الحد الادنى للأجور لا يكفي (7%) من حاجات الأسرة

(وكالات – حريات)

كشفت دراسة جديدة بأن الحد الأدنى للأجور في البلاد يغطي 7.3 في المئة فقط من احتياجات أسرة تتكون من 5 أفراد .

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها سودانيا، أي ما يعادل نحو 70 دولارا أميركيا.

وحددت الدراسة التي أجراها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي السوداني، تكلفة المعيشة في الحد الأدنى بـ 5900 جنيه سوداني ، وأوضحت ان هذه التكلفة لا تشمل جوانب مثل الأثاث والصيانة والاتصالات ومصاريف الأعياد .

وأوضحت الدراسة عدم عدالة الهيكل الراتبي الذي يتكون من (20) درجة، حيث أن الفرق بين الدرجات العمالية الـ(5) الأخيرة يبلغ في المتوسط 23 جنيهاً، بينما يبلغ الفرق بين الدرجات الوظيفية الأعلى 67جنيهاً في المتوسط، ما يعني ضغط المرتبات في المستوى الأدنى. وأضافت إنه كان ينبغي توحيد الفرق بالنسبة لكل درجات الهيكل بنسبة معينة، منتقدة اتحاد العمال لعدم اتخاذه موقفاً قوياً تجاه الزيادات التي وصفتها بالمهولة في تكاليف المعيشة.

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