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    • مليشيا الدعم السريع تحرق (12) قرية ، تقتل (9) مواطنين وتجرح (22)

    May 8, 2017  

    (دبنقا – حريات)

    قتلت قوات من مليشيا الدعم السريع (9) مواطنين وجرحت (22) آخرين وأحرقت (12) قرية على الأقل غرب جبل مرة يوم الأحد .

    وأوضح الشفيع عبدالله عبد الكريم منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور في بيان أمس الأحد إن الهجوم على تلك القري تم بواسطة قوات من الدعم السريع على متن ٤١ عربة لاندكروزر محملة بالمدافع المختلفة وآخرين على ظهور الجمال والخيول ما تسبب في حرق ( ١٢) قرية ومقتل ٩ مواطنين وجرح ٢٢ آخرين واغتصاب (4) فتيات. وقال الشفيع في بيانه إن تلك المليشيا أحرقت القرى بكاملها ونهبت جميع الممتلكات وقطعت حتى أشجار الليمون وأحرقتها.

    وأضاف الشفيع إن جميع مواطني تلك القري فروا إلى سفوج الجبال نتيجة لإغلاق الطرق المؤدية إلى نيرتتي من قبل المليشيات .

     وحمل الشفيع والي وسط دارفور والحكومة مسؤولية القتل والحرق والنهب والتشريد والإفقار الممنهج للمدنيين. وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأروبى والاتحاد الأفريقى بالتحرك لإيقاف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين. وناشد الشفيع كذلك رئاسة بعثة اليوناميد للاطلاع بدورها في حماية المدنيين.

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