغانستان ، اليمن ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان ، تركيا ونيجيريا. وشهدت هذه البلدان (80%) من جملة اعداد القتلى على مستوى العالم .

وأوضح التقرير ان الشرق الاوسط يبقى الاقليم الاكثر قتلا فى العالم ، حيث به (7) من البلدان العشر الأكثر قتلاً ، وبلغت جملة اعداد القتلى (82) ألف ، فى سوريا (50) ألف ، فى العراق (17) ألف ، افغانستان (16) ألف ، وفى تركيا (3) آلاف .

(المصدر أدناه):

https://www.iiss.org/en/publications/acs/by%20year/chart-of-conflict-2017-adf0

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