مواصلة لاضطهاد المسيحيين بالسودان : هدم كنيسة بسوبا

(حريات)

هدمت سلطات نظام المؤتمر الوطنى كنيسة المسيح السودانية ، بمربع (7) فى سوبا جنوب الخرطوم ، أمس الأحد.

واوضح الاستاذ / ديماس جيمس مرجان ، المحامى عن كنيسة المسيح بالسودان ، لراديو دبنقا امس الاحد ، ان عملية الهدم تمت بدون اخطار او أوامر ازالة مسبقة من قبل الجهة المسئولة وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم .

وأضاف ان الخطوة غير دستورية وغير قانونية وتمثل انتهاكا لحقوق للمسحيين فى السودان ، كما انها تمثل جزءا من حملة الاضطهاد الدينى والتمييز ضد المسحيين فى السودان.

وأضاف ديماس ان ما يجرى من انتهاكات لحقوق المسيحيين فى السودان يتم من قبل أعلى جهات تنفيذية فى الدولة. وطالب بالكف عن الحملة ضد الحقوق الدينية والدستورية للمسحيين باعتبار ان المسحيين في السودان لديهم حقوق اسوة بالاخرين . وقال ان مثل هذا السلوك يولد نتائج سلبية لا تحمد عقباها.

وحول الاعتقالات قال ديماس ان جهاز الامن اعتقل كل من بولس صالح وناجى عبد الله ظهر الاحد واحتجزهما لعدة ساعات قبل ان يطلق سراحهما بعد الزامهما بكتابة تعهد بعدم تصوير مبانى الكنيسة بعد هدمها.

وتجدر الاشارة الى ان السودان يجئ كخامس أكثر الدول اضطهادا للمسيحيين فى العالم ، بحسب مؤشر منظمة (الابواب المفتوحة) لعام 2017.

(للمزيد عن اضطهاد المسيحيين بالسودان الروابط أدناه):

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